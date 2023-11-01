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Tasuta puhverserverite loend

Tasuta Bangladesh puhverserverite loend

Reaalajas ja regulaarselt kontrollitav avalike Bangladesh puhverserverite loend testimiseks, ühekordseteks päringuteks ja arendustöövoogudeks.

Status1 võrgus
Uuendatud2 t tagasi
PiirkondAasia

Aktiivsed Bangladesh puhverserverid
uuendatakse iga 15 minuti järel

Tasuta avalikud Bangladesh puhverserverid, mille kiirust ja tööaega regulaarselt kontrollime. Kopeerige üks IP või eksportige praegune loend — registreerimine pole vajalik.

Protokoll
Anonüümsus
Port
Viimane kontroll
1 võrgus·Kas vajate rohkem? →
115.127.31.66:8080
IP : port Hinne ProtokollidAnonüümsusLinnKiirus Tööaeg Viimane kontroll Toiming
PREMIUM FineProxy tasuline teenus
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteÜle maailma
500 Mbps
99.97%
Äsja
Osta
115.127.31.66:8080
BRACNet Limited· 1143 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevDhaka
1.57 Mbps
99.7%
1 t tagasi
Kuvatakse 1 of 1

Bangladesh puhverserveripargiülevaade

Mis on praegu Bangladesh reaalajas pargis — protokolli, anonüümsuse, asukoha ja majutaja järgi.

Pargi koosseis

Uuendatud 100 minutit tagasi· 1 aktiivset IP-d asukohas Bangladesh
Protokolli järgi
HTTP1
HTTPS0
SOCKS41
SOCKS51
Anonüümsuse järgi
Elite0
Anonüümsed0
Läbipaistev1
Testimata0
Linna järgi
Dhaka1
Mediaanlatentsus: 1143 msKeskmine tööaeg: 100%Kiireim puhverserver: 1143 ms

Peamised hostinguteenuse pakkujad

Hostid, kes on praegu esindatud Bangladesh aktiivses poolis
1BRACNet1100%

Tasulised puhverserverid nõudlike töökoormustejaoks

FineProxy enda alamvõrgud ja ASN. Maksate IP, mitte gigabaidi eest. Kohene aktiveerimine ja 24-tunnine raha tagastamise garantii.

  • 99.97% edukaid päringuid teie sihtmärgile kõigis asukohtades
  • Kuni 500 Mbps iga IP kohta
  • Toetatud protokollid: HTTP, HTTPS-i lõpp-punkt, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Vaata hindu →
Mida saate 1000 päringu puhul

Tüüpilise veebikraapimise edukate vastuste määr — ülaltoodud tabeli puhverserverid võrreldes FineProxy tasulise pargiga.

Tasuta
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Tasuta vs. FineProxy — ausvõrdlus

Ülaltoodud aktiivse pargi ja FineProxy tasulise teenuse kõrvutav võrdlus. Veeru „Tasuta” arvud pärinevad otse reaalajas ülevaatest.

ParameeterTasuta puhverserverid: Bangladesh TASUTAFineProxy tasuline teenus TASULINE
Pargi suurus1IP-d (aktiivsed)85,000+IP-d enam kui 30 asukohas
Keskmine tööaeg100%99.97%SLA
Edukate vastuste määr(1000 päringu kohta)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Mediaanlatentsus1143ms< 30 ms
Läbilaskevõime IP kohta< 2 Mbit/s (jagatud)kuni 500 Mbit/s
Samaaegsed ühendused1–5 (sageli blokeeritud)alates 1500 (sõltub paketist)
Toetatud protokollidHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Anonüümsuse garantiiLäbipaistevAinult eliit — IP/DNS-lekkeid pole
IP tüüpAvalik andmekeskus + läbipaistev kodukasutaja IPAndmekeskus, meie enda ASN ja alamvõrgud
Autentimine× Puudub — kasutada võib igaüks✓ Lubatud IP-de loend + kasutajanimi/parool
Püsiseansid× No✓ Kuni 15 min (vahelduvad paketid)
IP vahetamise reegelIga tund (kogu loend vahetub)Stabiilsed IP-d — värskendamine nõudmisel (iga 8 päeva järel)
Sihtsaidil blokeerimise ohtKõrge — IP-d on avalikud ja sageli kuritarvitatudMadal — puhas maine ja meie enda alamvõrgud
Pahatahtliku vahendusründe ohtVõimalik — avatud puhverserverid võivad liiklust pealt kuulata✓ Puudub — teie eraldatud taristu
TugiPuudubÖöpäevaringne reaalajavestlus, e-post ja tugipäringud inseneridega
Logid ja nõuetele vastavusPuudubLogid, arved ja lepingud (B2B)
Sobib kõige pareminiÜhekordne testimine, õppimine ja hobiskriptidVeebikraapimine, reklaamide kontroll, SEO, SMM, turu-uuringud ja sneaker-bot'id
Maksumus$0alates 0,07 $ IP kohta kuus

