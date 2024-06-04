Selenium と Python を使用してウェブスクレイピングまたは自動化を行う場合、プロキシを使用することは IP バンを回避してデータ収集効率を向上させるために不可欠です。この記事では、Selenium で Python を使用してプロキシを設定および使用する方法について説明します。

Selenium はウェブブラウザの自動化に強力なツールであり、ウェブスクレイピングやウェブアプリケーションのテストによく使用されます。 プロキシ エンドユーザーと彼らがアクセスするウェブサイトの間に位置する中間サーバーで、IP アドレスをマスクしてリクエスト負荷を管理するのに役立ちます。

コードに進む前に、必要なツールがインストールされていることを確認してください:

Python

Selenium ( pip install selenium )

) ウェブブラウザドライバ（例：ChromeのChromedriverまたはFirefoxのGeckoDriver）

Selenium でプロキシを使用するためのステップバイステップガイド#

1. プロキシを使用して Chrome を設定する#

Chrome をプロキシサーバーを使用するよう設定するには、Selenium で必要な機能を設定する必要があります。

from selenium import webdriver from selenium.webdriver.chrome.service import Service from webdriver_manager.chrome import ChromeDriverManager # Specify proxy details proxy = "your_proxy_ip:port" # Set up Chrome options chrome_options = webdriver.ChromeOptions() chrome_options.add_argument( f '--proxy-server= { proxy } ' ) # Initialize WebDriver driver = webdriver.Chrome( service = Service(ChromeDriverManager().install()), options = chrome_options) # Open a website to verify the proxy driver.get( "http://whatismyipaddress.com" ) # Close the browser driver.quit()

プロキシが認証を必要とする場合、 Proxy class from selenium.webdriver.common.proxy .

from selenium import webdriver from selenium.webdriver.common.proxy import Proxy, ProxyType from selenium.webdriver.chrome.service import Service from webdriver_manager.chrome import ChromeDriverManager # Proxy settings proxy = Proxy() proxy.proxy_type = ProxyType. MANUAL proxy.http_proxy = "your_proxy_ip:port" proxy.ssl_proxy = "your_proxy_ip:port" proxy.add_argument( '--proxy-auth=user:password' ) capabilities = webdriver.DesiredCapabilities. CHROME proxy.add_to_capabilities(capabilities) # Initialize WebDriver driver = webdriver.Chrome( service = Service(ChromeDriverManager().install()), desired_capabilities = capabilities) # Open a website to verify the proxy driver.get( "http://whatismyipaddress.com" ) # Close the browser driver.quit()

Firefox でプロキシを使用する#

Firefox をプロキシを使用するよう設定するには、Firefox プロファイル設定を変更します。

from selenium import webdriver from selenium.webdriver.firefox.service import Service from webdriver_manager.firefox import GeckoDriverManager # Proxy details proxy_ip = "your_proxy_ip" proxy_port = "port" # Set up Firefox profile profile = webdriver.FirefoxProfile() profile.set_preference( "network.proxy.type" , 1 ) profile.set_preference( "network.proxy.http" , proxy_ip) profile.set_preference( "network.proxy.http_port" , int (proxy_port)) profile.set_preference( "network.proxy.ssl" , proxy_ip) profile.set_preference( "network.proxy.ssl_port" , int (proxy_port)) # Initialize WebDriver driver = webdriver.Firefox( service = Service(GeckoDriverManager().install()), firefox_profile = profile) # Open a website to verify the proxy driver.get( "http://whatismyipaddress.com" ) # Close the browser driver.quit()

プロキシ認証: プロキシに認証情報が必要な場合は、認証情報が正しく設定されていることを確認してください。

IP ブロッキング: 一部のウェブサイトはプロキシをブロックする可能性があります。この問題を軽減するには、レジデンシャルプロキシまたはローテーティングプロキシを使用してください。

Selenium と Python でプロキシを使用すると、IP 制限を回避してウェブスクレイピングプロジェクトを強化できます。Chrome または Firefox を使用している場合、プロキシの設定にはブラウザオプションと機能を構成してトラフィックをプロキシサーバー経由でルーティングすることが含まれます。

ブラウザ セットアップ方法 認証 コードスニペット利用可能 Chrome ChromeOptions あり あり Firefox FirefoxProfile あり あり

これらのステップに従うことで、スクレイピング活動が中断されず効率的に実行されることを保証できます。ご質問や今後のチュートリアルのアイデアがあれば、お気軽にコメントをお寄せください！