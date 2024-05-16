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Perché si Verifica l'Errore di Facebook: Sessione Scaduta e Come Risolverlo?

Hai problemi con l'errore di sessione scaduta di Facebook? Scopri come risolvere i problemi di sessione scaduta di Facebook con soluzioni efficaci per mantenrti connesso senza interruzioni!

Pubblicato16 maggio 2024
Aggiornato10 aprile 2025
Tempo di lettura4 min
In questo articolo 18 sezioni
  1. Comprensione dell’errore “Sessione scaduta”.
  2. Cause Comuni e Soluzioni
  3. Inattività
  4. Accessi Multipli
  5. Problemi del Browser
  6. Aggiornamenti dell’App o del Browser
  7. Problemi di sicurezza
  8. Passaggi Dettagliati per Ogni Soluzione
  9. Come accedere nuovamente al tuo account
  10. Come Rivedere e Gestire le Sessioni Attive
  11. Pulizia della Cache e dei Cookie del Browser
  12. Aggiornamento dell’App Facebook e del Browser
  13. Abilitazione dell’autenticazione a due fattori
  14. Risoluzione di Ulteriori Problemi
  15. Connessione Internet
  16. Compatibilità browser
  17. Software di Sicurezza
  18. Conclusione
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Incontrare l’errore

Comprensione dell’errore “Sessione scaduta”.#

L’errore “Sessione Scaduta” su Facebook normalmente significa che la tua sessione attuale è diventata non valida. Ciò può verificarsi a causa diversi fattori:

  1. Inattività: i lunghi periodi di inattività possono portare alla scadenza della sessione.
  2. Accessi Multipli: l’accesso a Facebook da più dispositivi o browser può invalidare la sessione attuale.
  3. Problemi del Browser: i problemi con la cache del browser o i cookie possono causare errori correlati alla sessione.
  4. Aggiornamenti dell’App o del Browser: gli aggiornamenti dell’app Facebook o del tuo browser web possono a volte causare scadenze di sessione.
  5. Problemi di sicurezza: Facebook potrebbe terminare una sessione se rileva attività sospetta.

Nuvola di parole con Facebook, sessione, browser e sicurezza intorno all'errore di sessione scaduta

Cause Comuni e Soluzioni#

1. Inattività#

Causa: Facebook scade automaticamente le sessioni inattive per un certo periodo per proteggere gli account utente.

Soluzione:

  • Accedi semplicemente di nuovo al tuo account.
  • Interagisci regolarmente con Facebook per mantenere la sessione attiva.

2. Accessi Multipli#

Causa: l’accesso a Facebook su più dispositivi o browser può causare la scadenza della sessione corrente.

Soluzione:

  • Esci da altri dispositivi.
  • Utilizza le impostazioni di sicurezza di Facebook per rivedere e gestire le sessioni attive.

Strumenti:

  • Impostazioni di sicurezza di Facebook
  • Gestione dispositivi

Tabella: gestione delle sessioni attive

PassaggioDescrizione
1. Vai a ImpostazioniAccedi alle impostazioni di Facebook dal menu.
2. Sicurezza e accessoAccedi alla sezione «Sicurezza e accesso».
3. Dove hai effettuato l’accessoRivedi le sessioni attive e disconnetti quelle indesiderate.

3. Problemi del Browser#

Causa: i problemi con la cache del browser e i cookie possono causare errori di sessione.

Soluzione:

  • Cancella la cache del browser e i cookie.
  • Aggiorna il tuo browser alla versione più recente.

Passaggi per Cancellare Cache e Cookie:

  1. Accedi alle impostazioni del tuo browser.
  2. Trova l’opzione per cancellare i dati di navigazione.
  3. Seleziona cookie e file memorizzati nella cache, quindi cancellali.

Strumenti:

  • Impostazioni Browser
  • Estensioni per la Pulizia della Cache

4. Aggiornamenti dell’App o del Browser#

Causa: L’aggiornamento dell’app Facebook o del tuo browser web può a volte causare la scadenza della sessione.

Soluzione:

  • Assicurati che sia l’app Facebook che il tuo browser web siano aggiornati alla versione più recente.
  • Reinstalla l’app Facebook se necessario.

Strumenti:

  • App Store/Google Play Store
  • Impostazioni di Aggiornamento del Browser

5. Problemi di sicurezza#

Causa: Facebook potrebbe terminare una sessione se rileva attività sospette, come l’accesso da una posizione sconosciuta.

Soluzione:

  • Abilita l’autenticazione a due fattori (2FA) per una sicurezza aggiuntiva.
  • Controlla l’attività recente nelle impostazioni del tuo account Facebook.

Strumenti:

  • Autenticazione a Due Fattori (2FA)
  • Impostazioni di Sicurezza dell’Account Facebook

Passaggi Dettagliati per Ogni Soluzione#

Come accedere nuovamente al tuo account#

  1. Apri l’app o il sito Web di Facebook.
  2. Inserisci la tua email o numero di telefono e la password.
  3. Fai clic su

Come Rivedere e Gestire le Sessioni Attive#

  1. Accedi alle impostazioni di Facebook.
  2. Vai a
  3. Nella sezione “Dove hai effettuato l’accesso”, esamina l’elenco delle sessioni attive.
  4. Fai clic su

Pulizia della Cache e dei Cookie del Browser#

  1. Accedi alle impostazioni del tuo browser.
  2. Seleziona
  3. Trova
  4. Seleziona le opzioni per cancellare i cookie e le immagini e i file memorizzati nella cache.
  5. Fai clic su

Aggiornamento dell’App Facebook e del Browser#

  1. App Facebook:
    • Apri l’App Store (iOS) o Google Play Store (Android).
    • Cerca
    • Fai clic su
  2. Browser:
    • Accedi alle impostazioni del tuo browser.
    • Accedi a
    • Controlla gli aggiornamenti e installali se disponibili.

Abilitazione dell’autenticazione a due fattori#

  1. Accedi alle impostazioni di Facebook.
  2. Vai a
  3. In
  4. Segui i suggerimenti per configurare l’autenticazione a due fattori.

Risoluzione di Ulteriori Problemi#

Connessione Internet#

Causa: Una connessione internet scarsa o instabile può causare errori di scadenza della sessione.

Soluzione:

  • Verifica la tua connessione internet.
  • Passa a una rete più stabile se necessario.

Compatibilità browser#

Causa: L’utilizzo di un browser obsoleto o incompatibile può causare problemi alle sessioni di Facebook.

Soluzione:

  • Assicurati di utilizzare un browser compatibile e aggiornato.
  • Valuta di passare a un browser diverso se il problema persiste.

Software di Sicurezza#

Causa: Il software di sicurezza o le estensioni del browser possono talvolta interferire con le sessioni di Facebook.

Soluzione:

  • Disattiva temporaneamente qualsiasi software di sicurezza o estensione del browser.
  • Verifica se il problema di scadenza della sessione è stato risolto.

Strumenti:

  • Programma antivirus
  • Gestione delle estensioni del browser

Conclusione#

L’errore

Ricorda che mantenere una sessione attiva e garantire la sicurezza del tuo account sono essenziali per un’esperienza Facebook senza interruzioni. Non lasciare che le scadenze di sessione disturbino le tue attività sui social media—rimani informato e proattivo nella gestione del tuo account Facebook.