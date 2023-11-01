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Gratis proxylijst

Gratis proxylijst voor Bangladesh

Een actuele, regelmatig gecontroleerde lijst met openbare proxy’s uit Bangladesh voor tests, eenmalige raadplegingen en ontwikkelworkflows.

Status1 online
Bijgewerkt2 u geleden
RegionAzië

Actieve proxy’s uit Bangladesh
elke 15 minuten bijgewerkt

Gratis openbare proxy’s uit Bangladesh, regelmatig door ons gecontroleerd op snelheid en uptime. Kopieer één IP of exporteer de actuele lijst — registratie is niet nodig.

Protocol
Anonimiteit
Poort
Laatste controle
1 online·Meer nodig? →
115.127.31.66:8080
IP : poort Score ProtocollenAnonimiteitPlaatsSnelheid Uptime Laatste controle Actie
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteWereldwijd
500 Mbps
99.97%
Zojuist
Kopen
115.127.31.66:8080
BRACNet Limited· 1143 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantDhaka
1.57 Mbps
99.7%
1 u geleden
Weergegeven 1 van 1

Momentopname van de proxypool voorBangladesh

Wat momenteel in de actieve pool voor Bangladesh zit — op protocol, anonimiteit, locatie en host.

Samenstelling van pool

Bijgewerkt 100 min geleden· 1 actieve IP’s in Bangladesh
Op protocol
HTTP1
HTTPS0
SOCKS41
SOCKS51
Op anonimiteit
Elite0
Anoniem0
Transparant1
Niet getest0
Op plaats
Dhaka1
Mediane latentie: 1143 msGemiddelde uptime: 100%Snelste proxy: 1143 ms

Belangrijkste hostingproviders

Hosts die momenteel in de actieve pool voor Bangladesh voorkomen
1BRACNet1100%

Premium proxy’s voor veeleisendeworkloads

Eigen subnetten en ASN van FineProxy. Betaal per IP, niet per gigabyte. Directe activering met 24 uur geld-terug-garantie.

  • 99.97% geslaagde aanvragen naar uw doel vanuit elke locatie
  • Tot 500 Mbps op elk IP
  • Ondersteunde protocollen: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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Resultaten bij 1.000 aanvragen

Percentage geslaagde antwoorden bij een typische scrapingtaak — proxy’s uit de tabel tegenover de premium pool van FineProxy.

Gratis
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Gratis versus FineProxy — eerlijkevergelijking

Vergelijking van de actieve pool hierboven met het premium aanbod van FineProxy. De cijfers in de kolom ‘Gratis’ komen rechtstreeks uit de actuele momentopname.

ParameterGratis proxy’s uit Bangladesh FREEFineProxy Premium PREMIUM
Poolomvang1IP’s (actief)85,000+IP’s op meer dan 30 locaties
Gemiddelde uptime100%99.97%SLA
Percentage geslaagde antwoorden(per 1,000 requests)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Mediane latentie1143ms< 30 ms
Doorvoer per IP< 2 Mbps (gedeeld)tot 500 Mbps
Gelijktijdige verbindingen1–5 (vaak geblokkeerd)vanaf 1.500 (afhankelijk van abonnement)
Ondersteunde protocollenHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
AnonimiteitsgarantieTransparantAlleen elite — geen IP- of DNS-lekken
IP-typeOpenbaar datacenter + transparant residentieelDatacenter, eigen ASN en subnetten
Authenticatie× Geen — iedereen kan deze gebruiken✓ IP-toelatingslijst + gebruikersnaam/wachtwoord
Persistente sessies× No✓ Tot 15 min (roterende abonnementen)
IP-rotatiebeleidElk uur (volledige lijst roteert)Stabiele IP’s — vernieuwing op aanvraag (elke 8 dagen)
Risico op blokkering door doelsiteHoog — IP’s zijn openbaar en vaak misbruiktLaag — goede reputatie, eigen subnetten
Risico op kwaadwillende MITMMogelijk — open proxy’s kunnen verkeer onderscheppen✓ Geen — uw dedicated infrastructuur
OndersteuningGeen24/7 livechat, e-mail en ticketsysteem met engineers
Logboeken en complianceGeenLogboeken, facturen en contracten (B2B)
Ideaal voorEenmalige tests, leren en hobbyscriptsScraping, advertentieverificatie, SEO, SMM, marktonderzoek en sneakerbots
Kosten$0vanaf $ 0,07 per IP/maand

