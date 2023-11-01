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Gratis proxylijst

Gratis proxylijst voor Europa

Een actuele, regelmatig gecontroleerde lijst met openbare proxy’s uit Europa voor tests, eenmalige raadplegingen en ontwikkelworkflows.

Status313 online
Bijgewerkt2 u geleden
RegionEuropa

Actieve proxy’s uit Europa
elke 15 minuten bijgewerkt

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Protocol
Anonimiteit
Poort
Laatste controle
313 online·Meer nodig? →
46.47.197.210:3128
IP : poort Score ProtocollenAnonimiteitPlaatsSnelheid Uptime Laatste controle Actie
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteWereldwijd
500 Mbps
99.97%
Zojuist
Kopen
46.47.197.210:3128
PJSC MegaFon· 885 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRussia
2.03 Mbps
100.0%
1 u geleden
176.99.134.183:8090
Inetcom Carrier LLC· 3803 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRussia · Moscow
473 Kbps
93.6%
1 u geleden
185.162.230.118:80
Cloudflare London, LLC· 1485 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.21 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.85.119.127:80
Cloudflare London, LLC· 1481 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.22 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.3:80
Cloudflare London, LLC· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.22 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.25:80
Cloudflare London, LLC· 1477 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom · London
1.22 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.85.119.147:80
Cloudflare London, LLC· 1492 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.21 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.239:80
Cloudflare London, LLC· 1488 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.21 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.85.119.129:80
Cloudflare London, LLC· 1472 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.22 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.231.203:80
Cloudflare London, LLC· 1472 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.22 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.229.103:80
Cloudflare London, LLC· 1467 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.23 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.54:80
Cloudflare London, LLC· 1467 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom · London
1.23 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.146:80
Cloudflare London, LLC· 1464 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.23 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.18.250.75:80
Cloudflare London, LLC· 1499 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantSwitzerland
1.20 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.192:80
Cloudflare London, LLC· 1496 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.20 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.224:80
Cloudflare London, LLC· 1496 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.20 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.75:80
Cloudflare London, LLC· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.26 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.231.199:80
Cloudflare London, LLC· 1447 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.24 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.228.46:80
Cloudflare London, LLC· 1445 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.231.239:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.228.175:80
Cloudflare London, LLC· 1237 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.46 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.135:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.85.119.44:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.10:80
Cloudflare London, LLC· 1239 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.242:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.46 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.223:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.47 Mbps
99.9%
1 u geleden
164.38.155.95:80
Cloudflare London, LLC· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.229.213:80
Cloudflare London, LLC· 1219 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.48 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.145:80
Cloudflare London, LLC· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.52 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.10:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.55 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.229.166:80
Cloudflare London, LLC· 1161 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.55 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.100:80
Cloudflare London, LLC· 1192 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.51 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.84:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom · London
1.53 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.231.189:80
Cloudflare London, LLC· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.51 Mbps
99.9%
1 u geleden
45.131.5.228:80
Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.53 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.164:80
Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.53 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.106:80
Cloudflare London, LLC· 1177 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom · London
1.53 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.27:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.230.33:80
Cloudflare London, LLC· 1417 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.27 Mbps
99.7%
1 u geleden
45.131.4.245:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.231.33:80
Cloudflare London, LLC· 1441 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.229.180:80
Cloudflare London, LLC· 1436 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.209:80
Cloudflare London, LLC· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.26 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.121:80
Cloudflare London, LLC· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.26 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.40:80
Cloudflare London, LLC· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom
1.27 Mbps
99.9%
1 u geleden
45.12.30.102:80
Cloudflare London, LLC· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.27 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.8:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.147:80
Cloudflare London, LLC· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.116:80
Cloudflare London, LLC· 1440 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.181:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom · London
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.24:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.228.152:80
Cloudflare London, LLC· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.125:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.89:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom · London
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.61:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.230.82:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.30:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.109:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.41 Mbps
99.9%
1 u geleden
185.162.228.31:80
Cloudflare London, LLC· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.139:80
Cloudflare London, LLC· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.247:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.209:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.35:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.230.234:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.231.75:80
Cloudflare London, LLC· 1197 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.50 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.57:80
Cloudflare London, LLC· 1196 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom · London
1.50 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.98:80
Cloudflare London, LLC· 1220 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.48 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.228.105:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.48 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.230.175:80
Cloudflare London, LLC· 1200 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.50 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.158:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom · London
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.46:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.229.155:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.71:80
Cloudflare London, LLC· 1215 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.48 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.43:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.47 Mbps
99.6%
1 u geleden
45.131.4.160:80
Cloudflare London, LLC· 1219 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.48 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.27:80
Cloudflare London, LLC· 1200 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom
