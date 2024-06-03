El web scraping y la automatización del navegador se han convertido en parte integral de muchas empresas y desarrolladores. Sin embargo, muchos sitios web ahora detectan y bloquean la navegación automatizada. Este artículo explorará cómo evitar la detección de Selenium usando Python manipulando agentes de usuario y ejecutando Selenium en segundo plano. Nos sumergiremos en pasos detallados, herramientas y mejores prácticas para garantizar un web scraping exitoso.

Comprender la detección de selenio#

Antes de pasar por alto la detección, comprendamos cómo funciona. Los sitios web pueden detectar Selenium comprobando la presencia de ciertos indicadores y propiedades de controladores web. Cuando un sitio identifica estas banderas, puede bloquear el acceso o presentar datos engañosos. Por ejemplo, cuando abre un sitio con un navegador Chrome estándar, responde como se esperaba. Sin embargo, cuando abre el mismo sitio usando Selenium, el sitio web puede detectar la automatización y bloquearla. Esta detección ocurre porque Selenium establece indicadores específicos que los sitios web pueden buscar.

Cambiar indicadores de WebDriver#

Para evitar la detección de Selenium, un método eficaz es modificar los indicadores de WebDriver.

Configuración de Firefox: Abra la página de configuración de Firefox escribiendo about:config en la barra de direcciones. Localice la bandera relacionada con WebDriver y configúrela en false . Implementación de código:

from selenium import webdriver # Set Firefox preferences options = webdriver.FirefoxOptions() options.set_preference( "dom.webdriver.enabled" , False ) options.set_preference( 'useAutomationExtension' , False ) driver = webdriver.Firefox( options = options)

Este script desactiva el indicador de detección de WebDriver, lo que hace que el navegador aparezca como una instancia normal controlada por el usuario.

User Agents#

Un agente de usuario es una cadena que un navegador envía a un servidor web para identificarse. Cambiar la cadena del agente de usuario puede hacer que las solicitudes de Selenium sean indistinguibles de las solicitudes normales del navegador.

Pasos para cambiar el agente de usuario:

Identificar una cadena de agente de usuario común: Ejemplo: "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36" Implementar el cambio en el selenio:

from selenium import webdriver options = webdriver.ChromeOptions() options.add_argument( "user-agent=Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36" ) driver = webdriver.Chrome( options = options)

Al configurar un agente de usuario personalizado, podemos evitar muchas detecciones básicas.

Ejecutando Selenium en segundo plano#

Ejecutar el navegador en segundo plano es otro aspecto crucial para evadir la detección. Esto se puede lograr ejecutando el navegador en modo sin cabeza.

Implementación:

from selenium import webdriver options = webdriver.ChromeOptions() options.add_argument( "--headless" ) driver = webdriver.Chrome( options = options)

Ejecutar en modo sin cabeza significa que no se muestra ninguna interfaz gráfica, lo cual es esencial para ejecutar tareas automatizadas en servidores.

Deshabilitar las notificaciones y los sonidos del navegador#

La navegación automatizada a menudo implica manejar notificaciones y ventanas emergentes inesperadas. Deshabilitarlos puede agilizar el proceso.

Ejemplo de código:

from selenium import webdriver options = webdriver.ChromeOptions() prefs = { "profile.default_content_setting_values.notifications" : 2 } options.add_experimental_option( "prefs" , prefs) options.add_argument( "--mute-audio" ) driver = webdriver.Chrome( options = options)

Este script desactiva las notificaciones y silencia el audio, lo que garantiza una automatización ininterrumpida.

Ejemplo de análisis de datos#

Consideremos un ejemplo práctico de análisis de apodos de un sitio que genera nombres de usuario aleatorios.

Pasos:

Cargar el sitio e interactuar con los elementos.:

from selenium import webdriver from selenium.webdriver.common.by import By from selenium.webdriver.common.keys import Keys options = webdriver.ChromeOptions() options.add_argument( "--headless" ) options.add_argument( "user-agent=Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36" ) driver = webdriver.Chrome( options = options) driver.get( "https://example.com" ) # Locate the username field and extract nicknames usernames = [] for _ in range ( 10 ): nickname = driver.find_element(By. ID , "nickname" ).text usernames.append(nickname) driver.find_element(By. ID , "generate" ).click() print (usernames)

Al manipular los indicadores de WebDriver, cambiar los agentes de usuario, ejecutar Selenium en segundo plano y deshabilitar las notificaciones del navegador, puede evitar de manera efectiva la detección de Selenium. Estas técnicas son esenciales para la automatización y el web scraping sin problemas y sin ser detectados. La implementación de estos métodos garantiza que sus tareas automatizadas permanezcan ininterrumpidas y eficientes. Recuerde utilizar siempre el web scraping y la automatización de forma ética, respetando los términos de servicio del sitio web y las leyes de privacidad de datos. Para conocer técnicas más avanzadas y actualizaciones periódicas, permanezca atento a nuestro blog en FineProxy.org. No dude en compartir sus ideas y comentarios en los comentarios a continuación. Si te gustó este artículo, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar un me gusta. ¡Feliz raspado!

Al implementar estos pasos y ajustar la configuración según sea necesario, puede garantizar que sus proyectos de automatización se ejecuten sin problemas y sin ser detectados.