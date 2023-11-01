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Tasuta puhverserverite loend

Tasuta Euroopa puhverserverite loend

Reaalajas ja regulaarselt kontrollitav avalike Euroopa puhverserverite loend testimiseks, ühekordseteks päringuteks ja arendustöövoogudeks.

Status313 võrgus
Uuendatud2 t tagasi
PiirkondEuroopa

Aktiivsed Euroopa puhverserverid
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Protokoll
Anonüümsus
Port
Viimane kontroll
313 võrgus·Kas vajate rohkem? →
46.47.197.210:3128
IP : port Hinne ProtokollidAnonüümsusLinnKiirus Tööaeg Viimane kontroll Toiming
PREMIUM FineProxy tasuline teenus
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteÜle maailma
500 Mbps
99.97%
Äsja
Osta
46.47.197.210:3128
PJSC MegaFon· 885 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRussia
2.03 Mbps
100.0%
1 t tagasi
176.99.134.183:8090
Inetcom Carrier LLC· 3803 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRussia · Moscow
473 Kbps
93.6%
1 t tagasi
185.162.230.118:80
Cloudflare London, LLC· 1485 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.21 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.85.119.127:80
Cloudflare London, LLC· 1481 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.22 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.3:80
Cloudflare London, LLC· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.22 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.25:80
Cloudflare London, LLC· 1477 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom · London
1.22 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.85.119.147:80
Cloudflare London, LLC· 1492 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.21 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.239:80
Cloudflare London, LLC· 1488 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.21 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.85.119.129:80
Cloudflare London, LLC· 1472 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.22 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.231.203:80
Cloudflare London, LLC· 1472 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.22 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.229.103:80
Cloudflare London, LLC· 1467 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.23 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.54:80
Cloudflare London, LLC· 1467 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom · London
1.23 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.146:80
Cloudflare London, LLC· 1464 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.23 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.18.250.75:80
Cloudflare London, LLC· 1499 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevSwitzerland
1.20 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.4.192:80
Cloudflare London, LLC· 1496 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.20 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.224:80
Cloudflare London, LLC· 1496 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.20 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.6.75:80
Cloudflare London, LLC· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.26 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.231.199:80
Cloudflare London, LLC· 1447 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.24 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.228.46:80
Cloudflare London, LLC· 1445 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.231.239:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.228.175:80
Cloudflare London, LLC· 1237 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.46 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.4.135:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.85.119.44:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.10:80
Cloudflare London, LLC· 1239 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.6.242:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.46 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.223:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.47 Mbps
99.9%
1 t tagasi
164.38.155.95:80
Cloudflare London, LLC· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.229.213:80
Cloudflare London, LLC· 1219 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.48 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.145:80
Cloudflare London, LLC· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.52 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.10:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.55 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.229.166:80
Cloudflare London, LLC· 1161 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.55 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.5.100:80
Cloudflare London, LLC· 1192 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.51 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.84:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom · London
1.53 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.231.189:80
Cloudflare London, LLC· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.51 Mbps
99.9%
1 t tagasi
45.131.5.228:80
Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.53 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.6.164:80
Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.53 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.106:80
Cloudflare London, LLC· 1177 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom · London
1.53 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.27:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.230.33:80
Cloudflare London, LLC· 1417 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.27 Mbps
99.7%
1 t tagasi
45.131.4.245:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.231.33:80
Cloudflare London, LLC· 1441 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.229.180:80
Cloudflare London, LLC· 1436 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.209:80
Cloudflare London, LLC· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.26 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.6.121:80
Cloudflare London, LLC· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.26 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.170.166.40:80
Cloudflare London, LLC· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom
1.27 Mbps
99.9%
1 t tagasi
45.12.30.102:80
Cloudflare London, LLC· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.27 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.8:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.147:80
Cloudflare London, LLC· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.6.116:80
Cloudflare London, LLC· 1440 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.181:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom · London
1.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.170.166.24:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.228.152:80
Cloudflare London, LLC· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.125:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.89:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom · London
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.61:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.230.82:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.5.30:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.6.109:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.41 Mbps
99.9%
1 t tagasi
185.162.228.31:80