Praegu on Bangladesh tasuta pargis 1 töötavat IP-d jaotunud peamiselt piirkondades Dhaka, majutajad BRACNet. Mediaanlatentsus on umbes 1143 ms ning viimase tunni tööaeg on 100%. Sellest piisab kiireks testiks või ühekordseks skriptiks, kuid meie viimases tunnises võrdlustestis õnnestus vaid ~50% tüüpilistest kraapimispäringutest — ja see osakaal väheneb iga tunniga, langedes 24 tunni jooksul tavaliselt alla 10%, sest need tasuta IP-d kaovad kiiresti.

Kasutage tasuta loendit, kui

Õpite, kuidas puhverserverid töötavad, teete ühekordseid käsitsi kontrolle või testite üksikut lõpp-punkti, kus 5–10 kordust on vastuvõetav.

Kasutage FineProxy tasulist teenust, kui

kraabite pidevalt veebi, jälgite SERP-e, haldate reklaamikampaaniaid või käitate tootmistöökoormust, mis ei talu üle 5% tõrkemäära.

Seadista proksid 48 tunniksVaata hindu →
Kui sageli tasuta Bangladesh puhverserverite loendit uuendatakse?

Koostame ja kontrollime avalikku parki iga 15 minuti järel. Saadavus võib kontrollide vahel muutuda, sest neid servereid haldavad sõltumatud kolmandad osapooled.

Mis juhtub, kui ükski Bangladesh puhverserver pole võrgus?

Leht jääb kättesaadavaks ja jätkab lähtepargi kontrollimist. Niipea kui järgmisel värskendamisel ilmub töötav puhverserver, lisatakse see automaatselt; lehte ei looda ega eemaldata ajutise arvu põhjal.

Milleks saab tasuta Bangladesh puhverservereid kasutada?

Avalikud puhverserverid sobivad ajutiseks testimiseks, ühekordseteks avalikeks päringuteks ja lokaliseeritud vastuste kontrollimiseks. Ärge saatke tundmatu avaliku serveri kaudu paroole, makseandmeid ega muid tundlikke andmeid.

Millal tuleks kasutada hallatavat puhverserveriparki?

Kasutage hallatavat parki automatiseerimiseks, autenditud seanssideks, pidevaks liikluseks või töövoogudeks, mis vajavad prognoositavat tööaega, tuge ja kontrollitud taristut. Võrrelge saadaolevaid seadistusi hinnalehel.

Tasuta puhverserverid teistesriikides

Valige mõni muu püsiv riigileht. Aktiivse pargi arvud värskendatakse saidi iga uuenduse ajal.

Tasulise teenuse jõudlus, mida kinnitavad kliendid.

Neli asjakohast kliendiarvustust meie kinnitatud arvustuste kogumist koos algallika linkidega.

2011puhverservereid alates

Kiirus koormuse all

Minu jaoks on puhverserver võimalus avada meie riigis blokeeritud veebilehted. See veebisait annab sellise võimaluse kasutada prooksi-servereid paremates tingimustes ja suurepäraste omadustega. Interneti kiirus on kõrge ja ma olen sellega päris rahul. Toetuse teenus töötab hästi ja annab kiire ja kvalifitseeritud nõu. See on suurepärane teenus ja ma soovitan seda.

Camron MarshFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

FineProxy.org esitab kogu proxy-teenuste valiku hämmastava kiirusega ja usaldusväärsusega. Kasutaja-sõbralik veebilehtisüsteem ja kiire tugiteenus. Hinnad on keskmisest kõrgemad, kuid see on kvaliteedi investeering. Ma olen rahul nende teenuste kasutamisega.

GuestSaasHub, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Tugi

Ma olen juba mõnda aega kasutanud FineProxy teenuseid ja olen kvaliteediga väga rahul. Liidud on väga stabiilsed, IP-aadressid töötavad ilma probleemideta ja kiirus on järjepidevalt kiire. Klienditeenindus on vajadusel ka väga vastuvõetav. Soovitan väga kõigile, kes otsivad usaldusväärseid puhverservereid.

KrzyszofNorton Safe Web, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Ma olen FineProxy'i juba paar nädalat kasutanud ja olen tõeliselt muljet saanud. Proxy'id on kiired, stabiilsed ja lihtsad minu tööriistesse integreeruda. Ma kasutan neid enamasti mitme konto juhtimiseks ja röövimiseks kuni praegu ei ole keelatud ega aeglustatud. Toetus vastas kiiresti, kui mul oli küsimusi. Ka hinnad on õiglased, eriti kvaliteedi poolest. Kindlasti üks usaldusväärsemad proxy-teenindajad.

KendrikDieg, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

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