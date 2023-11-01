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Seznam proxy zdarma

Seznam proxy Bangladéš zdarma

Živý, pravidelně ověřovaný seznam veřejných proxy z Bangladéš pro testování, jednorázová vyhledávání a vývojářskou práci.

Stav1 online
Aktualizováno2 hod. zpět
RegionAsie

Živé Bangladéš proxy
aktualizace každých 15 minut

Veřejné proxy Bangladéš zdarma, pravidelně ověřované námi na rychlost a dostupnost. Zkopírujte jednu IP nebo exportujte aktuální seznam — bez registrace.

Protokol
Anonymita
Port
Poslední kontrola
1 online·Potřebujete víc? →
115.127.31.66:8080
IP : Port Skóre ProtokolyAnonymitaMěstoRychlost Dostupnost Poslední kontrola Akce
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteCelý svět
500 Mbps
99.97%
Právě teď
Koupit
115.127.31.66:8080
BRACNet Limited· 1143 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníDhaka
1.57 Mbps
99.7%
1 hod.
Zobrazeno 1 of 1

Snímek proxy pooluBangladéš

Co je právě teď v živém poolu Bangladéš — podle protokolu, anonymity, lokality a hostitele.

Složení poolu

Aktualizováno 100 minut zpět· 1 aktivních IP v Bangladéš
Podle protokolu
HTTP1
HTTPS0
SOCKS41
SOCKS51
Podle anonymity
Elite0
Anonymní0
Transparentní1
Netestováno0
Podle města
Dhaka1
Medián latence: 1143 msPrůměrná dostupnost: 100%Nejrychlejší proxy: 1143 ms

Hlavní poskytovatelé hostingu

Hostitelé aktuálně zastoupení v živém poolu Bangladéš
1BRACNet1100%

Prémiové proxy pro náročnéúlohy

Vlastní subnety a ASN od FineProxy. Platíte za IP, ne za gigabajt. Okamžitá aktivace s 24hodinovou zárukou vrácení peněz.

  • 99.97% úspěšných požadavků na váš cíl ve všech lokalitách
  • 500 Mbps na každou IP
  • Podporované protokoly: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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Co získáte z 1,000 požadavků

Míra úspěšných odpovědí u typické úlohy sběru dat — proxy z tabulky výše versus prémiový pool FineProxy.

Zdarma
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Zdarma vs FineProxy — upřímnésrovnání

Srovnání živého poolu výše s prémiovou nabídkou FineProxy. Čísla ve sloupci «Zdarma» pocházejí přímo z aktuálního snímku.

ParametrProxy Bangladéš zdarma FREEFineProxy Premium PREMIUM
Velikost poolu1IP (živé)85,000+IP ve více než 30 lokalitách
Průměrná dostupnost100%99.97%SLA
Míra úspěšných odpovědí(na 1,000 požadavků)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Medián latence1143ms< 30 ms
Propustnost na IP< 2 Mbps (sdílené)až 500 Mbps
Souběžná připojení1–5 (často blokováno)od 1,500 (závisí na tarifu)
Podporované protokolyHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Záruka anonymityTransparentníPouze elitní — bez úniku IP / DNS
Typ IPVeřejné datacentrové + transparentní rezidenčníDatacentrové, vlastní ASN a subnety
Autentizace× Žádné — může použít kdokoli✓ Seznam povolených IP + jméno/heslo
Pevné relace× No✓ Až 15 min (rotující plány)
Pravidla rotace IPKaždou hodinu (rotuje celý seznam)Stabilní IP — obnovení na vyžádání (každých 8 dní)
Riziko blokace cílovým webemVysoké — IP jsou veřejné, často zneužívanéNízké — čistá reputace, vlastní podsítě
Riziko škodlivého MITMMožné — otevřené proxy mohou odposlouchávat provoz✓ Žádné — vaše vyhrazená infrastruktura
PodporaŽádnéŽivý chat 24/7, e-mail a tiketový systém s inženýry
Logy a complianceŽádnéLogy, faktury, smlouvy (B2B)
Nejlepší proJednorázové testy, učení, hobby skriptySběr dat, ověřování reklam, SEO, SMM, průzkum trhu, sneaker boty
Náklady$0od $0.07 za IP / měsíc

Právě teď Bangladéš volný pool obsahuje 1 fungujících IP rozložených převážně v Dhaka, hostované u BRACNet. Medián latence je přibližně 1143 ms a dostupnost za poslední hodinu je 100%. To stačí na rychlý test nebo jednorázový skript, ale v našem posledním hodinovém benchmarku uspělo jen ~50% typických požadavků na sběr dat se vrátilo úspěšně — a tento podíl s každou další hodinou dál klesá, obvykle pod 10 % do 24 hodin, protože tyto bezplatné IP rychle vypadávají.

