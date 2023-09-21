cURL के साथ HTTP headers भेजना किसी भी व्यक्ति के लिए एक मौलिक कौशल है जो APIs या web services के साथ काम करता है। HTTP headers आपके request के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे content type, authorization, और अन्य बातें। cURL, HTTP requests बनाने के लिए एक शक्तिशाली command-line tool है, जो आपको इन headers को आसानी से customize और भेजने देता है। इस guide में, हम आपको cURL का उपयोग करके HTTP headers भेजने की प्रक्रिया के माध्यम से चलेंगे, जिसमें कई व्यावहारिक उदाहरण शामिल हैं।

इससे पहले कि हम उदाहरणों में आगे बढ़ें, सुनिश्चित करें कि आपके सिस्टम पर cURL स्थापित है। आप निम्नलिखित चलाकर जांच सकते हैं कि क्या यह स्थापित है:

curl --version

यदि यह स्थापित नहीं है, तो आप इसे official cURL website से download कर सकते हैं।

cURL की मूल syntax#

cURL के साथ HTTP request भेजने के लिए मूल syntax यह है:

curl [options] [URL]

अपने request में HTTP headers शामिल करने के लिए, आप -H या –header option का उपयोग कर सकते हैं जिसके बाद header information आए।

उदाहरण 1: Custom Headers के साथ GET Request भेजना#

आइए एक साधारण GET अनुरोध के साथ शुरुआत करें जो एक काल्पनिक API को संबोधित करता है, जिसमें एक कस्टम हेडर भी शामिल है। मान लीजिए आप अपनी API कुंजी के साथ एक

curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" https://api.example.com/resource

YOUR_API_KEY को अपनी वास्तविक API कुंजी से बदलें।

उदाहरण 2: JSON डेटा के साथ एक पोस्ट अनुरोध भेजना#

इस उदाहरण में, हम एक JSON पेलोड और एक कस्टम content type हेडर के साथ एक POST अनुरोध भेजेंगे।

curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{"name": "John", "email": "[email protected]"}' https://api.example.com/users

यह आदेश अनुरोध विधि को POST के रूप में निर्दिष्ट करता है (-X POST), content type को JSON पर सेट करता है (-H

आप एक ही cURL अनुरोध में कई हेडर शामिल कर सकते हैं। यहाँ, हम „Authorization

curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "User-Agent: MyClient/1.0" https://api.example.com/resource

अपने अनुरोध के साथ कुकीज़ भेजने के लिए, कुकी डेटा के बाद -बी या -कुकी विकल्प का उपयोग करें।

curl -b "session=12345; preferences=darkmode" https://api.example.com/dashboard

यह उदाहरण दो कुकीज़ भेजता है: “सत्र” और “वरीयताएँ”।

डिफ़ॉल्ट रूप से, cURL HTTP रीडायरेक्ट का पालन नहीं करता है। रीडायरेक्ट फ़ॉलोइंग को सक्षम करने के लिए, -L या -स्थान विकल्प का उपयोग करें।

curl -L https://example.com

यह कमांड किसी भी रीडायरेक्ट का पालन करेगा और अंतिम पृष्ठ सामग्री प्रदर्शित करेगा।

आप एक कस्टम User-Agent हेडर सेट कर सकते हैं ताकि आपके अनुरोध की पहचान की जा सके।

curl -H "User-Agent: MyCustomApp/1.0" https://api.example.com/resource

कस्टम उपयोगकर्ता-एजेंट हेडर उन एपीआई के साथ इंटरैक्ट करते समय उपयोगी होते हैं जिनके लिए विशिष्ट उपयोगकर्ता एजेंटों की आवश्यकता होती है।

यदि आपको अनुरोध निकाय के बिना हेडर भेजने की आवश्यकता है, तो आप -I या -head विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।

curl -I https://api.example.com/resource

यह कमांड एक HEAD अनुरोध भेजता है, जो केवल हेडर प्राप्त करता है और वास्तविक सामग्री नहीं।

HTTP बेसिक ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल भेजने के लिए, आप Base64 में एन्कोड किए गए अपने उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड के साथ एक “प्राधिकरण” हेडर शामिल कर सकते हैं।

curl -H "Authorization: Basic BASE64_ENCODED_CREDENTIALS" https://api.example.com/resource

BASE64_ENCODED_CREDENTIALS को अपने Base64-एन्कोडेड उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड से बदलें (उदाहरण के लिए, username:password)।

समस्या निवारण करते समय या HTTP अनुरोध और प्रतिक्रिया का निरीक्षण करते समय, आप cURL के वर्बोज़ मोड का उपयोग कर सकते हैं -v या –verbose विकल्प के साथ।

curl -v https://api.example.com/resource

यह अनुरोध और प्रतिक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदर्शित करेगा, जिसमें हेडर शामिल हैं।

cURL के साथ HTTP हेडर भेजना वेब सेवाओं और API के साथ काम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल है। इस गाइड में दिए गए उदाहरणों के साथ, आप अपने अनुरोधों को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, प्रमाणीकरण संभाल सकते हैं, कुकीज़ भेज सकते हैं, और बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे-जैसे आप cURL की क्षमताओं से परिचित होते हैं, आप विभिन्न वेब सेवाओं के साथ प्रभावी ढंग से सहभागिता करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित होंगे।