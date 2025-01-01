Integrasi proxy Incogniton

Step 2

Konfigurasikan profil Anda

Pilih jenis koneksi (SOCKS5) Masukkan alamat proxy dan port Anda (1080 untuk SOCKS5) masukkan username dan password untuk layanan proxy aktif Anda (bukan password akun Anda). Anda dapat menemukan layanan Anda di sini. Klik Buat Profil di menu sisi kanan.