1.50 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.109:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.48 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.229.63:80
Cloudflare London, LLC· 1252 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.44 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.53:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom · London
1.48 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.252:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.19:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.114:80
Cloudflare London, LLC· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.44 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.228.25:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.229.6:80
Cloudflare London, LLC· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.208.86:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.34:80
Cloudflare London, LLC· 1273 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.208:80
Cloudflare London, LLC· 1250 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.44 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.230.133:80
Cloudflare London, LLC· 1257 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.43 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.228.229:80
Cloudflare London, LLC· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.229.33:80
Cloudflare London, LLC· 1242 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.230.210:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.181:80
Cloudflare London, LLC· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.29 Mbps
100.0%
1 u geleden
188.42.88.62:80
Cloudflare London, LLC· 1383 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantLuxembourg
1.30 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.193.30.210:80
Cloudflare London, LLC· 1373 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom
1.31 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.213:80
Cloudflare London, LLC· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.35 Mbps
99.9%
1 u geleden
45.131.7.49:80
Cloudflare London, LLC· 1320 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.228.18:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.228.70:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.247:80
Cloudflare London, LLC· 1338 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.229.105:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.163:80
Cloudflare London, LLC· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.123:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom · London
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.63:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom · London
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.148:80
Cloudflare London, LLC· 1316 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.37 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.207:80
Cloudflare London, LLC· 1315 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.37 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.246:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom · London
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.26:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.49.31.205:8080
Korbank S. A.· 1129 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantPoland · Wroclaw
1.59 Mbps
99.8%
1 u geleden
185.162.231.34:80
Cloudflare London, LLC· 1402 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.28 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.228.103:80
Cloudflare London, LLC· 1415 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.27 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.228.246:80
Cloudflare London, LLC· 1448 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.24 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.124:80
Cloudflare London, LLC· 1457 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.24 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.230.110:80
Cloudflare London, LLC· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.29 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.199:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.29 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.231.21:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.230:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.17:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.137:80
Cloudflare London, LLC· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.43 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.38:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.229.239:80
Cloudflare London, LLC· 1257 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.43 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.226:80
Cloudflare London, LLC· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.229.208:80
Cloudflare London, LLC· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.208.88:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.136:80
Cloudflare London, LLC· 1260 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.43 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.238:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.208.3:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.169:80
Cloudflare London, LLC· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.229.24:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.228.129:80
Cloudflare London, LLC· 1309 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.38 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.151:80
Cloudflare London, LLC· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.38 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.216:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.229.137:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.73:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom · London
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.230.138:80
Cloudflare London, LLC· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.147:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.228.128:80
Cloudflare London, LLC· 1308 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.38 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.137:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.43:80
Cloudflare London, LLC· 1337 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.56:80
Cloudflare London, LLC· 1338 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.22:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.229.81:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.228.248:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.161:80
Cloudflare London, LLC· 1364 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.32 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.23:80
Cloudflare London, LLC· 1359 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.32 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.126:80
Cloudflare London, LLC· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.33 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.159:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.33 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.231.210:80
Cloudflare London, LLC· 1349 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.33 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.228.224:80
Cloudflare London, LLC· 1351 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.33 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.231.149:80
Cloudflare London, LLC· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.33 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.217:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.228.97:80
Cloudflare London, LLC· 1341 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.142:80
Cloudflare London, LLC· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.191:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.221:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.219:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.52:80
Cloudflare London, LLC· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.209:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.228.164:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.220:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.38 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.19:80
Cloudflare London, LLC· 1302 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.38 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.229.37:80
Cloudflare London, LLC· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.228.134:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.36:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.229.134:80
Cloudflare London, LLC· 1289 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.4:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.161:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.231.150:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.67:80
Cloudflare London, LLC· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.231.151:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.251:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.173:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.83:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.254:80
Cloudflare London, LLC· 1246 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.45 Mbps
98.8%
1 u geleden
