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Waarom verschijnt de Facebook-fout ‘Sessie verlopen’ en hoe los je die op?

Worstelt u met de Facebook-sessiefout? Ontdek hoe u Facebook-sessiefoutproblemen met effectieve oplossingen kunt verhelpen om naadloos ingelogd te blijven!

Gepubliceerd16 mei 2024
Bijgewerkt10 april 2025
Leestijd4 min
In dit artikel 18 secties
  1. Het “Session Expired”-foutbericht begrijpen
  2. Veelvoorkomende oorzaken en oplossingen
  3. Inactiviteit
  4. Meerdere aanmeldingen
  5. Browseruitzonderingen
  6. App- of browserupdates
  7. Beveiligingsproblemen
  8. Gedetailleerde stappen voor elke oplossing
  9. Hoe u zich opnieuw kunt aanmelden bij uw account
  10. Actieve sessies controleren en beheren
  11. Browser cache en cookies wissen
  12. De Facebook-app en browser bijwerken
  13. Twee-factor-authenticatie inschakelen
  14. Aanvullende problemen oplossen
  15. Internetverbinding
  16. Browsercompatibiliteit
  17. Beveiligingssoftware
  18. Conclusie
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De fout „Facebook Error: Session Expired

Het “Session Expired”-foutbericht begrijpen#

De foutmelding ‘Sessie verlopen’ op Facebook betekent doorgaans dat uw huidige sessie ongeldig is geworden. Dit kan optreden als gevolg van verschillende factoren:

  1. Inactiviteit: Lange perioden van inactiviteit kunnen leiden tot het verlopen van de sessie.
  2. Meerdere aanmeldingen: Aanmelden bij Facebook via meerdere apparaten of browsers kan de huidige sessie ongeldig maken.
  3. Browseruitzonderingen: Problemen met de browsercache of cookies kunnen sessie-gerelateerde fouten veroorzaken.
  4. App- of browserupdates: Updates van de Facebook-app of uw webbrowser kunnen soms tot sessieverlopen leiden.
  5. Beveiligingsproblemen: Facebook kan een sessie beëindigen als er verdachte activiteit wordt gedetecteerd.

Woordwolk met Facebook, sessie, browser en beveiliging rond de foutmelding sessie verlopen

Veelvoorkomende oorzaken en oplossingen#

1. Inactiviteit#

Oorzaak: Facebook verloopt sessies automatisch die gedurende een bepaalde periode inactief zijn geweest om gebruikersaccounts te beschermen.

Oplossing:

  • Log eenvoudig terug in uw account.
  • Zorg regelmatig voor interactie met Facebook om de sessie actief te houden.

2. Meerdere aanmeldingen#

Oorzaak: Het inloggen op Facebook op meerdere apparaten of browsers kan ertoe leiden dat uw huidige sessie verloopt.

Oplossing:

  • Meld u af van andere apparaten.
  • Gebruik de beveiligingsinstellingen van Facebook om actieve sessies te controleren en beheren.

Tools:

  • Facebook-beveiligingsinstellingen
  • Apparaatbeheer

Tabel: Actieve sessies beheren

StapBeschrijving
1. Ga naar InstellingenOpen uw Facebook-instellingen via het menu.
2. Beveiliging en inloggenNavigeer naar het gedeelte ‘Beveiliging en inloggen’.
3. Waar u bent ingelogdControleer actieve sessies en meld u af van ongewenste sessies.

3. Browseruitzonderingen#

Oorzaak: Problemen met de browsercache en cookies kunnen tot sessiefouten leiden.

Oplossing:

  • Wis uw browsercache en cookies.
  • Update uw browser naar de nieuwste versie.

Stappen om cache en cookies te wissen:

  1. Open uw browserinstellingen.
  2. Zoek de optie om browsegegevens te wissen.
  3. Selecteer cookies en in cache opgeslagen bestanden en wis ze.

