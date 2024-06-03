웹 스크래핑과 브라우저 자동화는 많은 기업과 개발자에게 필수적인 요소가 되었습니다. 그러나 이제 많은 웹사이트가 자동 탐색을 감지하고 차단합니다. 이 기사에서는 사용자 에이전트를 조작하고 백그라운드에서 Selenium을 실행하여 Python을 사용하여 Selenium 감지를 우회하는 방법을 살펴봅니다. 성공적인 웹 스크래핑을 보장하기 위한 자세한 단계, 도구 및 모범 사례를 살펴보겠습니다.

셀레늄 감지 이해#

탐지를 우회하기 전에 작동 방식을 이해해 봅시다. 웹사이트는 특정 웹 드라이버 플래그 및 속성이 있는지 확인하여 Selenium을 감지할 수 있습니다. 사이트에서 이러한 플래그를 식별하면 액세스를 차단하거나 오해의 소지가 있는 데이터를 제공할 수 있습니다. 예를 들어 표준 Chrome 브라우저를 사용하여 사이트를 열면 사이트가 예상대로 응답합니다. 그러나 Selenium을 사용하여 동일한 사이트를 열면 웹사이트에서 자동화를 감지하고 차단할 수 있습니다. 이 감지는 Selenium이 웹사이트에서 찾을 수 있는 특정 플래그를 설정하기 때문에 발생합니다.

WebDriver 플래그 변경#

Selenium 탐지를 우회하는 효과적인 방법 중 하나는 WebDriver 플래그를 수정하는 것입니다.

파이어폭스 구성: 다음을 입력하여 Firefox 구성 페이지를 엽니다. about:config 주소 표시줄에 WebDriver와 관련된 플래그를 찾아 다음으로 설정합니다. false . 코드 구현:

from selenium import webdriver # Set Firefox preferences options = webdriver.FirefoxOptions() options.set_preference( "dom.webdriver.enabled" , False ) options.set_preference( 'useAutomationExtension' , False ) driver = webdriver.Firefox( options = options)

이 스크립트는 WebDriver 감지 플래그를 비활성화하여 브라우저가 일반 사용자 기반 인스턴스로 표시되도록 합니다.

사용자 에이전트#

사용자 에이전트는 브라우저가 자신을 식별하기 위해 웹 서버에 보내는 문자열입니다. 사용자 에이전트 문자열을 변경하면 Selenium 요청이 일반 브라우저 요청과 구별되지 않을 수 있습니다.

사용자 에이전트 변경 단계:

일반적인 사용자 에이전트 문자열 식별: 예: "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36" Selenium의 변경 사항 구현:

from selenium import webdriver options = webdriver.ChromeOptions() options.add_argument( "user-agent=Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36" ) driver = webdriver.Chrome( options = options)

사용자 지정 사용자 에이전트를 설정하면 다양한 기본 탐지를 우회할 수 있습니다.

백그라운드에서 Selenium 실행#

백그라운드에서 브라우저를 실행하는 것은 탐지를 회피하는 또 다른 중요한 측면입니다. 이는 헤드리스 모드에서 브라우저를 실행하여 달성할 수 있습니다.

구현:

from selenium import webdriver options = webdriver.ChromeOptions() options.add_argument( "--headless" ) driver = webdriver.Chrome( options = options)

헤드리스 모드에서 실행하면 그래픽 인터페이스가 표시되지 않으며 이는 서버에서 자동화된 작업을 실행하는 데 필수적입니다.

브라우저 알림 및 소리 비활성화#

자동 탐색에는 예상치 못한 팝업 및 알림 처리가 포함되는 경우가 많습니다. 이를 비활성화하면 프로세스가 간소화될 수 있습니다.

코드 예시:

from selenium import webdriver options = webdriver.ChromeOptions() prefs = { "profile.default_content_setting_values.notifications" : 2 } options.add_experimental_option( "prefs" , prefs) options.add_argument( "--mute-audio" ) driver = webdriver.Chrome( options = options)

이 스크립트는 알림을 비활성화하고 오디오를 음소거하여 중단 없는 자동화를 보장합니다.

데이터 분석 예#

임의의 사용자 이름을 생성하는 사이트에서 닉네임을 구문 분석하는 실제 예를 고려해 보겠습니다.

단계:

사이트를 로드하고 요소와 상호 작용:

from selenium import webdriver from selenium.webdriver.common.by import By from selenium.webdriver.common.keys import Keys options = webdriver.ChromeOptions() options.add_argument( "--headless" ) options.add_argument( "user-agent=Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36" ) driver = webdriver.Chrome( options = options) driver.get( "https://example.com" ) # Locate the username field and extract nicknames usernames = [] for _ in range ( 10 ): nickname = driver.find_element(By. ID , "nickname" ).text usernames.append(nickname) driver.find_element(By. ID , "generate" ).click() print (usernames)

WebDriver 플래그를 조작하고, 사용자 에이전트를 변경하고, Selenium을 백그라운드에서 실행하고, 브라우저 알림을 비활성화하면 Selenium 감지를 효과적으로 우회할 수 있습니다. 이러한 기술은 원활하고 감지되지 않는 웹 스크래핑 및 자동화에 필수적입니다. 이러한 방법을 구현하면 자동화된 작업이 중단 없이 효율적으로 유지됩니다. 웹사이트 서비스 약관 및 데이터 개인정보 보호법을 존중하면서 항상 웹 스크래핑 및 자동화를 윤리적으로 사용하는 것을 잊지 마십시오. 더욱 발전된 기술과 정기적인 업데이트를 확인하려면 FineProxy.org의 블로그를 계속 지켜봐 주시기 바랍니다. 아래 댓글을 통해 여러분의 아이디어와 피드백을 자유롭게 공유해 주세요. 이 기사가 마음에 드셨다면 저희 채널을 구독하고 좋아요를 남겨주시는 것을 잊지 마세요. 즐거운 스크래핑을 즐겨보세요!

이러한 단계를 구현하고 필요에 따라 설정을 조정하면 자동화 프로젝트가 감지되지 않고 원활하게 실행되도록 할 수 있습니다.