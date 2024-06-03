Web scraping e automação de navegador tornaram-se essenciais para muitas empresas e desenvolvedores. No entanto, muitos sites agora detectam e bloqueiam a navegação automatizada. Este artigo explorará como ignorar a detecção do Selenium usando Python, manipulando agentes de usuário e executando o Selenium em segundo plano. Iremos nos aprofundar em etapas detalhadas, ferramentas e práticas recomendadas para garantir web scraping bem-sucedido.

Entendendo Detecção de Selenium#

Antes de contornar a detecção, vamos entender como ela funciona. Websites podem detectar Selenium verificando a presença de certas flags e propriedades do web driver. Quando um site identifica essas flags, pode bloquear o acesso ou apresentar dados enganosos. Por exemplo, quando você abre um site usando um navegador Chrome padrão, ele responde como esperado. Porém, quando você abre o mesmo site usando Selenium, o website pode detectar a automação e bloqueá-la. Essa detecção acontece porque o Selenium define flags específicas que os websites podem procurar.

Alterando WebDriver Flags#

Para contornar a detecção de Selenium, um método eficaz é modificar as flags do WebDriver.

Configuração do Firefox: Abra a página de configuração do Firefox digitando about:config na barra de endereço. Localize a flag relacionada ao WebDriver e defina-a para false . Implementação de Código:

from selenium import webdriver # Set Firefox preferences options = webdriver.FirefoxOptions() options.set_preference( "dom.webdriver.enabled" , False ) options.set_preference( 'useAutomationExtension' , False ) driver = webdriver.Firefox( options = options)

Este script desabilita a flag detecção do WebDriver, fazendo o navegador aparecer como uma instância conduzida por um usuário comum.

Agentes do usuário#

Um user agent é uma string que um navegador envia para um servidor web para se identificar. Alterar a string do user agent pode fazer requisições do Selenium serem indistinguíveis de requisições regulares do navegador.

Etapas para Alterar User Agent:

Identifique uma string de user agent comum: Exemplo: "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36" Implemente a Alteração no Selenium:

from selenium import webdriver options = webdriver.ChromeOptions() options.add_argument( "user-agent=Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36" ) driver = webdriver.Chrome( options = options)

Ao definir um user agent customizado, podemos contornar muitas detecções básicas.

Executando Selenium em Segundo Plano#

Executar o navegador em segundo plano é outro aspecto crucial para evitar detecção. Isso pode ser alcançado executando o navegador em modo headless.

Implementação:

from selenium import webdriver options = webdriver.ChromeOptions() options.add_argument( "--headless" ) driver = webdriver.Chrome( options = options)

Executar em modo headless significa que nenhuma interface gráfica é exibida, o que é essencial para executar tarefas automatizadas em servidores.

Desabilitando Notificações e Sons do Navegador#

A navegação automatizada geralmente envolve lidar com pop-ups e notificações inesperadas. Desabilitar esses elementos pode agilizar o processo.

Exemplo de código:

from selenium import webdriver options = webdriver.ChromeOptions() prefs = { "profile.default_content_setting_values.notifications" : 2 } options.add_experimental_option( "prefs" , prefs) options.add_argument( "--mute-audio" ) driver = webdriver.Chrome( options = options)

Este script desabilita notificações e silencia o áudio, garantindo automação ininterrupta.

Exemplo de Análise de Dados#

Vamos considerar um exemplo prático de análise de nicknames de um site que gera nomes de usuário aleatórios.

Etapas:

Carregue o site e interaja com os elementos:

from selenium import webdriver from selenium.webdriver.common.by import By from selenium.webdriver.common.keys import Keys options = webdriver.ChromeOptions() options.add_argument( "--headless" ) options.add_argument( "user-agent=Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36" ) driver = webdriver.Chrome( options = options) driver.get( "https://example.com" ) # Locate the username field and extract nicknames usernames = [] for _ in range ( 10 ): nickname = driver.find_element(By. ID , "nickname" ).text usernames.append(nickname) driver.find_element(By. ID , "generate" ).click() print (usernames)

Ao manipular sinalizadores do WebDriver, alterar os agentes do usuário, executar o Selenium em segundo plano e desativar as notificações do navegador, você pode ignorar efetivamente a detecção do Selenium. Essas técnicas são essenciais para web scraping e automação contínua e não detectada. A implementação desses métodos garante que suas tarefas automatizadas permaneçam ininterruptas e eficientes. Lembre-se de sempre usar web scraping e automação de forma ética, respeitando os termos de serviço do site e as leis de privacidade de dados. Para técnicas mais avançadas e atualizações regulares, fique ligado em nosso blog em FineProxy.org. Sinta-se à vontade para compartilhar suas idéias e comentários nos comentários abaixo. Se você gostou deste artigo, não esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar seu like. Boa raspagem!

Implementando essas etapas e ajustando as configurações conforme necessário, você pode garantir que seus projetos de automação funcionem sem problemas e sem ser detectados.