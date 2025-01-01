Průvodce integrací
Integrace proxy s Incognition
Nastavte si proxy rychle a snadno.
Jak nastavit a používat proxy v antidetekčním prohlížeči Incogniton
Vytvořte profil
Přejít na Správa profilů karta. Klikněte Nový profil
Nakonfigurujte svůj profil
Zvolte typ připojení (SOCKS5) Zadejte adresu proxy a port (1080 pro SOCKS5) zadejte uživatelské jméno a heslo pro vaši aktivní proxy službu (nikoli heslo k vašemu účtu). Své služby najdete zde. Klikněte Vytvořit profil v pravém bočním menu.
Počkejte na ověření proxy
Po nakonfigurování profilu počkejte, až se Incogniton připojí k serveru, a ověřte výsledek. Klikněte na Vytvořit profil
Spusťte relaci prohlížení
Klikněte na tlačítko Start ve vašem proxy profilu. Otevře se okno prohlížeče.
Zkontrolujte výsledek
Ověřte, zda je detekována IP adresa vašeho proxy.
Kde najdu přihlašovací údaje FineProxy pro Integrace proxy s Incognition?
Otevřete aktivní službu v dashboardu FineProxy. Použijte hostitele proxy, port, uživatelské jméno a heslo zobrazené u této služby.
Mám zadat heslo ke svému účtu FineProxy?
Ne. Použijte heslo pro ověření proxy z aktivní služby, nikoli heslo, kterým se přihlašujete k účtu FineProxy.
Jak ověřím, že nastavení proxy pro Integrace proxy s Incognition funguje?
Po zapnutí proxy otevřete web pro kontrolu IP. Zjištěná IP a lokalita by měly odpovídat nakonfigurované proxy.
Co zkontrolovat, když se Integrace proxy s Incognition nedokáže připojit přes proxy?
Nejprve ověřte hostitele, port, protokol a údaje pro ověření. Poté vypněte konfliktní profil VPN nebo proxy a připojte se znovu.
Proxy na 48 hodin
Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.