Cloudflare London, LLC· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.139:80
Cloudflare London, LLC· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.6.247:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.4.209:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
164.38.155.35:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.230.234:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.231.75:80
Cloudflare London, LLC· 1197 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.50 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.57:80
Cloudflare London, LLC· 1196 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom · London
1.50 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.98:80
Cloudflare London, LLC· 1220 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.48 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.228.105:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.48 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.230.175:80
Cloudflare London, LLC· 1200 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.50 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.158:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom · London
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
164.38.155.46:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.229.155:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.6.71:80
Cloudflare London, LLC· 1215 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.48 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.4.43:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.47 Mbps
99.6%
1 t tagasi
45.131.4.160:80
Cloudflare London, LLC· 1219 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.48 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.170.166.27:80
Cloudflare London, LLC· 1200 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom
1.50 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.109:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.48 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.229.63:80
Cloudflare London, LLC· 1252 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.44 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.53:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom · London
1.48 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.252:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.19:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.6.114:80
Cloudflare London, LLC· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.44 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.228.25:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.229.6:80
Cloudflare London, LLC· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.208.86:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.5.34:80
Cloudflare London, LLC· 1273 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.208:80
Cloudflare London, LLC· 1250 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.44 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.230.133:80
Cloudflare London, LLC· 1257 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.43 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.228.229:80
Cloudflare London, LLC· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.229.33:80
Cloudflare London, LLC· 1242 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.230.210:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.5.181:80
Cloudflare London, LLC· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.29 Mbps
100.0%
1 t tagasi
188.42.88.62:80
Cloudflare London, LLC· 1383 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLuxembourg
1.30 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.193.30.210:80
Cloudflare London, LLC· 1373 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom
1.31 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.5.213:80
Cloudflare London, LLC· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.35 Mbps
99.9%
1 t tagasi
45.131.7.49:80
Cloudflare London, LLC· 1320 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.36 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.228.18:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.228.70:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.247:80
Cloudflare London, LLC· 1338 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.229.105:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.35 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.163:80
Cloudflare London, LLC· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.35 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.123:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom · London
1.36 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.63:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom · London
1.36 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.6.148:80
Cloudflare London, LLC· 1316 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.37 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.5.207:80
Cloudflare London, LLC· 1315 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.37 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.246:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom · London
1.35 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.6.26:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.49.31.205:8080
Korbank S. A.· 1129 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevPoland · Wroclaw
1.59 Mbps
99.8%
1 t tagasi
185.162.231.34:80
Cloudflare London, LLC· 1402 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.28 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.228.103:80
Cloudflare London, LLC· 1415 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.27 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.228.246:80
Cloudflare London, LLC· 1448 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.24 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.4.124:80
Cloudflare London, LLC· 1457 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.24 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.230.110:80
Cloudflare London, LLC· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.29 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.199:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.29 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.231.21:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.5.230:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.4.17:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.137:80
Cloudflare London, LLC· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.43 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.5.38:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.229.239:80
Cloudflare London, LLC· 1257 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.43 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.5.226:80
Cloudflare London, LLC· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.229.208:80
Cloudflare London, LLC· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.208.88:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.136:80
Cloudflare London, LLC· 1260 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.43 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.238:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.208.3:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.169:80
Cloudflare London, LLC· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.229.24:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.228.129:80
Cloudflare London, LLC· 1309 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.38 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.4.151:80