45.12.31.154:80
Cloudflare London, LLC· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.203:80
Cloudflare London, LLC· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.201:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.183:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.68:80
Cloudflare London, LLC· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.209:80
Cloudflare London, LLC· 1235 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.46 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.218:80
Cloudflare London, LLC· 1256 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.43 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.199:80
Cloudflare London, LLC· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.44 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.159:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom · London
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.231.170:80
Cloudflare London, LLC· 1239 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.231.164:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.46 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.51:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.46 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.41:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.208.63:80
Cloudflare London, LLC· 1919 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
938 Kbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.121:80
Cloudflare London, LLC· 1910 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
942 Kbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.219:80
Cloudflare London, LLC· 1852 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
972 Kbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.192:80
Cloudflare London, LLC· 1804 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
998 Kbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.74:80
Cloudflare London, LLC· 1723 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom · London
1.04 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.228.192:80
Cloudflare London, LLC· 1844 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
976 Kbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.109:80
Cloudflare London, LLC· 1617 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.230.30:80
Cloudflare London, LLC· 1617 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.231.87:80
Cloudflare London, LLC· 1614 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.252:80
Cloudflare London, LLC· 1608 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom · London
1.12 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.208.47:80
Cloudflare London, LLC· 1603 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.12 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.67:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.13 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.240:80
Cloudflare London, LLC· 1622 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.150:80
Cloudflare London, LLC· 1524 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.18 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.230.36:80
Cloudflare London, LLC· 1519 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.19 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.60:80
Cloudflare London, LLC· 1511 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.19 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.236:80
Cloudflare London, LLC· 1535 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.17 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.85.119.152:80
Cloudflare London, LLC· 1535 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.17 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.228.154:80
Cloudflare London, LLC· 1513 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.19 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.64:80
Cloudflare London, LLC· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom
1.14 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.230.174:80
Cloudflare London, LLC· 1567 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.15 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.229.0:80
Cloudflare London, LLC· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.13 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.228.209:80
Cloudflare London, LLC· 1597 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.13 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.233:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.82:80
Cloudflare London, LLC· 1605 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.12 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.85.119.236:80
Cloudflare London, LLC· 1637 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.10 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.229.68:80
Cloudflare London, LLC· 1639 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.10 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.197:80
Cloudflare London, LLC· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.31:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.229.76:80
Cloudflare London, LLC· 1626 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.229.13:80
Cloudflare London, LLC· 1623 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.116:80
Cloudflare London, LLC· 1620 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.101:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.48:80
Cloudflare London, LLC· 1613 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.12 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.228.208:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.09 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.36:80
Cloudflare London, LLC· 1645 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom · London
1.09 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.193:80
Cloudflare London, LLC· 1641 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.10 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.230.61:80
Cloudflare London, LLC· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.12 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.86:80
Cloudflare London, LLC· 1604 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.12 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.229.85:80
Cloudflare London, LLC· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.12 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.85:80
Cloudflare London, LLC· 1590 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.13 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.185:80
Cloudflare London, LLC· 1584 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.14 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.228.183:80
Cloudflare London, LLC· 1562 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.15 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.227:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.13 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.124:80
Cloudflare London, LLC· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.09 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.165:80
Cloudflare London, LLC· 1660 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.08 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.185:80
Cloudflare London, LLC· 1665 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.08 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.216:80
Cloudflare London, LLC· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.08 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.151:80
Cloudflare London, LLC· 1659 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom · London
1.08 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.55:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.09 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.208:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.09 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.85.119.118:80
Cloudflare London, LLC· 1644 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.09 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.10:80
Cloudflare London, LLC· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.10 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.211:80
Cloudflare London, LLC· 1628 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.229.22:80
Cloudflare London, LLC· 1656 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.09 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.231.106:80
Cloudflare London, LLC· 1627 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.229.247:80
Cloudflare London, LLC· 1623 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.85.119.143:80
Cloudflare London, LLC· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.10 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.230.214:80
Cloudflare London, LLC· 1684 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.07 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.230.242:80
Cloudflare London, LLC· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.09 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.231.231:80
Cloudflare London, LLC· 1676 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.07 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.158:80
Cloudflare London, LLC· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.09 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.28:80
