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HTTP-headers verzenden met cURL: een uitgebreide gids met voorbeelden

Beheers het verzenden en ontvangen van HTTP-headers met behulp van cURL met deze uitgebreide gids. Verken voorbeelden, aangepaste headers en tips voor probleemoplossing.

Gepubliceerd21 september 2023
Bijgewerkt28 mei 2025
Leestijd3 min
In dit artikel 11 secties
  1. Vereisten
  2. Basis cURL-syntaxis
  3. Voorbeeld 1: Een GET-verzoek verzenden met aangepaste headers
  4. Voorbeeld 2: Een POST-verzoek met JSON-gegevens verzenden
  5. Voorbeeld 3: Meerdere headers instellen
  6. Voorbeeld 4: Cookies verzenden
  7. Voorbeeld 5: Redirects volgen
  8. Voorbeeld 6: Aangepaste User-Agent verzenden
  9. Voorbeeld 7: Verzoekheaders verzenden zonder gegevens
  10. Voorbeeld 8: Basisverificatie verzenden
  11. Voorbeeld 9: Debugging en Verbose Mode
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Het verzenden van HTTP-headers met cURL is een fundamentele vaardigheid voor iedereen die met API’s of webservices werkt. HTTP-headers bevatten essentiële informatie over uw verzoek, zoals inhoudstype, autorisatie en meer. cURL, een krachtig opdrachtregelprogramma voor het maken van HTTP-verzoeken, stelt u in staat om deze headers moeiteloos aan te passen en te verzenden. In deze gids lopen we u door het proces van het verzenden van HTTP-headers met behulp van cURL, compleet met verschillende praktische voorbeelden.

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Vereisten#

Voordat we in de voorbeelden duiken, moet je ervoor zorgen dat cURL geïnstalleerd is op je systeem. U kunt controleren of het is geïnstalleerd door uit te voeren:

curl --version

Als het niet is geïnstalleerd, kunt u het downloaden van de officiële cURL-website.

Basis cURL-syntaxis#

De basale syntaxis voor het verzenden van een HTTP-verzoek met cURL is:

curl [options] [URL]

Om HTTP headers in je verzoek op te nemen, kun je de -H of -header optie gebruiken gevolgd door de header informatie.

Voorbeeld 1: Een GET-verzoek verzenden met aangepaste headers#

Laten we beginnen met eenvoudig GET-verzoek naar een hypothetische API, inclusief een aangepaste header. Stel je voor dat je een „Authorization„-header met je API-sleutel wilt toevoegen.

curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" https://api.example.com/resource

Vervang YOUR_API_KEY door je werkelijke API-sleutel.

Voorbeeld 2: Een POST-verzoek met JSON-gegevens verzenden#

In dit voorbeeld verzenden we een POST-verzoek met een JSON-payload en een aangepaste content-type-header.

curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{"name": "John", "email": "[email protected]"}' https://api.example.com/users

Deze opdracht specificeert de aanvraagmethode als POST (-X POST), stelt het inhoudstype in op JSON (-H „Content-Type: application/json„), en bevat de JSON-gegevens met -d.

Voorbeeld 3: Meerdere headers instellen#

Je kunt meerdere headers in één cURL-verzoek opnemen. Hier verzenden we een verzoek met zowel „Authorization„- als „User-Agent„-headers.

curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "User-Agent: MyClient/1.0" https://api.example.com/resource

Voorbeeld 4: Cookies verzenden#

Als je cookies met je verzoek wilt verzenden, gebruik je de optie -b of –cookie gevolgd door de cookiegegevens.

curl -b "session=12345; preferences=darkmode" https://api.example.com/dashboard

Dit voorbeeld verzendt twee cookies: „session„ en „preferences„.

Voorbeeld 5: Redirects volgen#

Standaard volgt cURL HTTP-redirects niet. Om redirect volgen in te schakelen, gebruik je de optie -L of –location.

curl -L https://example.com

Deze opdracht volgt alle redirects en geeft de uiteindelijke pagina-inhoud weer.

Voorbeeld 6: Aangepaste User-Agent verzenden#

Je kunt een aangepaste User-Agent-header instellen om je verzoek te identificeren.

curl -H "User-Agent: MyCustomApp/1.0" https://api.example.com/resource

Aangepaste User-Agent-headers zijn nuttig wanneer u met API’s interageert die specifieke user agents vereisen.

Voorbeeld 7: Verzoekheaders verzenden zonder gegevens#

Als u een header zonder aanvraagbody wilt verzenden, kunt u de -I of –head optie gebruiken.

curl -I https://api.example.com/resource

Dit commando stuurt een HEAD verzoek, dat alleen de headers ophaalt en niet de daadwerkelijke inhoud.

Voorbeeld 8: Basisverificatie verzenden#

Om HTTP-basisverificatiereferenties te verzenden, kunt u een “Authorization”-header opnemen met uw gebruikersnaam en wachtwoord gecodeerd in Base64.

curl -H "Authorization: Basic BASE64_ENCODED_CREDENTIALS" https://api.example.com/resource

Vervang BASE64_ENCODED_CREDENTIALS door uw Base64-gecodeerde gebruikersnaam en wachtwoord (bijv. username:password).

Voorbeeld 9: Debugging en Verbose Mode#

Bij het oplossen van problemen of het inspecteren van het HTTP-verzoek en respons kunt u de verbose mode van cURL gebruiken met de -v of –verbose optie.

curl -v https://api.example.com/resource

Dit toont gedetailleerde informatie over het verzoek en respons, inclusief headers.

HTTP-headers verzenden met cURL is een essentiële vaardigheid voor het werken met webservices en API’s. Met de voorbeelden in deze handleiding kunt u uw verzoeken aanpassen, verificatie afhandelen, cookies verzenden en nog veel meer. Naarmate u vertrouwder wordt met de mogelijkheden van cURL, bent u goed uitgerust om effectief met verschillende webservices te communiceren.

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