Momenteel heeft Bangladesh een gratis pool met 1 werkende IP’s voornamelijk verspreid over Dhaka, gehost door BRACNet. De mediane latentie is ongeveer 1143 ms en de uptime in het afgelopen uur is 100%. Dit volstaat voor een snelle test of een eenmalig script, maar bij onze laatste uurlijkse benchmark was slechts ~50% van de typische scrapingaanvragen was succesvol — en dat aandeel daalt elk uur, doorgaans tot minder dan 10% binnen 24 uur omdat deze gratis IP’s snel uitvallen.

Gebruik de gratis lijst als

U leert hoe proxy’s werken, voert eenmalige controles uit of test één eindpunt waarbij 5–10 pogingen acceptabel zijn.

Gebruik FineProxy Premium als

U scrapet continu, bewaakt SERP’s, beheert advertentiecampagnes of draait productiewerk dat niet tegen meer dan 5% fouten kan.

Proxy’s voor 48 uur configurerenPrijzen bekijken →
Hoe vaak wordt de gratis proxylijst voor Bangladesh bijgewerkt?

We bouwen en controleren de openbare pool elke 15 minuten opnieuw. De beschikbaarheid kan tussentijds veranderen omdat onafhankelijke derden deze servers beheren.

Wat gebeurt er als er geen proxy’s uit Bangladesh online zijn?

De pagina blijft beschikbaar en controleert de bronpool. Zodra bij een volgende vernieuwing een werkende proxy verschijnt, wordt deze automatisch toegevoegd.

Waarvoor kan ik gratis proxy’s uit Bangladesh gebruiken?

Openbare proxy’s zijn geschikt voor tijdelijke tests, eenmalige openbare raadplegingen en controle van lokale antwoorden. Verstuur geen wachtwoorden, betaalgegevens of andere gevoelige informatie via een onbekende openbare server.

Wanneer kan ik beter een beheerde proxypool gebruiken?

Gebruik een beheerde pool voor automatisering, geauthenticeerde sessies, continu verkeer of workflows die voorspelbare uptime, ondersteuning en gecontroleerde infrastructuur vereisen. Vergelijk configuraties op de prijzenpagina.

Gratis proxy’s in anderelanden

Kies een andere permanente landpagina. De aantallen in de actieve pool worden bij elke site-update vernieuwd.

Premium prestaties, geverifieerd door klanten.

Vier relevante klantbeoordelingen uit onze geverifieerde pool, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Snelheid onder belasting

Voor mij, de proxy is een kans om de sites die zijn geblokkeerd in ons land te openen. Deze site geeft zo'n kans om proxy servers te gebruiken onder betere voorwaarden en met uitstekende kenmerken. De snelheid van het internet is hoog en ik ben er heel blij mee. De support service werkt goed en biedt snel en gekwalificeerd advies. Dit is een uitstekende service en ik beveel het.

Camron MarshIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

fineproxy.org presenteert het hele scala van proxy diensten met geweldige snelheid en betrouwbaarheid. Gebruikersvriendelijke website interface en snelle support service. De prijzen zijn boven het gemiddelde, maar het is een investering in kwaliteit. Ik ben tevreden om hun diensten te gebruiken.

GuestSaasHub, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Ondersteuning

Ik heb gebruik gemaakt van FineProxy diensten voor een tijdje nu en ik ben zeer tevreden met de kwaliteit. De verbindingen zijn zeer stabiel, IP-adressen werken zonder problemen, en de snelheid is constant snel. Klantenservice is ook super responsief wanneer nodig. Hoog aan te bevelen aan iedereen op zoek naar betrouwbare proxies

KrzyszofNorton Safe Web, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Ik heb gebruik gemaakt van FineProxy voor een paar weken nu en ik ben echt onder de indruk. De proxies zijn snel, stabiel, en gemakkelijk te integreren in mijn tools. Ik gebruik ze meestal voor het beheer van meerdere accounts en schrapen . Geen verbod of vertragingen tot nu toe. Ondersteuning was snel te reageren toen ik een setup vraag had. Prijzen zijn eerlijk ook, vooral voor de kwaliteit. Zeker een van de meer betrouwbare proxy providers die er zijn.

KendrikDieg, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

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