Cloudflare London, LLC· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.38 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.216:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.229.137:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.73:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom · London
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.230.138:80
Cloudflare London, LLC· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.4.147:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.228.128:80
Cloudflare London, LLC· 1308 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.38 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.137:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.6.43:80
Cloudflare London, LLC· 1337 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.56:80
Cloudflare London, LLC· 1338 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.4.22:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.229.81:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.35 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.228.248:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.36 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.161:80
Cloudflare London, LLC· 1364 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.32 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.23:80
Cloudflare London, LLC· 1359 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.32 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.126:80
Cloudflare London, LLC· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.33 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.6.159:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.33 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.231.210:80
Cloudflare London, LLC· 1349 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.33 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.228.224:80
Cloudflare London, LLC· 1351 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.33 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.231.149:80
Cloudflare London, LLC· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.33 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.217:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.228.97:80
Cloudflare London, LLC· 1341 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.5.142:80
Cloudflare London, LLC· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.4.191:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.36 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.6.221:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.36 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.4.219:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.4.52:80
Cloudflare London, LLC· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.6.209:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.228.164:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.36 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.220:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.38 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.4.19:80
Cloudflare London, LLC· 1302 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.38 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.229.37:80
Cloudflare London, LLC· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.228.134:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.170.166.36:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.229.134:80
Cloudflare London, LLC· 1289 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.4.4:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.161:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.231.150:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.5.67:80
Cloudflare London, LLC· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.231.151:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.251:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.173:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.4.83:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.5.254:80
Cloudflare London, LLC· 1246 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.45 Mbps
98.8%
1 t tagasi
45.12.31.154:80
Cloudflare London, LLC· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.6.203:80
Cloudflare London, LLC· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.201:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.6.183:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.68:80
Cloudflare London, LLC· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.209:80
Cloudflare London, LLC· 1235 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.46 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.4.218:80
Cloudflare London, LLC· 1256 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.43 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.5.199:80
Cloudflare London, LLC· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.44 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.159:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom · London
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.231.170:80
Cloudflare London, LLC· 1239 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.231.164:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.46 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.51:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.46 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.41:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.208.63:80
Cloudflare London, LLC· 1919 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
938 Kbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.121:80
Cloudflare London, LLC· 1910 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
942 Kbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.219:80
Cloudflare London, LLC· 1852 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
972 Kbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.192:80
Cloudflare London, LLC· 1804 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
998 Kbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.74:80
Cloudflare London, LLC· 1723 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom · London
1.04 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.228.192:80
Cloudflare London, LLC· 1844 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
976 Kbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.109:80
Cloudflare London, LLC· 1617 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.230.30:80
Cloudflare London, LLC· 1617 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.231.87:80
Cloudflare London, LLC· 1614 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.252:80
Cloudflare London, LLC· 1608 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom · London
1.12 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.208.47:80
Cloudflare London, LLC· 1603 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.12 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.67:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.13 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.240:80
Cloudflare London, LLC· 1622 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.5.150:80
Cloudflare London, LLC· 1524 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.18 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.230.36:80
Cloudflare London, LLC· 1519 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.19 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.6.60:80
Cloudflare London, LLC· 1511 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.19 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.236:80
