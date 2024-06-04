Selen Pythona (4). Jak używać Selenium z Pythonem i proxy
Odkryj moc Selenium z Pythonem i wykorzystaj proxy do wydajnego scrapowania i automatyzacji stron internetowych. Zwiększ wydajność gromadzenia danych dzięki niedrogim serwerom proxy FineProxy.
W tym artykule 8 sekcji
- Co to jest Selen i dlaczego warto używać serwerów proxy?
- Konfigurowanie Selenium za pomocą serwerów proxy
- Przewodnik krok po kroku dotyczący używania serwerów proxy w Selenium
- Konfigurowanie przeglądarki Chrome za pomocą serwera proxy
- Proxy z uwierzytelnianiem
- Używanie przeglądarki Firefox z serwerem proxy
- Rozwiązywanie typowych problemów
- Podsumowanie
Podczas pracy ze skrobaniem sieci lub automatyzacją przy użyciu Selenium i Pythona używanie serwerów proxy może być niezbędne, aby uniknąć blokad adresów IP i poprawić efektywność gromadzenia danych. Ten artykuł poprowadzi Cię przez konfigurację i używanie serwerów proxy w Selenium z Pythonem.
Co to jest Selen i dlaczego warto używać serwerów proxy?#
Selenium to potężne narzędzie do automatyzacji przeglądarek internetowych, często używane do przeglądania stron internetowych i testowania aplikacji internetowych. Proxy to serwery pośredniczące oddzielające użytkowników końcowych od przeglądanych przez nich stron internetowych, pomagające maskować adresy IP i zarządzać ładowaniem żądań.
Konfigurowanie Selenium za pomocą serwerów proxy#
Zanim zagłębisz się w kod, upewnij się, że masz zainstalowane niezbędne narzędzia:
- Python
- Selen (
pip install selenium)
- Sterownik przeglądarki internetowej (np. ChromeDriver dla Chrome lub GeckoDriver dla Firefox)
Przewodnik krok po kroku dotyczący używania serwerów proxy w Selenium#
1. Konfigurowanie przeglądarki Chrome za pomocą serwera proxy#
Aby skonfigurować Chrome do korzystania z serwera proxy, musisz skonfigurować żądane możliwości w Selenium.
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.chrome.service import Service
from webdriver_manager.chrome import ChromeDriverManager
# Specify proxy details
proxy = "your_proxy_ip:port"
# Set up Chrome options
chrome_options = webdriver.ChromeOptions()
chrome_options.add_argument(f'--proxy-server={proxy}')
# Initialize WebDriver
driver = webdriver.Chrome(service=Service(ChromeDriverManager().install()), options=chrome_options)
# Open a website to verify the proxy
driver.get("http://whatismyipaddress.com")
# Close the browser
driver.quit()
Proxy z uwierzytelnianiem#
Jeśli Twój serwer proxy wymaga uwierzytelnienia, możesz użyć
Proxy klasa od
selenium.webdriver.common.proxy.
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.proxy import Proxy, ProxyType
from selenium.webdriver.chrome.service import Service
from webdriver_manager.chrome import ChromeDriverManager
# Proxy settings
proxy = Proxy()
proxy.proxy_type = ProxyType.MANUAL
proxy.http_proxy = "your_proxy_ip:port"
proxy.ssl_proxy = "your_proxy_ip:port"
proxy.add_argument('--proxy-auth=user:password')
capabilities = webdriver.DesiredCapabilities.CHROME
proxy.add_to_capabilities(capabilities)
# Initialize WebDriver
driver = webdriver.Chrome(service=Service(ChromeDriverManager().install()), desired_capabilities=capabilities)
# Open a website to verify the proxy
driver.get("http://whatismyipaddress.com")
# Close the browser
driver.quit()
Używanie przeglądarki Firefox z serwerem proxy#
Aby skonfigurować przeglądarkę Firefox do korzystania z serwera proxy, zmodyfikuj ustawienia profilu przeglądarki Firefox.
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.firefox.service import Service
from webdriver_manager.firefox import GeckoDriverManager
# Proxy details
proxy_ip = "your_proxy_ip"
proxy_port = "port"
# Set up Firefox profile
profile = webdriver.FirefoxProfile()
profile.set_preference("network.proxy.type", 1)
profile.set_preference("network.proxy.http", proxy_ip)
profile.set_preference("network.proxy.http_port", int(proxy_port))
profile.set_preference("network.proxy.ssl", proxy_ip)
profile.set_preference("network.proxy.ssl_port", int(proxy_port))
# Initialize WebDriver
driver = webdriver.Firefox(service=Service(GeckoDriverManager().install()), firefox_profile=profile)
# Open a website to verify the proxy
driver.get("http://whatismyipaddress.com")
# Close the browser
driver.quit()
Rozwiązywanie typowych problemów#
Uwierzytelnianie proxy: Jeśli Twój serwer proxy wymaga logowania, upewnij się, że poświadczenia są prawidłowo ustawione.
Blokowanie adresów IP: Niektóre witryny mogą nadal blokować serwery proxy. Aby złagodzić ten problem, użyj serwerów proxy stacjonarnych lub rotacyjnych.
Podsumowanie#
Używanie serwerów proxy w Selenium i Pythonie może pomóc w ominięciu ograniczeń IP i usprawnieniu projektów związanych z przeglądaniem stron internetowych. Niezależnie od tego, czy korzystasz z przeglądarki Chrome, czy Firefox, konfiguracja serwerów proxy obejmuje skonfigurowanie opcji i możliwości przeglądarki w celu kierowania ruchu przez serwer proxy.
|Przeglądarka
|Metoda konfiguracji
|Uwierzytelnianie
|Dostępny fragment kodu
|Chrome
|Opcje Chrome
|Tak
|Tak
|Firefox
|Profil Firefoksa
|Tak
|Tak
Wykonując poniższe kroki, możesz mieć pewność, że skrobanie pozostanie nieprzerwane i wydajne. Jeśli masz jakieś pytania lub pomysły na przyszłe tutoriale, zostaw komentarz!