सेलेनियम पायथन (3)। पायथन का उपयोग करके सेलेनियम डिटेक्शन को कैसे बायपास करें: उपयोगकर्ता एजेंट और बैकग्राउंड निष्पादन
पायथन, यूजर एजेंट और बैकग्राउंड एक्जीक्यूशन का उपयोग करके स्वचालित ब्राउज़िंग डिटेक्शन को बायपास करना सीखें। अपने वेब स्क्रैपिंग और ऑटोमेशन कौशल को बढ़ाएँ।
वेब स्क्रैपिंग और ब्राउज़र ऑटोमेशन कई व्यवसायों और डेवलपर्स के लिए अभिन्न अंग बन गए हैं। हालाँकि, कई वेबसाइटें अब स्वचालित ब्राउज़िंग का पता लगाती हैं और उसे ब्लॉक करती हैं। यह लेख इस बात का पता लगाएगा कि उपयोगकर्ता एजेंटों में हेरफेर करके और बैकग्राउंड में सेलेनियम चलाकर पायथन का उपयोग करके सेलेनियम डिटेक्शन को कैसे बायपास किया जाए। हम सफल वेब स्क्रैपिंग सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत चरणों, उपकरणों और सर्वोत्तम प्रथाओं में गोता लगाएँगे।
सेलेनियम जांच को समझना#
इससे पहले कि हम पहचान को बायपास करें, आइए समझते हैं कि यह कैसे काम करता है। वेबसाइटें कुछ खास वेब ड्राइवर फ़्लैग और प्रॉपर्टी की मौजूदगी की जाँच करके सेलेनियम का पता लगा सकती हैं। जब कोई साइट इन फ़्लैग की पहचान करती है, तो वह एक्सेस को ब्लॉक कर सकती है या भ्रामक डेटा पेश कर सकती है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी मानक क्रोम ब्राउज़र का उपयोग करके कोई साइट खोलते हैं, तो वह अपेक्षित रूप से प्रतिक्रिया देती है। हालाँकि, जब आप सेलेनियम का उपयोग करके उसी साइट को खोलते हैं, तो वेबसाइट ऑटोमेशन का पता लगा सकती है और उसे ब्लॉक कर सकती है। यह पता लगाना इसलिए होता है क्योंकि सेलेनियम विशिष्ट फ़्लैग सेट करता है जिन्हें वेबसाइटें देख सकती हैं।
वेबड्राइवर फ़्लैग बदलना#
सेलेनियम पहचान को बायपास करने के लिए, एक प्रभावी तरीका वेबड्राइवर झंडों को संशोधित करना है।
- फ़ायरफ़ॉक्स कॉन्फ़िगरेशन: टाइप करके फ़ायरफ़ॉक्स कॉन्फ़िगरेशन पेज खोलें
about:configएड्रेस बार में। WebDriver से संबंधित ध्वज का पता लगाएँ और इसे सेट करें
false.