Cloudflare London, LLC· 1535 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.17 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.85.119.152:80
Cloudflare London, LLC· 1535 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.17 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.228.154:80
Cloudflare London, LLC· 1513 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.19 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.170.166.64:80
Cloudflare London, LLC· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom
1.14 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.230.174:80
Cloudflare London, LLC· 1567 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.15 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.229.0:80
Cloudflare London, LLC· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.13 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.228.209:80
Cloudflare London, LLC· 1597 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.13 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.233:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.4.82:80
Cloudflare London, LLC· 1605 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.12 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.85.119.236:80
Cloudflare London, LLC· 1637 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.10 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.229.68:80
Cloudflare London, LLC· 1639 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.10 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.5.197:80
Cloudflare London, LLC· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
164.38.155.31:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.229.76:80
Cloudflare London, LLC· 1626 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.229.13:80
Cloudflare London, LLC· 1623 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.116:80
Cloudflare London, LLC· 1620 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.5.101:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.48:80
Cloudflare London, LLC· 1613 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.12 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.228.208:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.36:80
Cloudflare London, LLC· 1645 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom · London
1.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.4.193:80
Cloudflare London, LLC· 1641 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.10 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.230.61:80
Cloudflare London, LLC· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.12 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.5.86:80
Cloudflare London, LLC· 1604 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.12 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.229.85:80
Cloudflare London, LLC· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.12 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.5.85:80
Cloudflare London, LLC· 1590 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.13 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.6.185:80
Cloudflare London, LLC· 1584 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.14 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.228.183:80
Cloudflare London, LLC· 1562 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.15 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.6.227:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.13 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.124:80
Cloudflare London, LLC· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.165:80
Cloudflare London, LLC· 1660 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.08 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.185:80
Cloudflare London, LLC· 1665 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.08 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.6.216:80
Cloudflare London, LLC· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.08 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.151:80
Cloudflare London, LLC· 1659 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom · London
1.08 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.55:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.208:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.85.119.118:80
Cloudflare London, LLC· 1644 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.5.10:80
Cloudflare London, LLC· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.10 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.5.211:80
Cloudflare London, LLC· 1628 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.229.22:80
Cloudflare London, LLC· 1656 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.231.106:80
Cloudflare London, LLC· 1627 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.229.247:80
Cloudflare London, LLC· 1623 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.85.119.143:80
Cloudflare London, LLC· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.10 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.230.214:80
Cloudflare London, LLC· 1684 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.07 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.230.242:80
Cloudflare London, LLC· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.231.231:80
Cloudflare London, LLC· 1676 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.07 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.158:80
Cloudflare London, LLC· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.170.166.28:80
Cloudflare London, LLC· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom
1.06 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.155:80
Cloudflare London, LLC· 1722 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.04 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.230.101:80
Cloudflare London, LLC· 1707 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.05 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.230.111:80
Cloudflare London, LLC· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.06 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.5.161:80
Cloudflare London, LLC· 1699 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.06 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.209:80
Cloudflare London, LLC· 1692 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom · London
1.06 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.208.8:80
Cloudflare London, LLC· 1691 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.06 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.230.73:80
Cloudflare London, LLC· 1751 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.03 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.228.242:80
Cloudflare London, LLC· 1744 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.03 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.74:80
Cloudflare London, LLC· 1738 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.04 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.44:80
Cloudflare London, LLC· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.04 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.224:80
Cloudflare London, LLC· 1734 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.04 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.228.132:80
Cloudflare London, LLC· 1757 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.02 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.223:80
