~ 50 %

En ce moment, le Europe le pool gratuit compte 313 IP fonctionnelles principalement réparties entre London et Dronten, hébergé par Cloudflare London et Contabo. La latence médiane est d’environ 1420 ms et la disponibilité sur la dernière heure est de 99%. Cela suffit pour un test rapide ou un script ponctuel, mais lors de notre dernier test horaire, seules ~50% des requêtes de scraping habituelles ont abouti — et cette proportion diminue chaque heure, généralement sous les 10 % en 24 heures, car ces IP gratuites cessent rapidement de fonctionner.