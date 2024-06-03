Webscraping en browserautomatisering zijn voor veel bedrijven en ontwikkelaars een integraal onderdeel geworden. Veel websites detecteren en blokkeren tegenwoordig echter automatisch browsen. In dit artikel wordt onderzocht hoe je Selenium-detectie kunt omzeilen met Python door user-agents te manipuleren en Selenium op de achtergrond uit te voeren. We duiken in gedetailleerde stappen, tools en best practices om succesvol webscrapen te garanderen.

Seleniumdetectie begrijpen#

Voordat we de detectie omzeilen, moeten we eerst begrijpen hoe het werkt. Websites kunnen Selenium detecteren door te controleren op de aanwezigheid van bepaalde vlaggen en eigenschappen van webstuurprogramma’s. Wanneer een site deze vlaggen identificeert, kan deze de toegang blokkeren of misleidende gegevens presenteren. Wanneer u bijvoorbeeld een site opent met een standaard Chrome-browser, reageert deze zoals verwacht. Wanneer u echter dezelfde site opent met Selenium, kan de website de automatisering detecteren en blokkeren. Deze detectie vindt plaats omdat Selenium specifieke vlaggen instelt waar websites naar kunnen zoeken.

Om Selenium-detectie te omzeilen, is een effectieve methode het wijzigen van de WebDriver-vlaggen.

Firefox-configuratie: Open de Firefox-configuratiepagina door te typen about:config in de adresbalk. Zoek de vlag met betrekking tot WebDriver en stel deze in op false . Code-implementatie:

from selenium import webdriver # Set Firefox preferences options = webdriver.FirefoxOptions() options.set_preference( "dom.webdriver.enabled" , False ) options.set_preference( 'useAutomationExtension' , False ) driver = webdriver.Firefox( options = options)

Dit script schakelt de WebDriver-detectievlag uit, waardoor de browser verschijnt als een normaal, door de gebruiker aangestuurd exemplaar.

Een user-agent is een string die een browser naar een webserver stuurt om zichzelf te identificeren. Als u de user-agentstring wijzigt, kunnen Selenium-verzoeken niet meer te onderscheiden zijn van reguliere browserverzoeken.

Stappen om de user-agent te wijzigen:

Identificeer een algemene user-agentreeks: Voorbeeld: "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36" Implementeer de verandering in Selenium:

from selenium import webdriver options = webdriver.ChromeOptions() options.add_argument( "user-agent=Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36" ) driver = webdriver.Chrome( options = options)

Door een aangepaste user-agent in te stellen, kunnen we veel basisdetecties omzeilen.

Selenium op de achtergrond uitvoeren#

Het uitvoeren van de browser op de achtergrond is een ander cruciaal aspect om detectie te omzeilen. Dit kan worden bereikt door de browser in de headless-modus te gebruiken.

Implementatie:

from selenium import webdriver options = webdriver.ChromeOptions() options.add_argument( "--headless" ) driver = webdriver.Chrome( options = options)

Als u in de headless-modus draait, wordt er geen grafische interface weergegeven, wat essentieel is voor het uitvoeren van geautomatiseerde taken op servers.

Browsermeldingen en -geluiden uitschakelen#

Geautomatiseerd browsen omvat vaak het verwerken van onverwachte pop-ups en meldingen. Als u deze uitschakelt, kan het proces worden gestroomlijnd.

Codevoorbeeld:

from selenium import webdriver options = webdriver.ChromeOptions() prefs = { "profile.default_content_setting_values.notifications" : 2 } options.add_experimental_option( "prefs" , prefs) options.add_argument( "--mute-audio" ) driver = webdriver.Chrome( options = options)

Dit script schakelt meldingen uit en dempt het geluid, waardoor ononderbroken automatisering wordt gegarandeerd.

Voorbeeld van het parseren van gegevens#

Laten we een praktisch voorbeeld bekijken van het parseren van bijnamen van een site die willekeurige gebruikersnamen genereert.

Stappen:

Laad de site en communiceer met elementen:

from selenium import webdriver from selenium.webdriver.common.by import By from selenium.webdriver.common.keys import Keys options = webdriver.ChromeOptions() options.add_argument( "--headless" ) options.add_argument( "user-agent=Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36" ) driver = webdriver.Chrome( options = options) driver.get( "https://example.com" ) # Locate the username field and extract nicknames usernames = [] for _ in range ( 10 ): nickname = driver.find_element(By. ID , "nickname" ).text usernames.append(nickname) driver.find_element(By. ID , "generate" ).click() print (usernames)

Door WebDriver-vlaggen te manipuleren, user-agents te wijzigen, Selenium op de achtergrond uit te voeren en browsermeldingen uit te schakelen, kunt u Selenium-detectie effectief omzeilen. Deze technieken zijn essentieel voor naadloze en onopgemerkte webscraping en automatisering. Het implementeren van deze methoden zorgt ervoor dat uw geautomatiseerde taken ononderbroken en efficiënt blijven. Vergeet niet om webscraping en automatisering altijd op een ethische manier te gebruiken, waarbij u de servicevoorwaarden van de website en de wetgeving inzake gegevensprivacy respecteert. Voor meer geavanceerde technieken en regelmatige updates kunt u onze blog op FineProxy.org volgen. Deel gerust uw ideeën en feedback in de reacties hieronder. Als je dit artikel leuk vond, vergeet dan niet om je te abonneren op ons kanaal en een like achter te laten. Veel plezier met schrapen!

Door deze stappen te implementeren en indien nodig de instellingen aan te passen, kunt u ervoor zorgen dat uw automatiseringsprojecten soepel en onopgemerkt verlopen.