Skrobanie sieci i automatyzacja przeglądarek stały się integralną częścią wielu firm i programistów. Jednak wiele witryn internetowych wykrywa i blokuje obecnie automatyczne przeglądanie. W tym artykule dowiesz się, jak ominąć wykrywanie Selenium za pomocą Pythona, manipulując agentami użytkownika i uruchamiając Selenium w tle. Zagłębimy się w szczegółowe kroki, narzędzia i najlepsze praktyki, aby zapewnić skuteczne skrobanie sieci.

Zrozumienie wykrywania selenu#

Zanim ominiemy wykrywanie, przyjrzyjmy się, jak to działa. Strony internetowe mogą wykryć Selenium, sprawdzając obecność określonych flag i właściwości sterowników internetowych. Gdy witryna zidentyfikuje te flagi, może zablokować dostęp lub przedstawić wprowadzające w błąd dane. Na przykład, gdy otwierasz witrynę za pomocą standardowej przeglądarki Chrome, reaguje ona zgodnie z oczekiwaniami. Jeśli jednak otworzysz tę samą witrynę za pomocą Selenium, witryna może wykryć automatyzację i ją zablokować. To wykrywanie ma miejsce, ponieważ Selenium ustawia określone flagi, których mogą szukać strony internetowe.

Zmiana flag WebDriver#

Aby obejść detekcję Selenium, jedną z efektywnych metod jest modyfikacja flag WebDriver.

Konfiguracja Firefoksa: Otwórz stronę konfiguracji Firefoksa, wpisując about:config w pasku adresu. Znajdź flagę związaną z WebDriver i ustaw ją na false . Implementacja kodu:

from selenium import webdriver # Set Firefox preferences options = webdriver.FirefoxOptions() options.set_preference( "dom.webdriver.enabled" , False ) options.set_preference( 'useAutomationExtension' , False ) driver = webdriver.Firefox( options = options)

Ten skrypt wyłącza flagę wykrywania WebDriver, dzięki czemu przeglądarka wygląda jak zwykła instancja sterowana przez użytkownika.

User Agents#

Klient użytkownika to ciąg znaków wysyłany przez przeglądarkę do serwera WWW w celu identyfikacji. Zmiana ciągu agenta użytkownika może sprawić, że żądania Selenium będą nie do odróżnienia od zwykłych żądań przeglądarki.

Kroki, aby zmienić agenta użytkownika:

Zidentyfikuj typowy ciąg agenta użytkownika: Przykład: "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36" Wprowadź zmianę w Selenium:

from selenium import webdriver options = webdriver.ChromeOptions() options.add_argument( "user-agent=Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36" ) driver = webdriver.Chrome( options = options)

Ustawiając niestandardowego klienta użytkownika, możemy ominąć wiele podstawowych wykryć.

Uruchamianie Selenium w tle#

Uruchamianie przeglądarki w tle to kolejny kluczowy aspekt pozwalający uniknąć wykrycia. Można to osiągnąć, uruchamiając przeglądarkę w trybie bezgłowym.

Implementacja:

from selenium import webdriver options = webdriver.ChromeOptions() options.add_argument( "--headless" ) driver = webdriver.Chrome( options = options)

Praca w trybie bezgłowym oznacza, że nie jest wyświetlany interfejs graficzny, co jest niezbędne do uruchamiania zautomatyzowanych zadań na serwerach.

Wyłączanie powiadomień i dźwięków przeglądarki#

Automatyczne przeglądanie często wiąże się z obsługą nieoczekiwanych wyskakujących okienek i powiadomień. Wyłączenie ich może usprawnić proces.

Przykład kodu:

from selenium import webdriver options = webdriver.ChromeOptions() prefs = { "profile.default_content_setting_values.notifications" : 2 } options.add_experimental_option( "prefs" , prefs) options.add_argument( "--mute-audio" ) driver = webdriver.Chrome( options = options)

Skrypt ten wyłącza powiadomienia i wycisza dźwięk, zapewniając nieprzerwaną automatyzację.

Przykład analizowania danych#

Rozważmy praktyczny przykład analizowania pseudonimów z witryny generującej losowe nazwy użytkowników.

Kroki:

Załaduj witrynę i wchodź w interakcję z elementami:

from selenium import webdriver from selenium.webdriver.common.by import By from selenium.webdriver.common.keys import Keys options = webdriver.ChromeOptions() options.add_argument( "--headless" ) options.add_argument( "user-agent=Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36" ) driver = webdriver.Chrome( options = options) driver.get( "https://example.com" ) # Locate the username field and extract nicknames usernames = [] for _ in range ( 10 ): nickname = driver.find_element(By. ID , "nickname" ).text usernames.append(nickname) driver.find_element(By. ID , "generate" ).click() print (usernames)

Manipulując flagami WebDriver, zmieniając programy użytkownika, uruchamiając Selenium w tle i wyłączając powiadomienia przeglądarki, możesz skutecznie ominąć wykrywanie Selenium. Techniki te są niezbędne do płynnego i niewykrytego przeglądania sieci i automatyzacji. Wdrożenie tych metod gwarantuje, że zautomatyzowane zadania pozostaną nieprzerwane i wydajne. Pamiętaj, aby zawsze korzystać ze skrobania i automatyzacji sieci w sposób etyczny, przestrzegając warunków korzystania z witryny internetowej i przepisów dotyczących prywatności danych. Aby poznać bardziej zaawansowane techniki i regularne aktualizacje, zaglądaj na nasz blog na FineProxy.org. Podziel się swoimi pomysłami i opiniami w komentarzach poniżej. Jeśli spodobał Ci się ten artykuł, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i zostawić lajka. Miłego skrobania!

Wykonując te kroki i dostosowując ustawienia w razie potrzeby, możesz mieć pewność, że Twoje projekty automatyzacji będą działać sprawnie i niezauważenie.