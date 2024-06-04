Selenium Python (4). Cómo usar Selenium con Python y proxies
Descubra el poder de Selenium con Python y aproveche los proxies para un web scraping y automatización eficientes. Aumente su recopilación de datos con los asequibles servidores proxy de FineProxy.
Cuando se trabaja con web scraping o automatización usando Selenium y Python, el uso de proxies puede ser esencial para evitar prohibiciones de IP y mejorar la eficiencia de la recopilación de datos. Este artículo lo guiará a través de la configuración y el uso de servidores proxy en Selenium con Python.
¿Qué es el selenio y por qué utilizar proxies?#
Selenio es una herramienta poderosa para automatizar navegadores web, que a menudo se usa para raspado web y prueba de aplicaciones web. Proxies son servidores intermediarios que separan a los usuarios finales de los sitios web que navegan, lo que ayuda a enmascarar las direcciones IP y gestionar las cargas de solicitudes.
Configurar Selenium con proxies#
Antes de sumergirse en el código, asegúrese de tener instaladas las herramientas necesarias:
- Python
- selenio (
pip install selenium)
- Un controlador de navegador web (por ejemplo, ChromeDriver para Chrome o GeckoDriver para Firefox)
Guía paso a paso para usar proxies en Selenium#
1. Configurar Chrome con un proxy#
Para configurar Chrome para que utilice un servidor proxy, debe configurar las capacidades deseadas en Selenium.
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.chrome.service import Service
from webdriver_manager.chrome import ChromeDriverManager
# Specify proxy details
proxy = "your_proxy_ip:port"
# Set up Chrome options
chrome_options = webdriver.ChromeOptions()
chrome_options.add_argument(f'--proxy-server={proxy}')
# Initialize WebDriver
driver = webdriver.Chrome(service=Service(ChromeDriverManager().install()), options=chrome_options)
# Open a website to verify the proxy
driver.get("http://whatismyipaddress.com")
# Close the browser
driver.quit()
Proxy con autenticación#
Si su proxy requiere autenticación, puede utilizar el
Proxy clase de
selenium.webdriver.common.proxy.
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.proxy import Proxy, ProxyType
from selenium.webdriver.chrome.service import Service
from webdriver_manager.chrome import ChromeDriverManager
# Proxy settings
proxy = Proxy()
proxy.proxy_type = ProxyType.MANUAL
proxy.http_proxy = "your_proxy_ip:port"
proxy.ssl_proxy = "your_proxy_ip:port"
proxy.add_argument('--proxy-auth=user:password')
capabilities = webdriver.DesiredCapabilities.CHROME
proxy.add_to_capabilities(capabilities)
# Initialize WebDriver
driver = webdriver.Chrome(service=Service(ChromeDriverManager().install()), desired_capabilities=capabilities)
# Open a website to verify the proxy
driver.get("http://whatismyipaddress.com")
# Close the browser
driver.quit()
Usar Firefox con un proxy#
Para configurar Firefox para que utilice un proxy, modifique la configuración del perfil de Firefox.
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.firefox.service import Service
from webdriver_manager.firefox import GeckoDriverManager
# Proxy details
proxy_ip = "your_proxy_ip"
proxy_port = "port"
# Set up Firefox profile
profile = webdriver.FirefoxProfile()
profile.set_preference("network.proxy.type", 1)
profile.set_preference("network.proxy.http", proxy_ip)
profile.set_preference("network.proxy.http_port", int(proxy_port))
profile.set_preference("network.proxy.ssl", proxy_ip)
profile.set_preference("network.proxy.ssl_port", int(proxy_port))
# Initialize WebDriver
driver = webdriver.Firefox(service=Service(GeckoDriverManager().install()), firefox_profile=profile)
# Open a website to verify the proxy
driver.get("http://whatismyipaddress.com")
# Close the browser
driver.quit()
Solución de problemas comunes#
Autenticación de proxy: Si su proxy requiere iniciar sesión, asegúrese de que las credenciales estén configuradas correctamente.
Bloqueo de IP: Es posible que algunos sitios web aún bloqueen los servidores proxy. Utilice proxies residenciales o rotativos para mitigar este problema.
Resumen#
El uso de proxies con Selenium y Python puede ayudarlo a evitar las restricciones de IP y mejorar sus proyectos de web scraping. Ya sea que use Chrome o Firefox, configurar servidores proxy implica configurar las opciones y capacidades del navegador para enrutar el tráfico a través del servidor proxy.
|Navegador
|Método de configuración
|Autenticación
|Fragmento de código disponible
|Chrome
|Opciones de Chrome
|Sí
|Sí
|Firefox
|Perfil de Firefox
|Sí
|Sí
Si sigue estos pasos, podrá asegurarse de que sus actividades de scraping se mantengan ininterrumpidas y eficientes. Si tienes alguna pregunta o idea para futuros tutoriales, ¡no dudes en dejar un comentario!