- कोड कार्यान्वयन:
from selenium import webdriver
# Set Firefox preferences
options = webdriver.FirefoxOptions()
options.set_preference("dom.webdriver.enabled", False)
options.set_preference('useAutomationExtension', False)
driver = webdriver.Firefox(options=options)
यह स्क्रिप्ट वेबड्राइवर डिटेक्शन फ्लैग को निष्क्रिय कर देती है, जिससे ब्राउज़र एक नियमित उपयोगकर्ता-संचालित इंस्टैंस के रूप में दिखाई देता है।
उपयोगकर्ता एजेंट#
यूजर एजेंट एक स्ट्रिंग है जिसे ब्राउज़र खुद को पहचानने के लिए वेब सर्वर को भेजता है। यूजर एजेंट स्ट्रिंग को बदलने से सेलेनियम अनुरोधों को नियमित ब्राउज़र अनुरोधों से अलग नहीं किया जा सकता है।
उपयोगकर्ता एजेंट बदलने के चरण:
- एक सामान्य उपयोगकर्ता एजेंट स्ट्रिंग की पहचान करें: उदाहरण:
"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36"
- सेलेनियम में परिवर्तन लागू करें:
from selenium import webdriver
options = webdriver.ChromeOptions()
options.add_argument("user-agent=Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36")
driver = webdriver.Chrome(options=options)
कस्टम उपयोगकर्ता एजेंट सेट करके, हम कई बुनियादी पहचानों को बायपास कर सकते हैं।
पृष्ठभूमि में सेलेनियम चलाना#
ब्राउज़र को बैकग्राउंड में चलाना, पहचान से बचने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। ब्राउज़र को हेडलेस मोड में चलाकर इसे हासिल किया जा सकता है।
कार्यान्वयन:
from selenium import webdriver
options = webdriver.ChromeOptions()
options.add_argument("--headless")
driver = webdriver.Chrome(options=options)
हेडलेस मोड में चलाने का अर्थ है कि कोई ग्राफिकल इंटरफ़ेस प्रदर्शित नहीं होता है, जो सर्वर पर स्वचालित कार्यों को चलाने के लिए आवश्यक है।
ब्राउज़र अधिसूचनाएँ और ध्वनियाँ अक्षम करना#
स्वचालित ब्राउज़िंग में अक्सर अप्रत्याशित पॉप-अप और नोटिफ़िकेशन को संभालना शामिल होता है। इन्हें अक्षम करने से प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकता है।
कोड उदाहरण:
from selenium import webdriver
options = webdriver.ChromeOptions()
prefs = {"profile.default_content_setting_values.notifications": 2}
options.add_experimental_option("prefs", prefs)
options.add_argument("--mute-audio")
driver = webdriver.Chrome(options=options)
यह स्क्रिप्ट अधिसूचनाओं को निष्क्रिय कर देती है और ऑडियो को म्यूट कर देती है, जिससे निर्बाध स्वचालन सुनिश्चित होता है।
डेटा पार्सिंग उदाहरण#
आइए एक ऐसी साइट से उपनामों को पार्स करने के व्यावहारिक उदाहरण पर विचार करें जो यादृच्छिक उपयोगकर्ता नाम उत्पन्न करती है।
चरण:
- साइट लोड करें और तत्वों के साथ इंटरैक्ट करें:
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.common.keys import Keys
options = webdriver.ChromeOptions()
options.add_argument("--headless")
options.add_argument("user-agent=Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36")
driver = webdriver.Chrome(options=options)
driver.get("https://example.com")
# Locate the username field and extract nicknames
usernames = []
for _ in range(10):
nickname = driver.find_element(By.ID, "nickname").text
usernames.append(nickname)
driver.find_element(By.ID, "generate").click()
print(usernames)
निष्कर्ष#
वेबड्राइवर फ़्लैग में हेरफेर करके, उपयोगकर्ता एजेंट बदलकर, बैकग्राउंड में सेलेनियम चलाकर और ब्राउज़र नोटिफिकेशन को अक्षम करके, आप सेलेनियम डिटेक्शन को प्रभावी ढंग से बायपास कर सकते हैं। ये तकनीकें निर्बाध और बिना पहचाने जाने वाले वेब स्क्रैपिंग और ऑटोमेशन के लिए आवश्यक हैं। इन विधियों को लागू करने से यह सुनिश्चित होता है कि आपके स्वचालित कार्य निर्बाध और कुशल बने रहें। हमेशा वेब स्क्रैपिंग और ऑटोमेशन का नैतिक रूप से उपयोग करना याद रखें, वेबसाइट की सेवा की शर्तों और डेटा गोपनीयता कानूनों का सम्मान करें। अधिक उन्नत तकनीकों और नियमित अपडेट के लिए, FineProxy.org पर हमारे ब्लॉग पर बने रहें। नीचे टिप्पणियों में अपने विचार और प्रतिक्रिया साझा करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। अगर आपको यह लेख पसंद आया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूलें। हैप्पी स्क्रैपिंग!
इन चरणों को लागू करके और आवश्यकतानुसार सेटिंग्स समायोजित करके, आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी स्वचालन परियोजनाएं सुचारू रूप से और बिना किसी पहचान के चले।