Cloudflare London, LLC· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom
1.06 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.155:80
Cloudflare London, LLC· 1722 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.04 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.230.101:80
Cloudflare London, LLC· 1707 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.05 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.230.111:80
Cloudflare London, LLC· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.06 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.161:80
Cloudflare London, LLC· 1699 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.06 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.209:80
Cloudflare London, LLC· 1692 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom · London
1.06 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.208.8:80
Cloudflare London, LLC· 1691 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.06 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.230.73:80
Cloudflare London, LLC· 1751 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.03 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.228.242:80
Cloudflare London, LLC· 1744 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.03 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.74:80
Cloudflare London, LLC· 1738 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.04 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.44:80
Cloudflare London, LLC· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.04 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.224:80
Cloudflare London, LLC· 1734 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.04 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.228.132:80
Cloudflare London, LLC· 1757 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.02 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.223:80
Cloudflare London, LLC· 1734 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.04 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.151:80
Cloudflare London, LLC· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.04 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.143:80
Cloudflare London, LLC· 1757 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom · London
1.02 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.21:80
Cloudflare London, LLC· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom
1.12 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.147:80
Cloudflare London, LLC· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom · London
1.12 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.8:80
Cloudflare London, LLC· 1629 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
1.10 Mbps
99.6%
1 u geleden
185.162.231.249:80
Cloudflare London, LLC· 1576 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.14 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.228.28:80
Cloudflare London, LLC· 1562 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.15 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.228.233:80
Cloudflare London, LLC· 1536 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.17 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.231.25:80
Cloudflare London, LLC· 1529 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.18 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.231.190:80
Cloudflare London, LLC· 1527 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.18 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.199:80
Cloudflare London, LLC· 1528 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.18 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.208.98:80
Cloudflare London, LLC· 1556 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.16 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.162.231.101:80
Cloudflare London, LLC· 1551 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
1.16 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.108:80
Cloudflare London, LLC· 1550 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.16 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.239:80
Cloudflare London, LLC· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom · London
1.17 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.32:80
Cloudflare London, LLC· 1531 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.18 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.200:80
Cloudflare London, LLC· 1528 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
1.18 Mbps
100.0%
1 u geleden
185.170.166.69:80
Cloudflare London, LLC· 1571 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom
1.15 Mbps
100.0%
1 u geleden
134.209.29.120:3128
DigitalOcean, LLC· 655 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom · Slough
2.75 Mbps
46.6%
1 u geleden
45.131.5.243:80
Cloudflare London, LLC· 2092 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
860 Kbps
100.0%
1 u geleden
45.131.208.93:80
Cloudflare London, LLC· 2107 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
854 Kbps
99.6%
1 u geleden
45.131.4.59:80
Cloudflare London, LLC· 2263 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
795 Kbps
100.0%
1 u geleden
45.131.208.69:80
Cloudflare London, LLC· 2055 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
876 Kbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.245:80
Cloudflare London, LLC· 2070 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom · London
870 Kbps
100.0%
1 u geleden
45.131.208.73:80
Cloudflare London, LLC· 2066 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
871 Kbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.68:80
Cloudflare London, LLC· 2063 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
873 Kbps
100.0%
1 u geleden
185.162.231.130:80
Cloudflare London, LLC· 2062 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
873 Kbps
100.0%
1 u geleden
185.162.228.37:80
Cloudflare London, LLC· 2056 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
875 Kbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.198:80
Cloudflare London, LLC· 2049 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
878 Kbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.107:80
Cloudflare London, LLC· 2042 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
881 Kbps
100.0%
1 u geleden
185.162.230.231:80
Cloudflare London, LLC· 2036 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
884 Kbps
100.0%
1 u geleden
45.12.30.70:80
Cloudflare London, LLC· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
888 Kbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.98:80
Cloudflare London, LLC· 2032 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom
886 Kbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.233:80
Cloudflare London, LLC· 2040 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom · London
882 Kbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.65:80
Cloudflare London, LLC· 2055 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
876 Kbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.55:80
Cloudflare London, LLC· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
878 Kbps
100.0%
1 u geleden
45.12.31.122:80
Cloudflare London, LLC· 2044 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRomania
881 Kbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.98:80
Cloudflare London, LLC· 2038 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom · London
883 Kbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.174:80
Cloudflare London, LLC· 2039 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom · London
883 Kbps
100.0%
1 u geleden
185.162.229.222:80
Cloudflare London, LLC· 2035 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
885 Kbps
100.0%
1 u geleden
45.131.208.68:80
Cloudflare London, LLC· 2065 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
872 Kbps
100.0%
1 u geleden
164.38.155.27:80
Cloudflare London, LLC· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom
877 Kbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.143:80
Cloudflare London, LLC· 2034 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
885 Kbps
100.0%
1 u geleden
185.162.229.135:80
Cloudflare London, LLC· 2035 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
885 Kbps
100.0%
1 u geleden
185.162.229.18:80
Cloudflare London, LLC· 2060 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
874 Kbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.67:80
Cloudflare London, LLC· 2054 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantThe Netherlands
876 Kbps
100.0%
1 u geleden
185.162.230.151:80
Cloudflare London, LLC· 2043 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIsle of Man
881 Kbps
100.0%
1 u geleden
185.238.228.23:80
Cloudflare London, LLC· 2041 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited Kingdom · London
882 Kbps
100.0%
1 u geleden
207.180.254.198:8080
Contabo GmbH· 5262 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFrance · Lauterbourg
342 Kbps
45.9%
1 u geleden
5.255.99.75:1080
The Infrastructure Group· 3227 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteThe Netherlands · Dronten
558 Kbps
33.5%
1 u geleden
94.247.244.120:3128
JSC ER-Telecom Holding· 8615 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantRussia · St Petersburg
209 Kbps
18.1%
1 u geleden
Weergegeven 15 van 313

