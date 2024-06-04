¡NUEVO! |Una llamada API, datos limpios de vuelta.Obtener 10.000 tokens gratis →

Selenium Python (4). Cómo usar Selenium con Python y proxies

Descubra el poder de Selenium con Python y aproveche los proxies para un web scraping y automatización eficientes. Aumente su recopilación de datos con los asequibles servidores proxy de FineProxy.

Publicado4 de junio de 2024
Tiempo de lectura2 min
En este artículo 8 secciones
  1. ¿Qué es el selenio y por qué utilizar proxies?
  2. Configurar Selenium con proxies
  3. Guía paso a paso para usar proxies en Selenium
  4. Configurar Chrome con un proxy
  5. Proxy con autenticación
  6. Usar Firefox con un proxy
  7. Solución de problemas comunes
  8. Resumen
Descargar Markdown

Cuando se trabaja con web scraping o automatización usando Selenium y Python, el uso de proxies puede ser esencial para evitar prohibiciones de IP y mejorar la eficiencia de la recopilación de datos. Este artículo lo guiará a través de la configuración y el uso de servidores proxy en Selenium con Python.

¿Qué es el selenio y por qué utilizar proxies?#

Selenio es una herramienta poderosa para automatizar navegadores web, que a menudo se usa para raspado web y prueba de aplicaciones web. Proxies son servidores intermediarios que separan a los usuarios finales de los sitios web que navegan, lo que ayuda a enmascarar las direcciones IP y gestionar las cargas de solicitudes.

Configurar Selenium con proxies#

Antes de sumergirse en el código, asegúrese de tener instaladas las herramientas necesarias:

  • Python
  • selenio (pip install selenium)
  • Un controlador de navegador web (por ejemplo, ChromeDriver para Chrome o GeckoDriver para Firefox)

Guía paso a paso para usar proxies en Selenium#

1. Configurar Chrome con un proxy#

Para configurar Chrome para que utilice un servidor proxy, debe configurar las capacidades deseadas en Selenium.

from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.chrome.service import Service
from webdriver_manager.chrome import ChromeDriverManager

# Specify proxy details
proxy = "your_proxy_ip:port"

# Set up Chrome options
chrome_options = webdriver.ChromeOptions()
chrome_options.add_argument(f'--proxy-server={proxy}')

# Initialize WebDriver
driver = webdriver.Chrome(service=Service(ChromeDriverManager().install()), options=chrome_options)

# Open a website to verify the proxy
driver.get("http://whatismyipaddress.com")

# Close the browser
driver.quit()

Proxy con autenticación#

Si su proxy requiere autenticación, puede utilizar el Proxy clase de selenium.webdriver.common.proxy.

from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.proxy import Proxy, ProxyType
from selenium.webdriver.chrome.service import Service
from webdriver_manager.chrome import ChromeDriverManager

# Proxy settings
proxy = Proxy()
proxy.proxy_type = ProxyType.MANUAL
proxy.http_proxy = "your_proxy_ip:port"
proxy.ssl_proxy = "your_proxy_ip:port"
proxy.add_argument('--proxy-auth=user:password')

capabilities = webdriver.DesiredCapabilities.CHROME
proxy.add_to_capabilities(capabilities)

# Initialize WebDriver
driver = webdriver.Chrome(service=Service(ChromeDriverManager().install()), desired_capabilities=capabilities)

# Open a website to verify the proxy
driver.get("http://whatismyipaddress.com")

# Close the browser
driver.quit()

Usar Firefox con un proxy#

Para configurar Firefox para que utilice un proxy, modifique la configuración del perfil de Firefox.

from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.firefox.service import Service
from webdriver_manager.firefox import GeckoDriverManager

# Proxy details
proxy_ip = "your_proxy_ip"
proxy_port = "port"

# Set up Firefox profile
profile = webdriver.FirefoxProfile()
profile.set_preference("network.proxy.type", 1)
profile.set_preference("network.proxy.http", proxy_ip)
profile.set_preference("network.proxy.http_port", int(proxy_port))
profile.set_preference("network.proxy.ssl", proxy_ip)
profile.set_preference("network.proxy.ssl_port", int(proxy_port))

# Initialize WebDriver
driver = webdriver.Firefox(service=Service(GeckoDriverManager().install()), firefox_profile=profile)

# Open a website to verify the proxy
driver.get("http://whatismyipaddress.com")

# Close the browser
driver.quit()

Solución de problemas comunes#

Autenticación de proxy: Si su proxy requiere iniciar sesión, asegúrese de que las credenciales estén configuradas correctamente.

Bloqueo de IP: Es posible que algunos sitios web aún bloqueen los servidores proxy. Utilice proxies residenciales o rotativos para mitigar este problema.

Resumen#

El uso de proxies con Selenium y Python puede ayudarlo a evitar las restricciones de IP y mejorar sus proyectos de web scraping. Ya sea que use Chrome o Firefox, configurar servidores proxy implica configurar las opciones y capacidades del navegador para enrutar el tráfico a través del servidor proxy.

NavegadorMétodo de configuraciónAutenticaciónFragmento de código disponible
ChromeOpciones de Chrome
FirefoxPerfil de Firefox

Si sigue estos pasos, podrá asegurarse de que sus actividades de scraping se mantengan ininterrumpidas y eficientes. Si tienes alguna pregunta o idea para futuros tutoriales, ¡no dudes en dejar un comentario!