Cloudflare London, LLC· 1734 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.04 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.151:80
Cloudflare London, LLC· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.04 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.143:80
Cloudflare London, LLC· 1757 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom · London
1.02 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.170.166.21:80
Cloudflare London, LLC· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom
1.12 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.147:80
Cloudflare London, LLC· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom · London
1.12 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.8:80
Cloudflare London, LLC· 1629 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
1.10 Mbps
99.6%
1 t tagasi
185.162.231.249:80
Cloudflare London, LLC· 1576 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.14 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.228.28:80
Cloudflare London, LLC· 1562 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.15 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.228.233:80
Cloudflare London, LLC· 1536 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.17 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.231.25:80
Cloudflare London, LLC· 1529 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.18 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.231.190:80
Cloudflare London, LLC· 1527 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.18 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.6.199:80
Cloudflare London, LLC· 1528 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.18 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.208.98:80
Cloudflare London, LLC· 1556 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.16 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.231.101:80
Cloudflare London, LLC· 1551 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
1.16 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.4.108:80
Cloudflare London, LLC· 1550 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.16 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.239:80
Cloudflare London, LLC· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom · London
1.17 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.32:80
Cloudflare London, LLC· 1531 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.18 Mbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.200:80
Cloudflare London, LLC· 1528 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
1.18 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.170.166.69:80
Cloudflare London, LLC· 1571 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom
1.15 Mbps
100.0%
1 t tagasi
134.209.29.120:3128
DigitalOcean, LLC· 655 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom · Slough
2.75 Mbps
46.6%
1 t tagasi
45.131.5.243:80
Cloudflare London, LLC· 2092 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
860 Kbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.208.93:80
Cloudflare London, LLC· 2107 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
854 Kbps
99.6%
1 t tagasi
45.131.4.59:80
Cloudflare London, LLC· 2263 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
795 Kbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.208.69:80
Cloudflare London, LLC· 2055 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
876 Kbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.245:80
Cloudflare London, LLC· 2070 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom · London
870 Kbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.208.73:80
Cloudflare London, LLC· 2066 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
871 Kbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.5.68:80
Cloudflare London, LLC· 2063 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
873 Kbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.231.130:80
Cloudflare London, LLC· 2062 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
873 Kbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.228.37:80
Cloudflare London, LLC· 2056 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
875 Kbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.7.198:80
Cloudflare London, LLC· 2049 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
878 Kbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.4.107:80
Cloudflare London, LLC· 2042 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
881 Kbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.230.231:80
Cloudflare London, LLC· 2036 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
884 Kbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.30.70:80
Cloudflare London, LLC· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
888 Kbps
100.0%
1 t tagasi
164.38.155.98:80
Cloudflare London, LLC· 2032 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom
886 Kbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.233:80
Cloudflare London, LLC· 2040 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom · London
882 Kbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.6.65:80
Cloudflare London, LLC· 2055 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
876 Kbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.55:80
Cloudflare London, LLC· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
878 Kbps
100.0%
1 t tagasi
45.12.31.122:80
Cloudflare London, LLC· 2044 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRomania
881 Kbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.98:80
Cloudflare London, LLC· 2038 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom · London
883 Kbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.174:80
Cloudflare London, LLC· 2039 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom · London
883 Kbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.229.222:80
Cloudflare London, LLC· 2035 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
885 Kbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.208.68:80
Cloudflare London, LLC· 2065 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
872 Kbps
100.0%
1 t tagasi
164.38.155.27:80
Cloudflare London, LLC· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom
877 Kbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.4.143:80
Cloudflare London, LLC· 2034 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
885 Kbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.229.135:80
Cloudflare London, LLC· 2035 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
885 Kbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.229.18:80
Cloudflare London, LLC· 2060 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
874 Kbps
100.0%
1 t tagasi
45.131.4.67:80
Cloudflare London, LLC· 2054 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevThe Netherlands
876 Kbps
100.0%
1 t tagasi
185.162.230.151:80
Cloudflare London, LLC· 2043 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIsle of Man
881 Kbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.23:80
Cloudflare London, LLC· 2041 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited Kingdom · London
882 Kbps
100.0%
1 t tagasi
207.180.254.198:8080
Contabo GmbH· 5262 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFrance · Lauterbourg
342 Kbps
45.9%
1 t tagasi
5.255.99.75:1080
The Infrastructure Group· 3227 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteThe Netherlands · Dronten
558 Kbps
33.5%
1 t tagasi
94.247.244.120:3128
JSC ER-Telecom Holding· 8615 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevRussia · St Petersburg
209 Kbps
18.1%
1 t tagasi
Kuvatakse 15 of 313

