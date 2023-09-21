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如何使用 cURL 发送 HTTP 头信息：附示例的综合指南

这份全面的指南将帮助您掌握如何使用 cURL 发送和接收 HTTP 标头。探索示例、自定义标头以及故障排除技巧。

发布于2023年9月21日
已更新2025年5月28日
阅读时间1 分钟
本文内容 11 个章节
  1. 先决条件
  2. 基本 cURL 语法
  3. 示例 1：发送带有自定义标头的 GET 请求
  4. 示例 2：发送带有 JSON 数据的 POST 请求
  5. 示例 3：设置多个标头
  6. 示例 4：发送 Cookie
  7. 示例 5：遵循重定向
  8. 示例 6：发送自定义用户代理
  9. 示例 7：发送不带数据的请求标头
  10. 示例 8：发送基本身份验证
  11. 示例 9：调试和详细模式
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对于使用 API 或 Web 服务的任何人来说，使用 cURL 发送 HTTP 标头是一项基本技能。 HTTP 标头传达有关您的请求的基本信息，例如内容类型、授权等。 cURL 是一个用于发出 HTTP 请求的强大命令行工具，允许您轻松自定义和发送这些标头。在本指南中，我们将引导您完成使用 cURL 发送 HTTP 标头的过程，并提供各种实际示例。

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先决条件#

在我们深入示例之前，请确保您的系统上安装了 cURL。您可以通过运行以下命令来检查它是否已安装：

curl --version

如果没有安装，可以从cURL官方网站下载。

基本 cURL 语法#

使用 cURL 发送 HTTP 请求的基本语法是：

curl [options] [URL]

要在请求中包含 HTTP 标头，您可以使用 -H 或 –header 选项，后跟标头信息。

示例 1：发送带有自定义标头的 GET 请求#

让我们从一个对假设的 API 的简单 GET 请求开始，其中包括自定义标头。假设您想在 API 密钥中包含“Authorization”标头。

curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" https://api.example.com/resource

将 YOUR_API_KEY 替换为您的实际 API 密钥。

示例 2：发送带有 JSON 数据的 POST 请求#

在此示例中，我们将发送带有 JSON 负载和自定义内容类型标头的 POST 请求。

curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{"name": "John", "email": "[email protected]"}' https://api.example.com/users

此命令将请求方法指定为 POST (-X POST)，将内容类型设置为 JSON (-H “Content-Type: application/json”)，并使用 -d 包含 JSON 数据。

示例 3：设置多个标头#

您可以在单个 cURL 请求中包含多个标头。在这里，我们发送带有“Authorization”和“User-Agent”标头的请求。

curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "User-Agent: MyClient/1.0" https://api.example.com/resource

示例 4：发送 Cookie#

要随您的请求发送 cookie，请使用 -b 或 –cookie 选项，后跟 cookie 数据。

curl -b "session=12345; preferences=darkmode" https://api.example.com/dashboard

此示例发送两个 cookie：“会话”和“首选项”。

示例 5：遵循重定向#

默认情况下，cURL 不遵循 HTTP 重定向。要启用重定向跟随，请使用 -L 或 –location 选项。

curl -L https://example.com

此命令将遵循任何重定向并显示最终页面内容。

示例 6：发送自定义用户代理#

您可以设置自定义 User-Agent 标头来识别您的请求。

curl -H "User-Agent: MyCustomApp/1.0" https://api.example.com/resource

与需要特定用户代理的 API 交互时，自定义 User-Agent 标头非常有用。

示例 7：发送不带数据的请求标头#

如果需要发送不带请求正文的标头，可以使用 -I 或 –head 选项。

curl -I https://api.example.com/resource

此命令发送一个 HEAD 请求，该请求仅获取标头而不获取实际内容。

示例 8：发送基本身份验证#

要发送 HTTP 基本身份验证凭据，您可以包含“授权”标头，其中包含以 Base64 编码的用户名和密码。

curl -H "Authorization: Basic BASE64_ENCODED_CREDENTIALS" https://api.example.com/resource

将 BASE64_ENCODED_CREDENTIALS 替换为您的 Base64 编码的用户名和密码（例如，用户名:密码）。

示例 9：调试和详细模式#

在排除问题或检查 HTTP 请求和响应时，您可以使用 cURL 的详细模式以及 -v 或 –verbose 选项。

curl -v https://api.example.com/resource

这将显示有关请求和响应的详细信息，包括标头。

使用 cURL 发送 HTTP 标头是使用 Web 服务和 API 的一项关键技能。通过本指南中提供的示例，您可以自定义请求、处理身份验证、发送 cookie 等。当您熟悉 cURL 的功能后，您将能够有效地与各种 Web 服务进行交互。

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