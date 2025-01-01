इंटीग्रेशन गाइड
Incognition proxy इंटीग्रेशन
अपनी प्रॉक्सी जल्दी और आसानी से सेट करें।
Incogniton एंटीडिटेक्ट ब्राउज़र में प्रॉक्सी कैसे सेटअप और उपयोग करें
प्रोफ़ाइल बनाएँ
जाएँ प्रोफ़ाइल प्रबंधन टैब। क्लिक करें नई प्रोफ़ाइल
अपनी प्रोफ़ाइल कॉन्फ़िगर करें
कनेक्शन टाइप चुनें (SOCKS5) अपना प्रॉक्सी एड्रेस और पोर्ट दर्ज करें (SOCKS5 के लिए 1080) अपनी सक्रिय प्रॉक्सी सेवा का यूज़रनेम और पासवर्ड दर्ज करें (यह आपके अकाउंट का पासवर्ड नहीं है)। आप अपनी सेवाएँ यहाँ देख सकते हैं यहाँ. क्लिक करें प्रोफ़ाइल बनाएँ दाईं तरफ़ के मेनू में।
प्रॉक्सी चेकिंग का इंतज़ार करें
प्रोफ़ाइल कॉन्फ़िगर करने के बाद Incogniton के सर्वर से कनेक्ट होने तक प्रतीक्षा करें और इसे जाँचें। पर क्लिक करें प्रोफ़ाइल बनाएँ
ब्राउज़िंग सेशन शुरू करें
अपनी प्रॉक्सी प्रोफ़ाइल में Start बटन पर क्लिक करें। ब्राउज़िंग विंडो खुल जाएगी।
रिज़ल्ट चेक करें
जाँचें कि आपकी प्रॉक्सी का IP डिटेक्ट हो रहा है या नहीं।
Incognition proxy इंटीग्रेशन के लिए FineProxy क्रेडेंशियल कहाँ मिलेंगे?
FineProxy डैशबोर्ड में अपनी सक्रिय सेवा खोलें। उसी सेवा के लिए दिखाए गए प्रॉक्सी होस्ट, पोर्ट, उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड इस्तेमाल करें।
क्या मुझे अपना FineProxy खाता पासवर्ड दर्ज करना चाहिए?
नहीं। सक्रिय सेवा का प्रॉक्सी प्रमाणीकरण पासवर्ड इस्तेमाल करें, वह पासवर्ड नहीं जिससे आप FineProxy खाते में साइन इन करते हैं।
मैं कैसे सत्यापित करूँ कि Incognition proxy इंटीग्रेशन प्रॉक्सी सेटअप काम कर रहा है?
प्रॉक्सी चालू करने के बाद कोई IP-जाँच वेबसाइट खोलें। पहचाना गया IP और स्थान आपके कॉन्फ़िगर किए गए प्रॉक्सी से मेल खाना चाहिए।
अगर Incognition proxy इंटीग्रेशन प्रॉक्सी से कनेक्ट नहीं हो पाए तो क्या जाँचें?
पहले होस्ट, पोर्ट, प्रोटोकॉल और प्रमाणीकरण विवरण की पुष्टि करें। फिर कोई विरोधी VPN या प्रॉक्सी प्रोफ़ाइल बंद करके फिर से कनेक्ट करें।
48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।