Euroopa puhverserveripargiülevaade

Mis on praegu Euroopa reaalajas pargis — protokolli, anonüümsuse, asukoha ja majutaja järgi.

Pargi koosseis

Uuendatud 100 minutit tagasi· 313 aktiivset IP-d asukohas Euroopa
Protokolli järgi
HTTP313
HTTPS0
SOCKS46
SOCKS56
Anonüümsuse järgi
Elite4
Anonüümsed0
Läbipaistev309
Testimata0
Linna järgi
London27
Dronten1
Lauterbourg1
Moscow1
Mediaanlatentsus: 1420 msKeskmine tööaeg: 99%Kiireim puhverserver: 655 ms

Peamised hostinguteenuse pakkujad

Hostid, kes on praegu esindatud Euroopa aktiivses poolis
1Cloudflare London30698%
2Contabo10%
3DigitalOcean10%
4Inetcom Carrier10%
5JSC ER-Telecom10%
6Korbank S. A10%

Tasulised puhverserverid nõudlike töökoormustejaoks

FineProxy enda alamvõrgud ja ASN. Maksate IP, mitte gigabaidi eest. Kohene aktiveerimine ja 24-tunnine raha tagastamise garantii.

  • 99.97% edukaid päringuid teie sihtmärgile kõigis asukohtades
  • Kuni 500 Mbps iga IP kohta
  • Toetatud protokollid: HTTP, HTTPS-i lõpp-punkt, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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Mida saate 1000 päringu puhul

Tüüpilise veebikraapimise edukate vastuste määr — ülaltoodud tabeli puhverserverid võrreldes FineProxy tasulise pargiga.

Tasuta
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Tasuta vs. FineProxy — ausvõrdlus

Ülaltoodud aktiivse pargi ja FineProxy tasulise teenuse kõrvutav võrdlus. Veeru „Tasuta” arvud pärinevad otse reaalajas ülevaatest.

ParameeterTasuta puhverserverid: Euroopa TASUTAFineProxy tasuline teenus TASULINE
Pargi suurus313IP-d (aktiivsed)85,000+IP-d enam kui 30 asukohas
Keskmine tööaeg99%99.97%SLA
Edukate vastuste määr(1000 päringu kohta)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Mediaanlatentsus1420ms< 30 ms
Läbilaskevõime IP kohta< 2 Mbit/s (jagatud)kuni 500 Mbit/s
Samaaegsed ühendused1–5 (sageli blokeeritud)alates 1500 (sõltub paketist)
Toetatud protokollidHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Anonüümsuse garantiiSegatud: Elite, LäbipaistevAinult eliit — IP/DNS-lekkeid pole
IP tüüpAvalik andmekeskus + läbipaistev kodukasutaja IPAndmekeskus, meie enda ASN ja alamvõrgud
Autentimine× Puudub — kasutada võib igaüks✓ Lubatud IP-de loend + kasutajanimi/parool
Püsiseansid× No✓ Kuni 15 min (vahelduvad paketid)
IP vahetamise reegelIga tund (kogu loend vahetub)Stabiilsed IP-d — värskendamine nõudmisel (iga 8 päeva järel)
Sihtsaidil blokeerimise ohtKõrge — IP-d on avalikud ja sageli kuritarvitatudMadal — puhas maine ja meie enda alamvõrgud
Pahatahtliku vahendusründe ohtVõimalik — avatud puhverserverid võivad liiklust pealt kuulata✓ Puudub — teie eraldatud taristu
TugiPuudubÖöpäevaringne reaalajavestlus, e-post ja tugipäringud inseneridega
Logid ja nõuetele vastavusPuudubLogid, arved ja lepingud (B2B)
Sobib kõige pareminiÜhekordne testimine, õppimine ja hobiskriptidVeebikraapimine, reklaamide kontroll, SEO, SMM, turu-uuringud ja sneaker-bot'id
Maksumus$0alates 0,07 $ IP kohta kuus

Praegu on Euroopa tasuta pargis 313 töötavat IP-d jaotunud peamiselt piirkondades London ja Dronten, majutajad Cloudflare London ja Contabo. Mediaanlatentsus on umbes 1420 ms ning viimase tunni tööaeg on 99%. Sellest piisab kiireks testiks või ühekordseks skriptiks, kuid meie viimases tunnises võrdlustestis õnnestus vaid ~50% tüüpilistest kraapimispäringutest — ja see osakaal väheneb iga tunniga, langedes 24 tunni jooksul tavaliselt alla 10%, sest need tasuta IP-d kaovad kiiresti.

