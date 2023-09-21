Het verzenden van HTTP-headers met cURL is een fundamentele vaardigheid voor iedereen die met API’s of webservices werkt. HTTP-headers bevatten essentiële informatie over uw verzoek, zoals inhoudstype, autorisatie en meer. cURL, een krachtig opdrachtregelprogramma voor het maken van HTTP-verzoeken, stelt u in staat om deze headers moeiteloos aan te passen en te verzenden. In deze gids lopen we u door het proces van het verzenden van HTTP-headers met behulp van cURL, compleet met verschillende praktische voorbeelden.

Voordat we in de voorbeelden duiken, moet je ervoor zorgen dat cURL geïnstalleerd is op je systeem. U kunt controleren of het is geïnstalleerd door uit te voeren:

curl --version

Als het niet is geïnstalleerd, kunt u het downloaden van de officiële cURL-website.

De basale syntaxis voor het verzenden van een HTTP-verzoek met cURL is:

curl [options] [URL]

Om HTTP headers in je verzoek op te nemen, kun je de -H of -header optie gebruiken gevolgd door de header informatie.

Voorbeeld 1: Een GET-verzoek verzenden met aangepaste headers#

Laten we beginnen met eenvoudig GET-verzoek naar een hypothetische API, inclusief een aangepaste header. Stel je voor dat je een „Authorization„-header met je API-sleutel wilt toevoegen.

curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" https://api.example.com/resource

Vervang YOUR_API_KEY door je werkelijke API-sleutel.

Voorbeeld 2: Een POST-verzoek met JSON-gegevens verzenden#

In dit voorbeeld verzenden we een POST-verzoek met een JSON-payload en een aangepaste content-type-header.

curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{"name": "John", "email": "[email protected]"}' https://api.example.com/users

Deze opdracht specificeert de aanvraagmethode als POST (-X POST), stelt het inhoudstype in op JSON (-H „Content-Type: application/json„), en bevat de JSON-gegevens met -d.

Voorbeeld 3: Meerdere headers instellen#

Je kunt meerdere headers in één cURL-verzoek opnemen. Hier verzenden we een verzoek met zowel „Authorization„- als „User-Agent„-headers.

curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "User-Agent: MyClient/1.0" https://api.example.com/resource

Voorbeeld 4: Cookies verzenden#

Als je cookies met je verzoek wilt verzenden, gebruik je de optie -b of –cookie gevolgd door de cookiegegevens.

curl -b "session=12345; preferences=darkmode" https://api.example.com/dashboard

Dit voorbeeld verzendt twee cookies: „session„ en „preferences„.

Voorbeeld 5: Redirects volgen#

Standaard volgt cURL HTTP-redirects niet. Om redirect volgen in te schakelen, gebruik je de optie -L of –location.

curl -L https://example.com

Deze opdracht volgt alle redirects en geeft de uiteindelijke pagina-inhoud weer.

Voorbeeld 6: Aangepaste User-Agent verzenden#

Je kunt een aangepaste User-Agent-header instellen om je verzoek te identificeren.

curl -H "User-Agent: MyCustomApp/1.0" https://api.example.com/resource

Aangepaste User-Agent-headers zijn nuttig wanneer u met API’s interageert die specifieke user agents vereisen.

Voorbeeld 7: Verzoekheaders verzenden zonder gegevens#

Als u een header zonder aanvraagbody wilt verzenden, kunt u de -I of –head optie gebruiken.

curl -I https://api.example.com/resource

Dit commando stuurt een HEAD verzoek, dat alleen de headers ophaalt en niet de daadwerkelijke inhoud.

Voorbeeld 8: Basisverificatie verzenden#

Om HTTP-basisverificatiereferenties te verzenden, kunt u een “Authorization”-header opnemen met uw gebruikersnaam en wachtwoord gecodeerd in Base64.

curl -H "Authorization: Basic BASE64_ENCODED_CREDENTIALS" https://api.example.com/resource

Vervang BASE64_ENCODED_CREDENTIALS door uw Base64-gecodeerde gebruikersnaam en wachtwoord (bijv. username:password).

Voorbeeld 9: Debugging en Verbose Mode#

Bij het oplossen van problemen of het inspecteren van het HTTP-verzoek en respons kunt u de verbose mode van cURL gebruiken met de -v of –verbose optie.

curl -v https://api.example.com/resource

Dit toont gedetailleerde informatie over het verzoek en respons, inclusief headers.

HTTP-headers verzenden met cURL is een essentiële vaardigheid voor het werken met webservices en API’s. Met de voorbeelden in deze handleiding kunt u uw verzoeken aanpassen, verificatie afhandelen, cookies verzenden en nog veel meer. Naarmate u vertrouwder wordt met de mogelijkheden van cURL, bent u goed uitgerust om effectief met verschillende webservices te communiceren.