Momentopname van de proxypool voorEuropa

Wat momenteel in de actieve pool voor Europa zit — op protocol, anonimiteit, locatie en host.

Samenstelling van pool

Bijgewerkt 100 min geleden· 313 actieve IP’s in Europa
Op protocol
HTTP313
HTTPS0
SOCKS46
SOCKS56
Op anonimiteit
Elite4
Anoniem0
Transparant309
Niet getest0
Op plaats
London27
Dronten1
Lauterbourg1
Moscow1
Mediane latentie: 1420 msGemiddelde uptime: 99%Snelste proxy: 655 ms

Belangrijkste hostingproviders

Hosts die momenteel in de actieve pool voor Europa voorkomen
1Cloudflare London30698%
2Contabo10%
3DigitalOcean10%
4Inetcom Carrier10%
5JSC ER-Telecom10%
6Korbank S. A10%

Premium proxy’s voor veeleisendeworkloads

Eigen subnetten en ASN van FineProxy. Betaal per IP, niet per gigabyte. Directe activering met 24 uur geld-terug-garantie.

  • 99.97% geslaagde aanvragen naar uw doel vanuit elke locatie
  • Tot 500 Mbps op elk IP
  • Ondersteunde protocollen: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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Resultaten bij 1.000 aanvragen

Percentage geslaagde antwoorden bij een typische scrapingtaak — proxy’s uit de tabel tegenover de premium pool van FineProxy.

Gratis
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Gratis versus FineProxy — eerlijkevergelijking

Vergelijking van de actieve pool hierboven met het premium aanbod van FineProxy. De cijfers in de kolom ‘Gratis’ komen rechtstreeks uit de actuele momentopname.

ParameterGratis proxy’s uit Europa FREEFineProxy Premium PREMIUM
Poolomvang313IP’s (actief)85,000+IP’s op meer dan 30 locaties
Gemiddelde uptime99%99.97%SLA
Percentage geslaagde antwoorden(per 1,000 requests)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Mediane latentie1420ms< 30 ms
Doorvoer per IP< 2 Mbps (gedeeld)tot 500 Mbps
Gelijktijdige verbindingen1–5 (vaak geblokkeerd)vanaf 1.500 (afhankelijk van abonnement)
Ondersteunde protocollenHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
AnonimiteitsgarantieGemengd: Elite, TransparantAlleen elite — geen IP- of DNS-lekken
IP-typeOpenbaar datacenter + transparant residentieelDatacenter, eigen ASN en subnetten
Authenticatie× Geen — iedereen kan deze gebruiken✓ IP-toelatingslijst + gebruikersnaam/wachtwoord
Persistente sessies× No✓ Tot 15 min (roterende abonnementen)
IP-rotatiebeleidElk uur (volledige lijst roteert)Stabiele IP’s — vernieuwing op aanvraag (elke 8 dagen)
Risico op blokkering door doelsiteHoog — IP’s zijn openbaar en vaak misbruiktLaag — goede reputatie, eigen subnetten
Risico op kwaadwillende MITMMogelijk — open proxy’s kunnen verkeer onderscheppen✓ Geen — uw dedicated infrastructuur
OndersteuningGeen24/7 livechat, e-mail en ticketsysteem met engineers
Logboeken en complianceGeenLogboeken, facturen en contracten (B2B)
Ideaal voorEenmalige tests, leren en hobbyscriptsScraping, advertentieverificatie, SEO, SMM, marktonderzoek en sneakerbots
Kosten$0vanaf $ 0,07 per IP/maand