Kasutage tasuta loendit, kui

Õpite, kuidas puhverserverid töötavad, teete ühekordseid käsitsi kontrolle või testite üksikut lõpp-punkti, kus 5–10 kordust on vastuvõetav.

Kasutage FineProxy tasulist teenust, kui

kraabite pidevalt veebi, jälgite SERP-e, haldate reklaamikampaaniaid või käitate tootmistöökoormust, mis ei talu üle 5% tõrkemäära.

Seadista proksid 48 tunniksVaata hindu →
Kui sageli tasuta Euroopa puhverserverite loendit uuendatakse?

Koostame ja kontrollime avalikku parki iga 15 minuti järel. Saadavus võib kontrollide vahel muutuda, sest neid servereid haldavad sõltumatud kolmandad osapooled.

Mis juhtub, kui ükski Euroopa puhverserver pole võrgus?

Leht jääb kättesaadavaks ja jätkab lähtepargi kontrollimist. Niipea kui järgmisel värskendamisel ilmub töötav puhverserver, lisatakse see automaatselt; lehte ei looda ega eemaldata ajutise arvu põhjal.

Milleks saab tasuta Euroopa puhverservereid kasutada?

Avalikud puhverserverid sobivad ajutiseks testimiseks, ühekordseteks avalikeks päringuteks ja lokaliseeritud vastuste kontrollimiseks. Ärge saatke tundmatu avaliku serveri kaudu paroole, makseandmeid ega muid tundlikke andmeid.

Millal tuleks kasutada hallatavat puhverserveriparki?

Kasutage hallatavat parki automatiseerimiseks, autenditud seanssideks, pidevaks liikluseks või töövoogudeks, mis vajavad prognoositavat tööaega, tuge ja kontrollitud taristut. Võrrelge saadaolevaid seadistusi hinnalehel.

Tasuta puhverserverid teistesriikides

Valige mõni muu püsiv riigileht. Aktiivse pargi arvud värskendatakse saidi iga uuenduse ajal.

Tasulise teenuse jõudlus, mida kinnitavad kliendid.

Neli asjakohast kliendiarvustust meie kinnitatud arvustuste kogumist koos algallika linkidega.

2011puhverservereid alates

Kiirus koormuse all

Kiire proxy, oli natuke jiterrish mõned viivituse paked ja sarnased aga see sai lahendatud kiiresti, ma mõtlesin uuendamise kui on allahindlus selle ja sarnased kasutusjuhtumid nagu purustamine ja teised

Binasol V.Trustpilot, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

E-kaubanduse platvormi käimine nõuab pidevat turuanalüüsi ja FineProxy on olnud oluline meie tegevuse optimeerimisel. See võimaldab meil võistlejate andmeid röövida ilma blokeerimata. Kiirusekorraldused on olemas, kuid see on suures skeemis väike probleem.

Lee Min-soo, South KoreaFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Tugi

Mul on olnud kasutada FineProxy mitu kuud ja olen väga muljet saanud nende teenistusega. Proxy-serverid on kiired, usaldusväärsed ja pakuvad erilist kattavust mitmes riigis. Toetusmees on vastuvõetav ja abiks. Väga hea hind raha eest ja väga soovitatav kõigile, kes vajavad proxy teenuseid.

AntonSaasHub, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Ma olen FineProxy'i juba paar nädalat kasutanud ja olen tõeliselt muljet saanud. Proxy'id on kiired, stabiilsed ja lihtsad minu tööriistesse integreeruda. Ma kasutan neid enamasti mitme konto juhtimiseks ja röövimiseks kuni praegu ei ole keelatud ega aeglustatud. Toetus vastas kiiresti, kui mul oli küsimusi. Ka hinnad on õiglased, eriti kvaliteedi poolest. Kindlasti üks usaldusväärsemad proxy-teenindajad.

KendrikDieg, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

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