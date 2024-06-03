Парсинг веб-страниц и автоматизация браузеров стали неотъемлемой частью деятельности многих компаний и разработчиков. Однако многие веб-сайты теперь обнаруживают и блокируют автоматический просмотр. В этой статье мы рассмотрим, как обойти обнаружение Selenium с помощью Python, манипулируя пользовательскими агентами и запуская Selenium в фоновом режиме. Мы подробно рассмотрим шаги, инструменты и лучшие практики для обеспечения успешного парсинга веб-страниц.

Понимание обнаружения селена#

Прежде чем обойти обнаружение, давайте разберемся, как оно работает. Веб-сайты могут обнаружить Selenium, проверив наличие определенных флагов и свойств веб-драйвера. Когда сайт идентифицирует эти флаги, он может заблокировать доступ или представить вводящие в заблуждение данные. Например, когда вы открываете сайт с помощью стандартного браузера Chrome, он реагирует ожидаемым образом. Однако когда вы открываете тот же сайт с помощью Selenium, сайт может обнаружить автоматизацию и заблокировать ее. Такое обнаружение происходит потому, что Selenium устанавливает определенные флаги, которые могут искать веб-сайты.

Изменение флагов WebDriver#

Чтобы обойти обнаружение Selenium, одним из эффективных способов является изменение флагов WebDriver.

Конфигурация Firefox: откройте страницу конфигурации Firefox, набрав about:config в адресной строке. Найдите флаг, связанный с WebDriver, и установите для него значение false . Реализация кода:

from selenium import webdriver # Set Firefox preferences options = webdriver.FirefoxOptions() options.set_preference( "dom.webdriver.enabled" , False ) options.set_preference( 'useAutomationExtension' , False ) driver = webdriver.Firefox( options = options)

Этот сценарий отключает флаг обнаружения WebDriver, благодаря чему браузер выглядит как обычный экземпляр, управляемый пользователем.

User Agents#

Пользовательский агент — это строка, которую браузер отправляет веб-серверу для идентификации. Изменение строки пользовательского агента может сделать запросы Selenium неотличимыми от обычных запросов браузера.

Действия по изменению пользовательского агента:

Определите общую строку пользовательского агента: Пример: "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36" Внедрить изменения в Selenium:

from selenium import webdriver options = webdriver.ChromeOptions() options.add_argument( "user-agent=Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36" ) driver = webdriver.Chrome( options = options)

Установив собственный пользовательский агент, мы можем обойти многие основные обнаружения.

Запуск Selenium в фоновом режиме#

Запуск браузера в фоновом режиме — еще один важный аспект уклонения от обнаружения. Этого можно добиться, запустив браузер в безголовом режиме.

Внедрение:

from selenium import webdriver options = webdriver.ChromeOptions() options.add_argument( "--headless" ) driver = webdriver.Chrome( options = options)

Работа в автономном режиме означает, что графический интерфейс не отображается, что важно для выполнения автоматизированных задач на серверах.

Отключение уведомлений и звуков браузера#

Автоматизированный просмотр часто предполагает обработку неожиданных всплывающих окон и уведомлений. Отключение их может упростить процесс.

Пример кода:

from selenium import webdriver options = webdriver.ChromeOptions() prefs = { "profile.default_content_setting_values.notifications" : 2 } options.add_experimental_option( "prefs" , prefs) options.add_argument( "--mute-audio" ) driver = webdriver.Chrome( options = options)

Этот скрипт отключает уведомления и отключает звук, обеспечивая бесперебойную автоматизацию.

Пример анализа данных#

Рассмотрим практический пример парсинга ников сайта, генерирующего случайные имена пользователей.

Шаги:

Загружайте сайт и взаимодействуйте с элементами:

from selenium import webdriver from selenium.webdriver.common.by import By from selenium.webdriver.common.keys import Keys options = webdriver.ChromeOptions() options.add_argument( "--headless" ) options.add_argument( "user-agent=Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36" ) driver = webdriver.Chrome( options = options) driver.get( "https://example.com" ) # Locate the username field and extract nicknames usernames = [] for _ in range ( 10 ): nickname = driver.find_element(By. ID , "nickname" ).text usernames.append(nickname) driver.find_element(By. ID , "generate" ).click() print (usernames)

Манипулируя флагами WebDriver, меняя пользовательские агенты, запуская Selenium в фоновом режиме и отключая уведомления браузера, вы можете эффективно обойти обнаружение Selenium. Эти методы необходимы для беспрепятственного и незаметного парсинга и автоматизации веб-страниц. Внедрение этих методов гарантирует бесперебойность и эффективность ваших автоматизированных задач. Не забывайте всегда использовать веб-скрапинг и автоматизацию с соблюдением этических норм, соблюдая условия обслуживания веб-сайтов и законы о конфиденциальности данных. Чтобы узнать о более продвинутых методах и регулярных обновлениях, следите за обновлениями в нашем блоге на FineProxy.org. Не стесняйтесь поделиться своими идеями и отзывами в комментариях ниже. Если вам понравилась эта статья, не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк. Приятного скрежетания!

Выполняя эти шаги и при необходимости корректируя настройки, вы можете обеспечить бесперебойную и незамеченную работу ваших проектов автоматизации.