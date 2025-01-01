Интеграция прокси в Dolphin Anty

Step 2

Настройте профиль

Выберите тип соединения (SOCKS5) Заполните адрес и порт Вашего прокси (порт 1080 для SOCKS5) Заполните имя пользователя и пароль от Вашего активного продукта (не пароль Вашего аккаунта). Вы можете найти информацию здесь. Клик Create Profile в меню справа