Momenteel heeft Europa een gratis pool met 313 werkende IP’s voornamelijk verspreid over London en Dronten, gehost door Cloudflare London en Contabo. De mediane latentie is ongeveer 1420 ms en de uptime in het afgelopen uur is 99%. Dit volstaat voor een snelle test of een eenmalig script, maar bij onze laatste uurlijkse benchmark was slechts ~50% van de typische scrapingaanvragen was succesvol — en dat aandeel daalt elk uur, doorgaans tot minder dan 10% binnen 24 uur omdat deze gratis IP’s snel uitvallen.

Gebruik de gratis lijst als

U leert hoe proxy’s werken, voert eenmalige controles uit of test één eindpunt waarbij 5–10 pogingen acceptabel zijn.

Gebruik FineProxy Premium als

U scrapet continu, bewaakt SERP’s, beheert advertentiecampagnes of draait productiewerk dat niet tegen meer dan 5% fouten kan.

Proxy’s voor 48 uur configurerenPrijzen bekijken →
Hoe vaak wordt de gratis proxylijst voor Europa bijgewerkt?

We bouwen en controleren de openbare pool elke 15 minuten opnieuw. De beschikbaarheid kan tussentijds veranderen omdat onafhankelijke derden deze servers beheren.

Wat gebeurt er als er geen proxy’s uit Europa online zijn?

De pagina blijft beschikbaar en controleert de bronpool. Zodra bij een volgende vernieuwing een werkende proxy verschijnt, wordt deze automatisch toegevoegd.

Waarvoor kan ik gratis proxy’s uit Europa gebruiken?

Openbare proxy’s zijn geschikt voor tijdelijke tests, eenmalige openbare raadplegingen en controle van lokale antwoorden. Verstuur geen wachtwoorden, betaalgegevens of andere gevoelige informatie via een onbekende openbare server.

Wanneer kan ik beter een beheerde proxypool gebruiken?

Gebruik een beheerde pool voor automatisering, geauthenticeerde sessies, continu verkeer of workflows die voorspelbare uptime, ondersteuning en gecontroleerde infrastructuur vereisen. Vergelijk configuraties op de prijzenpagina.

Gratis proxy’s in anderelanden

Kies een andere permanente landpagina. De aantallen in de actieve pool worden bij elke site-update vernieuwd.

Premium prestaties, geverifieerd door klanten.

Vier relevante klantbeoordelingen uit onze geverifieerde pool, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Snelheid onder belasting

Snelle proxies, waren een beetje jiterrish met een aantal latency pakketten en soortgelijke maar het werd snel opgelost, zou ik denken van vernieuwing als er een korting voor deze en soortgelijke usecases zoals sloop en andere

Binasol V.Trustpilot, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Het uitvoeren van een e-commerce platform vereist constante marktanalyse, en FineProxy is een instrument in het optimaliseren van onze activiteiten. Het stelt ons in staat om concurrent gegevens te schrapen zonder te worden geblokkeerd. Snelheid inconsistenties zijn er, maar het is een klein probleem in de grote regeling

Lee Min-soo, South KoreaIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Ondersteuning

Ik heb gebruik gemaakt van FineProxy voor een aantal maanden en zijn zeer onder de indruk van hun service. De proxy servers zijn snel, betrouwbaar en bieden uitstekende dekking in meerdere landen. Het ondersteuningsteam is responsief en behulpzaam. Grote prijs-kwaliteitverhouding en sterk aanbevolen voor iedereen die proxy diensten nodig heeft.

AntonSaasHub, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Ik heb gebruik gemaakt van FineProxy voor een paar weken nu en ik ben echt onder de indruk. De proxies zijn snel, stabiel, en gemakkelijk te integreren in mijn tools. Ik gebruik ze meestal voor het beheer van meerdere accounts en schrapen . Geen verbod of vertragingen tot nu toe. Ondersteuning was snel te reageren toen ik een setup vraag had. Prijzen zijn eerlijk ook, vooral voor de kwaliteit. Zeker een van de meer betrouwbare proxy providers die er zijn.

KendrikDieg, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

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