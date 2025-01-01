Guia de integração
Integração de proxy com Dolphin Anty
Configure seu proxy de forma rápida e fácil.
Como configurar e usar proxies no navegador antidetect Dolphin Anty
Criar um perfil
Clique em Criar perfil no menu superior.
Configure seu perfil
Escolha o tipo de conexão (SOCKS5) Insira o endereço e a porta do seu proxy (1080 para SOCKS5) insira o nome de usuário e a senha do seu serviço de proxy ativo (não a senha da sua conta). Você pode encontrar seus serviços aqui. Clique Criar perfil no menu lateral direito.
Iniciar uma sessão de navegação
Clique no botão Start no seu perfil de proxy. A janela de navegação será aberta.
Verificar o resultado
Verifique se o IP do seu proxy está sendo detectado.
Onde encontro minhas credenciais da FineProxy para Integração de proxy com Dolphin Anty?
Abra seu serviço ativo no painel da FineProxy. Use o host, a porta, o nome de usuário e a senha do proxy exibidos para esse serviço.
Devo inserir a senha da minha conta da FineProxy?
Não. Use a senha de autenticação do proxy do seu serviço ativo, e não a senha usada para acessar sua conta da FineProxy.
Como verifico se a configuração de proxy para Integração de proxy com Dolphin Anty está funcionando?
Depois de ativar o proxy, acesse um site de verificação de IP. O IP e a localização detectados devem corresponder ao proxy que você configurou.
O que devo verificar se Integração de proxy com Dolphin Anty não conseguir se conectar pelo proxy?
Primeiro, confirme o host, a porta, o protocolo e os dados de autenticação. Depois, desative qualquer VPN ou perfil de proxy que possa causar conflito e tente se conectar novamente.
Proxies por 48 horas
Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.