Dolphin Anty proxy entegrasyonu

Step 2

profilinizi yapılandırın

Bağlantı türünü seçin (SOCKS5) proxy adresinizi ve bağlantı noktanızı girin (sOCKS5 için 1080) aktif proxy hizmetinize ilişkin kullanıcı adı ve şifreyi girin (hesap şifrenizi değil). hizmetlerinizi burada bulabilirsiniz burada. Tıkla Profil Oluştur sağdaki yan menüde.