Quando si lavora con il web scraping o l’automazione utilizzando Selenium e Python, l’utilizzo dei proxy può essere essenziale per evitare divieti IP e migliorare l’efficienza della raccolta dati. Questo articolo ti guiderà attraverso la configurazione e l’utilizzo dei proxy in Selenium con Python.

Cos’è il selenio e perché utilizzare i proxy?#

Selenium è un potente strumento per automatizzare i browser web, spesso utilizzato per il web scraping e per testare le applicazioni web. Proxy sono server intermedi che separano gli utenti finali dai siti web che navigano, aiutando a mascherare gli indirizzi IP e a gestire i carichi di richieste.

Configurazione del selenio con i proxy#

Prima di immergerti nel codice, assicurati di aver installato gli strumenti necessari:

Python

Selenio ( pip install selenium )

) Un driver del browser Web (ad esempio ChromeDriver per Chrome o GeckoDriver per Firefox)

Guida dettagliata all’utilizzo dei proxy in Selenium#

1. Configurazione di Chrome con un proxy#

Per configurare Chrome per utilizzare un server proxy, è necessario impostare le funzionalità desiderate in Selenium.

from selenium import webdriver from selenium.webdriver.chrome.service import Service from webdriver_manager.chrome import ChromeDriverManager # Specify proxy details proxy = "your_proxy_ip:port" # Set up Chrome options chrome_options = webdriver.ChromeOptions() chrome_options.add_argument( f '--proxy-server= { proxy } ' ) # Initialize WebDriver driver = webdriver.Chrome( service = Service(ChromeDriverManager().install()), options = chrome_options) # Open a website to verify the proxy driver.get( "http://whatismyipaddress.com" ) # Close the browser driver.quit()

Proxy con autenticazione#

Se il tuo proxy richiede l’autenticazione, puoi utilizzare il file Proxy classe da selenium.webdriver.common.proxy .

from selenium import webdriver from selenium.webdriver.common.proxy import Proxy, ProxyType from selenium.webdriver.chrome.service import Service from webdriver_manager.chrome import ChromeDriverManager # Proxy settings proxy = Proxy() proxy.proxy_type = ProxyType. MANUAL proxy.http_proxy = "your_proxy_ip:port" proxy.ssl_proxy = "your_proxy_ip:port" proxy.add_argument( '--proxy-auth=user:password' ) capabilities = webdriver.DesiredCapabilities. CHROME proxy.add_to_capabilities(capabilities) # Initialize WebDriver driver = webdriver.Chrome( service = Service(ChromeDriverManager().install()), desired_capabilities = capabilities) # Open a website to verify the proxy driver.get( "http://whatismyipaddress.com" ) # Close the browser driver.quit()

Utilizzo di Firefox con un proxy#

Per configurare Firefox per l’utilizzo di un proxy, modificare le impostazioni del profilo Firefox.

from selenium import webdriver from selenium.webdriver.firefox.service import Service from webdriver_manager.firefox import GeckoDriverManager # Proxy details proxy_ip = "your_proxy_ip" proxy_port = "port" # Set up Firefox profile profile = webdriver.FirefoxProfile() profile.set_preference( "network.proxy.type" , 1 ) profile.set_preference( "network.proxy.http" , proxy_ip) profile.set_preference( "network.proxy.http_port" , int (proxy_port)) profile.set_preference( "network.proxy.ssl" , proxy_ip) profile.set_preference( "network.proxy.ssl_port" , int (proxy_port)) # Initialize WebDriver driver = webdriver.Firefox( service = Service(GeckoDriverManager().install()), firefox_profile = profile) # Open a website to verify the proxy driver.get( "http://whatismyipaddress.com" ) # Close the browser driver.quit()

Risoluzione dei problemi comuni#

Autenticazione proxy: Se il tuo proxy richiede un accesso, assicurati che le credenziali siano impostate correttamente.

Blocco IP: Alcuni siti Web potrebbero comunque bloccare i proxy. Utilizzare proxy residenziali o a rotazione per mitigare questo problema.

L’uso dei proxy con Selenium e Python può aiutarti a bypassare le restrizioni IP e migliorare i tuoi progetti di web scraping. Sia che si utilizzi Chrome o Firefox, la configurazione dei proxy implica la configurazione delle opzioni e delle funzionalità del browser per instradare il traffico attraverso il server proxy.

Browser Metodo di installazione Autenticazione Snippet di codice disponibile Chrome Opzioni Chrome Sì Sì Firefox Profilo Firefox Sì Sì

Seguendo questi passaggi, puoi garantire che le tue attività di scraping rimangano ininterrotte ed efficienti. Se hai domande o idee per futuri tutorial, sentiti libero di lasciare un commento!