Bezplatný seznam použijte, pokud

Učíte se, jak proxy fungují, děláte jednorázové ruční kontroly nebo testujete jeden endpoint, kde je 5–10 opakování přijatelných.

FineProxy Premium použijte, pokud

Sbíráte data nepřetržitě, monitorujete SERP, spravujete reklamní kampaně nebo provozujete jakoukoli produkční zátěž, která selže při chybovosti > 5%.

Nastavit proxy na 48 hodinZobrazit ceník →
Jak často se aktualizuje bezplatný seznam proxy pro Bangladéš?

Veřejný pool znovu sestavujeme a ověřujeme každých 15 minut. Dostupnost se mezi kontrolami může změnit, protože tyto servery provozují nezávislé třetí strany.

Co se stane, když nejsou online žádné proxy Bangladéš?

Stránka zůstává dostupná a dál kontroluje zdrojový pool. Jakmile se v dalším obnovení objeví funkční proxy, přidá se automaticky; stránka se nikdy nevytváří ani neodstraňuje podle dočasného počtu.

K čemu mohu použít bezplatné proxy Bangladéš?

Veřejné proxy se hodí na jednorázové testy, občasné veřejné dotazy a kontrolu lokalizovaných odpovědí. Hesla, platební údaje ani jiné citlivé informace neposílejte přes neznámý veřejný server.

Kdy je lepší použít spravovaný proxy pool?

Spravovaný pool použijte pro automatizaci, ověřené relace, trvalý provoz nebo jakýkoli workflow, který potřebuje předvídatelnou dostupnost, podporu a kontrolovanou infrastrukturu. Porovnejte dostupné konfigurace na stránce s ceníkem.

Bezplatné proxy v dalšíchzemích

Vyberte jinou stránku stálé země. Aktuální počty v poolu se obnovují při každé aktualizaci webu.

Prémiový výkon, ověřený zákazníky.

Čtyři relevantní recenze zákazníků z ověřeného poolu recenzí, s odkazy na původní zdroje.

2011poskytujeme proxy od

Rychlost pod zátěží

Proxy je pro mě příležitost otevřít stránky, které jsou v naší zemi zablokovány. Tato stránka umožňuje proxy servery využívat v lepších podmínkách a s vynikajícími vlastnostmi. Rychlost internetu je vysoká a jsem s ní spokojený. Zákaznická podpora funguje dobře a poskytuje rychlou a kvalifikovanou radu. Je to skvělá služba a doporučuji ji.

Camron MarshInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

FineProxy.org nabízí celou řadu proxy služeb s neuvěřitelnou rychlostí a spolehlivostí. Uživatelsky přívětivý webový rozhraní a rychlá podpora. Ceny jsou vyšší než průměrné, ale je to investice do kvality. Jsem spokojený, že využívám jejich služby.

GuestSaasHub, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Podpora

Už nějakou dobu používám služby FineProxy a jsem velmi spokojený s kvalitou. Připojení jsou velmi stabilní, IP adresy fungují bez problémů a rychlost je konstantně rychlá. Zákaznická podpora je také velmi rychle reagující, kdykoliv je to potřeba. Ráda bych to doporučila každému, kdo hledá spolehlivé proxy.

KrzyszofNorton Safe Web, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Používám FineProxy už několik týdnů a jsem opravdu ohromený. Proxy jsou rychlé, stabilní a snadno se mohou integrovat do mých nástrojů. Používám je především pro správu mnoha účtů a scraping, zatímco žádné blokování nebo zpomalení. Podpora rychle reagovala, když jsem měla otázky ohledně konfigurace. Ceny jsou také spravedlivé, zvláště pokud jde o kvalitu. Rozhodně jeden z nejpohodlnějších proxyho dodavatelů.

KendrikDieg, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

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