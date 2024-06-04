Podczas pracy ze skrobaniem sieci lub automatyzacją przy użyciu Selenium i Pythona używanie serwerów proxy może być niezbędne, aby uniknąć blokad adresów IP i poprawić efektywność gromadzenia danych. Ten artykuł poprowadzi Cię przez konfigurację i używanie serwerów proxy w Selenium z Pythonem.

Co to jest Selen i dlaczego warto używać serwerów proxy?#

Selenium to potężne narzędzie do automatyzacji przeglądarek internetowych, często używane do przeglądania stron internetowych i testowania aplikacji internetowych. Proxy to serwery pośredniczące oddzielające użytkowników końcowych od przeglądanych przez nich stron internetowych, pomagające maskować adresy IP i zarządzać ładowaniem żądań.

Konfigurowanie Selenium za pomocą serwerów proxy#

Zanim zagłębisz się w kod, upewnij się, że masz zainstalowane niezbędne narzędzia:

Python

Selen ( pip install selenium )

) Sterownik przeglądarki internetowej (np. ChromeDriver dla Chrome lub GeckoDriver dla Firefox)

Przewodnik krok po kroku dotyczący używania serwerów proxy w Selenium#

1. Konfigurowanie przeglądarki Chrome za pomocą serwera proxy#

Aby skonfigurować Chrome do korzystania z serwera proxy, musisz skonfigurować żądane możliwości w Selenium.

from selenium import webdriver from selenium.webdriver.chrome.service import Service from webdriver_manager.chrome import ChromeDriverManager # Specify proxy details proxy = "your_proxy_ip:port" # Set up Chrome options chrome_options = webdriver.ChromeOptions() chrome_options.add_argument( f '--proxy-server= { proxy } ' ) # Initialize WebDriver driver = webdriver.Chrome( service = Service(ChromeDriverManager().install()), options = chrome_options) # Open a website to verify the proxy driver.get( "http://whatismyipaddress.com" ) # Close the browser driver.quit()

Proxy z uwierzytelnianiem#

Jeśli Twój serwer proxy wymaga uwierzytelnienia, możesz użyć Proxy klasa od selenium.webdriver.common.proxy .

from selenium import webdriver from selenium.webdriver.common.proxy import Proxy, ProxyType from selenium.webdriver.chrome.service import Service from webdriver_manager.chrome import ChromeDriverManager # Proxy settings proxy = Proxy() proxy.proxy_type = ProxyType. MANUAL proxy.http_proxy = "your_proxy_ip:port" proxy.ssl_proxy = "your_proxy_ip:port" proxy.add_argument( '--proxy-auth=user:password' ) capabilities = webdriver.DesiredCapabilities. CHROME proxy.add_to_capabilities(capabilities) # Initialize WebDriver driver = webdriver.Chrome( service = Service(ChromeDriverManager().install()), desired_capabilities = capabilities) # Open a website to verify the proxy driver.get( "http://whatismyipaddress.com" ) # Close the browser driver.quit()

Używanie przeglądarki Firefox z serwerem proxy#

Aby skonfigurować przeglądarkę Firefox do korzystania z serwera proxy, zmodyfikuj ustawienia profilu przeglądarki Firefox.

from selenium import webdriver from selenium.webdriver.firefox.service import Service from webdriver_manager.firefox import GeckoDriverManager # Proxy details proxy_ip = "your_proxy_ip" proxy_port = "port" # Set up Firefox profile profile = webdriver.FirefoxProfile() profile.set_preference( "network.proxy.type" , 1 ) profile.set_preference( "network.proxy.http" , proxy_ip) profile.set_preference( "network.proxy.http_port" , int (proxy_port)) profile.set_preference( "network.proxy.ssl" , proxy_ip) profile.set_preference( "network.proxy.ssl_port" , int (proxy_port)) # Initialize WebDriver driver = webdriver.Firefox( service = Service(GeckoDriverManager().install()), firefox_profile = profile) # Open a website to verify the proxy driver.get( "http://whatismyipaddress.com" ) # Close the browser driver.quit()

Rozwiązywanie typowych problemów#

Uwierzytelnianie proxy: Jeśli Twój serwer proxy wymaga logowania, upewnij się, że poświadczenia są prawidłowo ustawione.

Blokowanie adresów IP: Niektóre witryny mogą nadal blokować serwery proxy. Aby złagodzić ten problem, użyj serwerów proxy stacjonarnych lub rotacyjnych.

Używanie serwerów proxy w Selenium i Pythonie może pomóc w ominięciu ograniczeń IP i usprawnieniu projektów związanych z przeglądaniem stron internetowych. Niezależnie od tego, czy korzystasz z przeglądarki Chrome, czy Firefox, konfiguracja serwerów proxy obejmuje skonfigurowanie opcji i możliwości przeglądarki w celu kierowania ruchu przez serwer proxy.

Przeglądarka Metoda konfiguracji Uwierzytelnianie Dostępny fragment kodu Chrome Opcje Chrome Tak Tak Firefox Profil Firefoksa Tak Tak

Wykonując poniższe kroki, możesz mieć pewność, że skrobanie pozostanie nieprzerwane i wydajne. Jeśli masz jakieś pytania lub pomysły na przyszłe tutoriale, zostaw komentarz!