Tools:

  • Browserinstellingen
  • Cache Cleaner-extensies

4. App- of browserupdates#

Oorzaak: Het bijwerken van de Facebook-app of uw webbrowser kan soms tot sessieverlopen leiden.

Oplossing:

  • Zorg ervoor dat zowel de Facebook-app als uw webbrowser zijn bijgewerkt naar de nieuwste versie.
  • Herinstalleer de Facebook-app indien nodig.

Tools:

  • App Store/Google Play Store
  • Browserupdateinstellingen

5. Beveiligingsproblemen#

Oorzaak: Facebook kan een sessie beëindigen als verdachte activiteiten worden gedetecteerd, zoals het inloggen vanaf een onbekende locatie.

Oplossing:

  • Schakel tweefactorauthenticatie (2FA) in voor extra beveiliging.
  • Controleer recente activiteit in uw Facebook-accountinstellingen.

Tools:

  • Twee-factorauthenticatie (2FA)
  • Facebook-accountbeveiligingsinstellingen

Gedetailleerde stappen voor elke oplossing#

Hoe u zich opnieuw kunt aanmelden bij uw account#

  1. Open de Facebook-app of website.
  2. Voer uw e-mailadres of telefoonnummer en wachtwoord in.
  3. Klik op „Inloggen

Actieve sessies controleren en beheren#

  1. Ga naar uw Facebook-instellingen.
  2. Navigeer naar „Beveiliging en inloggen
  3. Controleer onder „Waar u bent ingelogd
  4. Klik op „Afmelden

Browser cache en cookies wissen#

  1. Open uw browserinstellingen.
  2. Selecteer „Privacy en Beveiliging‟.
  3. Zoek naar „Browsergegevens wissen‟.
  4. Selecteer de opties om cookies en in cache opgeslagen afbeeldingen en bestanden te wissen.
  5. Klik op „Gegevens wissen‟.

De Facebook-app en browser bijwerken#

  1. Facebook-app:
    • Open de App Store (iOS) of Google Play Store (Android).
    • Zoek naar „Facebook‟.
    • Klik op „Bijwerken‟ als een update beschikbaar is.
  2. Browser:
    • Open uw browserinstellingen.
    • Navigeer naar “Over” of “Help”.
    • Controleer op updates en installeer deze indien beschikbaar.

Twee-factor-authenticatie inschakelen#

  1. Ga naar Facebook-instellingen.
  2. Navigeer naar „Beveiliging en inloggen
  3. Klik onder ‘Tweefactorauthenticatie’ op ‘Bewerken’.
  4. Volg de aanwijzingen om 2FA in te stellen.

Aanvullende problemen oplossen#

Internetverbinding#

Oorzaak: Een slechte of instabiele internetverbinding kan ook sessieafloopsfouten veroorzaken.

Oplossing:

  • Controleer je internetverbinding.
  • Schakel indien nodig over naar een stabieler netwerk.

Browsercompatibiliteit#

Oorzaak: Het gebruik van een verouderde of incompatibele browser kan leiden tot problemen met Facebook-sessies.

Oplossing:

  • Zorg ervoor dat u een compatibele en bijgewerkte browser gebruikt.
  • Overweeg over te schakelen naar een ander browservenster als het probleem aanhoudt.

Beveiligingssoftware#

Oorzaak: Beveiligingssoftware of browserextensies kunnen soms Facebook-sessies verstoren.

Oplossing:

  • Schakel tijdelijk beveiligingssoftware of browserextensies uit.
  • Controleer of het sessieafbrekingsprobleem is opgelost.

Tools:

  • Antivirussoftware
  • Beheer van browserextensies

Conclusie#

De fout „Facebook Error: Session Expired

Onthoud dat het handhaven van een actieve sessie en het waarborgen van de beveiliging van je account essentieel zijn voor een naadloze Facebook-ervaring. Laat sessieafbrekingen je sociale media-activiteiten niet verstoren—blijf geïnformeerd en wees proactief bij het beheren van je Facebook-account.