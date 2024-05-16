Incontrare l’errore

L’errore “Sessione Scaduta” su Facebook normalmente significa che la tua sessione attuale è diventata non valida. Ciò può verificarsi a causa diversi fattori:

Inattività: i lunghi periodi di inattività possono portare alla scadenza della sessione. Accessi Multipli: l’accesso a Facebook da più dispositivi o browser può invalidare la sessione attuale. Problemi del Browser: i problemi con la cache del browser o i cookie possono causare errori correlati alla sessione. Aggiornamenti dell’App o del Browser: gli aggiornamenti dell’app Facebook o del tuo browser web possono a volte causare scadenze di sessione. Problemi di sicurezza: Facebook potrebbe terminare una sessione se rileva attività sospetta.

Cause Comuni e Soluzioni#

Causa: Facebook scade automaticamente le sessioni inattive per un certo periodo per proteggere gli account utente.

Soluzione:

Accedi semplicemente di nuovo al tuo account.

Interagisci regolarmente con Facebook per mantenere la sessione attiva.

2. Accessi Multipli#

Causa: l’accesso a Facebook su più dispositivi o browser può causare la scadenza della sessione corrente.

Soluzione:

Esci da altri dispositivi.

Utilizza le impostazioni di sicurezza di Facebook per rivedere e gestire le sessioni attive.

Strumenti:

Impostazioni di sicurezza di Facebook

Gestione dispositivi

Tabella: gestione delle sessioni attive

Passaggio Descrizione 1. Vai a Impostazioni Accedi alle impostazioni di Facebook dal menu. 2. Sicurezza e accesso Accedi alla sezione «Sicurezza e accesso». 3. Dove hai effettuato l’accesso Rivedi le sessioni attive e disconnetti quelle indesiderate.

3. Problemi del Browser#

Causa: i problemi con la cache del browser e i cookie possono causare errori di sessione.

Soluzione:

Cancella la cache del browser e i cookie.

Aggiorna il tuo browser alla versione più recente.

Passaggi per Cancellare Cache e Cookie:

Accedi alle impostazioni del tuo browser. Trova l’opzione per cancellare i dati di navigazione. Seleziona cookie e file memorizzati nella cache, quindi cancellali.

Strumenti:

Impostazioni Browser

Estensioni per la Pulizia della Cache

4. Aggiornamenti dell’App o del Browser#

Causa: L’aggiornamento dell’app Facebook o del tuo browser web può a volte causare la scadenza della sessione.

Soluzione:

Assicurati che sia l’app Facebook che il tuo browser web siano aggiornati alla versione più recente.

Reinstalla l’app Facebook se necessario.

Strumenti:

App Store/Google Play Store

Impostazioni di Aggiornamento del Browser

5. Problemi di sicurezza#

Causa: Facebook potrebbe terminare una sessione se rileva attività sospette, come l’accesso da una posizione sconosciuta.

Soluzione:

Abilita l’autenticazione a due fattori (2FA) per una sicurezza aggiuntiva.

Controlla l’attività recente nelle impostazioni del tuo account Facebook.

Strumenti:

Autenticazione a Due Fattori (2FA)

Impostazioni di Sicurezza dell’Account Facebook

Passaggi Dettagliati per Ogni Soluzione#

Come accedere nuovamente al tuo account#

Apri l’app o il sito Web di Facebook. Inserisci la tua email o numero di telefono e la password. Fai clic su

Come Rivedere e Gestire le Sessioni Attive#

Accedi alle impostazioni di Facebook. Vai a Nella sezione “Dove hai effettuato l’accesso”, esamina l’elenco delle sessioni attive. Fai clic su

Pulizia della Cache e dei Cookie del Browser#

Accedi alle impostazioni del tuo browser. Seleziona Trova Seleziona le opzioni per cancellare i cookie e le immagini e i file memorizzati nella cache. Fai clic su

App Facebook: Apri l’App Store (iOS) o Google Play Store (Android).

Cerca

Fai clic su Browser: Accedi alle impostazioni del tuo browser.

Accedi a

Controlla gli aggiornamenti e installali se disponibili.

Abilitazione dell’autenticazione a due fattori#

Accedi alle impostazioni di Facebook. Vai a In Segui i suggerimenti per configurare l’autenticazione a due fattori.

Risoluzione di Ulteriori Problemi#

Connessione Internet#

Causa: Una connessione internet scarsa o instabile può causare errori di scadenza della sessione.

Soluzione:

Verifica la tua connessione internet.

Passa a una rete più stabile se necessario.

Compatibilità browser#

Causa: L’utilizzo di un browser obsoleto o incompatibile può causare problemi alle sessioni di Facebook.

Soluzione:

Assicurati di utilizzare un browser compatibile e aggiornato.

Valuta di passare a un browser diverso se il problema persiste.

Software di Sicurezza#

Causa: Il software di sicurezza o le estensioni del browser possono talvolta interferire con le sessioni di Facebook.

Soluzione:

Disattiva temporaneamente qualsiasi software di sicurezza o estensione del browser.

Verifica se il problema di scadenza della sessione è stato risolto.

Strumenti:

Programma antivirus

Gestione delle estensioni del browser

L’errore

Ricorda che mantenere una sessione attiva e garantire la sicurezza del tuo account sono essenziali per un’esperienza Facebook senza interruzioni. Non lasciare che le scadenze di sessione disturbino le tue attività sui social media—rimani informato e proattivo nella gestione del tuo account Facebook.