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Список бесплатных прокси

Бесплатный список прокси Бангладеш

Актуальный, регулярно проверяемый список публичных прокси Бангладеш для тестов, разовых проверок и разработки.

Статус1 онлайн
Обновлено2 ч назад
РегионАзия

Живые прокси Бангладеш
обновление каждые 15 минут

Бесплатные публичные прокси Бангладеш, которые мы регулярно проверяем на скорость и доступность. Скопируйте один IP или экспортируйте текущий список — без регистрации.

Протокол
Анонимность
Порт
Последняя проверка
1 онлайн·Нужно больше? →
115.127.31.66:8080
IP : порт Оценка ПротоколыАнонимностьГородСкорость Доступность Последняя проверка Действие
ПРЕМИУМ Премиум FineProxy
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Высокая анонимностьПо всему миру
500 Mbps
99.97%
только что
Купить
115.127.31.66:8080
BRACNet Limited· 1143 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйDhaka
1.57 Mbps
99.7%
1 ч назад
Показано 1 из 1

Снимок пула проксиБангладеш

Что сейчас в живом пуле Бангладеш — по протоколу, анонимности, локации и хосту.

Состав пула

Обновлено 100 минут назад· 1 активных IP в Бангладеш
По протоколу
HTTP1
HTTPS0
SOCKS41
SOCKS51
По анонимности
Высокая анонимность0
Анонимный0
Прозрачный1
Не проверено0
По городу
Dhaka1
Медианная задержка: 1143 msСредняя доступность: 100%Самый быстрый прокси: 1143 ms

Основные хостинг-провайдеры

Хосты, представленные сейчас в активном пуле Бангладеш
1BRACNet1100%

Премиум-прокси для рабочихнагрузок

Свои подсети и ASN FineProxy. Оплата за IP, не за гигабайт. Мгновенная активация и возврат 24 часа.

  • 99,97 % успешных запросов к цели во всех локациях
  • До 500 Mbps на каждый IP
  • Поддерживаемые протоколы: HTTP, точка подключения HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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Что вы получаете на 1 000 запросах

Доля успешных ответов на типичном парсинге — прокси из таблицы выше vs премиум-пул FineProxy.

Бесплатно
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Бесплатно vs FineProxy — честноесравнение

Прямое сравнение живого пула выше с премиум-предложением FineProxy. Цифры в колонке «Бесплатно» берутся из живого снимка.

ПараметрБесплатные прокси Бангладеш БЕСПЛАТНОПремиум FineProxy ПРЕМИУМ
Размер пула1Активные IP85,000+IP в более чем 30 локациях
Средняя доступность100%99.97%SLA
Доля успешных ответов(на 1 000 запросов)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Медианная задержка1143ms< 30 ms
Пропускная способность на IP< 2 Mbps (общий)до 500 Mbps
Одновременные соединения1–5 (часто блокируют)от 1 500 (зависит от тарифа)
Поддерживаемые протоколыHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Гарантия анонимностиПрозрачныйТолько высокая анонимность — без утечек IP и DNS
Тип IPПубличные датацентровые и прозрачные резидентныеДатацентровые, собственные ASN и подсети
Авторизация× Нет — может использовать кто угодно✓ Список разрешённых IP + логин/пароль
Sticky-сессии× Нет✓ До 15 мин (ротационные тарифы)
Политика ротации IPЕжечасно (меняется весь список)Стабильные IP — обновление по запросу (каждые 8 дней)
Риск бана целевым сайтомВысокий — IP публичные и часто злоупотребляютсяНизкий — чистая репутация, свои подсети
Риск вредоносного MITMВозможен — открытые прокси могут читать трафик✓ Нет — ваша выделенная инфраструктура
ПоддержкаНетКруглосуточный онлайн-чат, электронная почта и тикеты с инженерами
Логи и соответствие требованиямНетЛоги, счета, договоры (B2B)
Лучше всего дляРазовые тесты, обучение, любительские скриптыПарсинг, проверка рекламы, SEO, SMM, исследования, боты для покупок
Стоимость0 $от 0,07 $ за IP / месяц

Сейчас Бангладеш бесплатный пул содержит 1 рабочих IP в основном распределены по Dhaka, хостятся у BRACNet. Медианная задержка около 1143 ms а доступность за последний час 100%. Этого хватает для быстрого теста или разового скрипта, но в последнем часовом бенчмарке только ~50% типичных запросов парсинга завершились успешно — и доля падает каждый час, обычно ниже 10 % за 24 часа, потому что бесплатные IP быстро отмирают.

Берите бесплатный список, если

вы изучаете, как работают прокси, делаете разовые ручные проверки или тестируете одну точку подключения, где допустимы 5–10 повторов.

Выбирайте премиум FineProxy, если

вы непрерывно собираете данные, отслеживаете SERP, проверяете рекламу, ведёте кампании или выполняете производственную задачу, которая не допускает более 5 % ошибок.

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Как часто обновляется бесплатный список прокси Бангладеш?

Мы пересобираем и проверяем публичный пул каждые 15 минут. Доступность может меняться между проверками, потому что эти серверы принадлежат независимым третьим сторонам.

Что будет, если прокси Бангладеш не онлайн?

Страница остаётся доступной и продолжает проверять исходный пул. Как только в следующем обновлении появится рабочий прокси, он добавится автоматически; страница не создаётся и не удаляется из-за временного нуля.

Для чего можно использовать бесплатные прокси Бангладеш?

Публичные прокси подходят для разовых тестов, публичных проверок и проверки локализованных ответов. Не передавайте пароли, платёжные данные и другую чувствительную информацию через неизвестный публичный сервер.

Когда лучше взять управляемый пул прокси?

Берите управляемый пул для автоматизации, авторизованных сессий, постоянного трафика или любой задачи, которой нужны предсказуемая доступность, поддержка и контролируемая инфраструктура. Сравните конфигурации на странице цен.

Бесплатные прокси в другихстранах

Выберите другую постоянную страну. Числа живого пула обновляются при каждом обновлении сайта.

Премиум-производительность, подтверждённая клиентами.

Четыре релевантных отзыва из проверенного пула, каждый со ссылкой на исходную публикацию.

2011отдаём прокси с

Скорость под нагрузкой

Пользуюсь прокси от Fineproxy.org вместе с API Debank — всё работает без нареканий. Подключение стабильное, прокси не попадают под баны и обеспечивают хорошую скорость, что особенно важно при парсинге данных с Debank, где критична надёжность. Понравилось, что есть тестовый тариф — можно спокойно протестировать перед покупкой. Поддержка отвечает быстро и по существу. Отличное решение для автоматизации и сбора данных из DeFi — определённо рекомендую.

MolotovВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Сервис Fineproxy приятно удивил: всё чётко, без «магии» и лишней бюрократии. Зашёл, выбрал страну, оплатил — прокси выданы моментально. Не надо разбираться в 100500 настройках. Работают стабильно, без подвисаний, особенно радует, что не приходится каждый день менять IP из-за банов.

AkajaDieg, В прошлом годуК источнику

Поддержка

Стабильность прокси на высоте. Оперативная поддержка помогла подобрать ip под мою задачу и мое направление. Отличная альтернатива vpn. Пользуюсь месяц, у меня только положительные впечатления. Однозначно рекомендую!

ANATTTOLLDieg, В этом годуК источнику

Хороший сервис с доступными ценами. Пользуюсь для парсинга данных, все работает быстро и без сбоев. Понравилась оперативная поддержка, спасибо за вашу работу!

КсенияВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Отзывы цитируем целиком. Если клиент поднял вопрос, на который мы ответили, ответ с исходной площадки показан рядом.

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