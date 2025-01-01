НОВОЕ! |Один API-вызов — чистые данные. Парсеры не нужны.10 000 токенов бесплатно →

Гайд по интеграции

Интеграция прокси в Incognition

Настройте свой прокси быстро и легко.

Обновлено1 января 2025 г.
ФорматПошаговая инструкция

Инструкция как настроить и использовать прокси в антидетект-браузере Incognition

Step 1

Добавьте профиль

Перейдите во вкладку Profile Management

Step 2

Настройте профиль

Выберите тип соединения (SOCKS5) Заполните адрес и порт Вашего прокси (порт 1080 для SOCKS5) Заполните имя пользователя и пароль от Вашего активного продукта (не пароль Вашего аккаунта). Вы можете найти информацию здесь. Клик Create Profile в меню справа

Step 3

Тест прокси

После настройки профиля подождите пока Incognition подсоединится к серверу и проверит прокси Нажмите на Create profile

Step 4

Запустите сессию браузера

Нажмите на кнопку Start в профиле. Откроется окно браузера

Step 5

Проверьте результат

Проверьте, определяется ли IP-адрес вашего прокси сервера.

Где взять доступы FineProxy для Интеграция прокси в Incognition?

Откройте активный сервис в кабинете FineProxy. Используйте host, port, login и пароль, показанные для этого сервиса.

Нужно ли вводить пароль аккаунта FineProxy?

Нет. Используйте пароль авторизации прокси активного сервиса, а не пароль входа в кабинет FineProxy.

Как проверить, что прокси для Интеграция прокси в Incognition работает?

После включения прокси откройте сайт проверки IP. Определённый IP и локация должны совпадать с настроенным прокси.

Что проверить, если Интеграция прокси в Incognition не подключается через прокси?

Сначала проверьте host, port, протокол и авторизацию. Затем отключите конфликтующие VPN или прокси-профили и подключитесь снова.

Прокси на 48 часов

Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.

Настроить на 48 часов