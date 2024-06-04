Saat bekerja dengan web scraping atau otomatisasi menggunakan Selenium dan Python, penggunaan proxy sangat penting untuk menghindari larangan IP dan meningkatkan efisiensi pengumpulan data Anda. Artikel ini akan memandu Anda dalam menyiapkan dan menggunakan proxy di Selenium dengan Python.

Apa itu Selenium dan Mengapa Menggunakan Proxy?#

Selenium adalah alat yang kuat untuk mengotomatisasi browser web, sering digunakan untuk web scraping dan pengujian aplikasi web. Proxy adalah server perantara yang memisahkan pengguna akhir dari situs web yang mereka kunjungi, membantu menyembunyikan alamat IP dan mengelola beban permintaan.

Menyiapkan Selenium dengan Proxy#

Sebelum mulai coding, pastikan Anda telah menginstal alat-alat yang diperlukan:

Python

Selenium ( pip install selenium )

) Driver browser web (misalnya, ChromeDriver untuk Chrome atau GeckoDriver untuk Firefox)

Panduan Langkah demi Langkah untuk Menggunakan Proxy di Selenium#

1. Menyiapkan Chrome dengan Proxy#

Untuk mengonfigurasi Chrome agar menggunakan server proxy, Anda perlu menyiapkan kemampuan yang diinginkan di Selenium.

from selenium import webdriver from selenium.webdriver.chrome.service import Service from webdriver_manager.chrome import ChromeDriverManager # Specify proxy details proxy = "your_proxy_ip:port" # Set up Chrome options chrome_options = webdriver.ChromeOptions() chrome_options.add_argument( f '--proxy-server= { proxy } ' ) # Initialize WebDriver driver = webdriver.Chrome( service = Service(ChromeDriverManager().install()), options = chrome_options) # Open a website to verify the proxy driver.get( "http://whatismyipaddress.com" ) # Close the browser driver.quit()

Proxy dengan Autentikasi#

Jika proxy Anda memerlukan autentikasi, Anda dapat menggunakan Proxy class dari selenium.webdriver.common.proxy .

from selenium import webdriver from selenium.webdriver.common.proxy import Proxy, ProxyType from selenium.webdriver.chrome.service import Service from webdriver_manager.chrome import ChromeDriverManager # Proxy settings proxy = Proxy() proxy.proxy_type = ProxyType. MANUAL proxy.http_proxy = "your_proxy_ip:port" proxy.ssl_proxy = "your_proxy_ip:port" proxy.add_argument( '--proxy-auth=user:password' ) capabilities = webdriver.DesiredCapabilities. CHROME proxy.add_to_capabilities(capabilities) # Initialize WebDriver driver = webdriver.Chrome( service = Service(ChromeDriverManager().install()), desired_capabilities = capabilities) # Open a website to verify the proxy driver.get( "http://whatismyipaddress.com" ) # Close the browser driver.quit()

Menggunakan Firefox dengan Proxy#

Untuk mengonfigurasi Firefox menggunakan proxy, ubah pengaturan profil Firefox.

from selenium import webdriver from selenium.webdriver.firefox.service import Service from webdriver_manager.firefox import GeckoDriverManager # Proxy details proxy_ip = "your_proxy_ip" proxy_port = "port" # Set up Firefox profile profile = webdriver.FirefoxProfile() profile.set_preference( "network.proxy.type" , 1 ) profile.set_preference( "network.proxy.http" , proxy_ip) profile.set_preference( "network.proxy.http_port" , int (proxy_port)) profile.set_preference( "network.proxy.ssl" , proxy_ip) profile.set_preference( "network.proxy.ssl_port" , int (proxy_port)) # Initialize WebDriver driver = webdriver.Firefox( service = Service(GeckoDriverManager().install()), firefox_profile = profile) # Open a website to verify the proxy driver.get( "http://whatismyipaddress.com" ) # Close the browser driver.quit()

Memecahkan Masalah Umum#

Autentikasi Proxy: Jika proxy Anda memerlukan login, pastikan kredensial diatur dengan benar.

Pemblokiran IP: Beberapa situs web mungkin masih memblokir proxy. Gunakan proxy residential atau rotating untuk mengatasi masalah ini.

Menggunakan proxy dengan Selenium dan Python dapat membantu Anda melewati batasan IP dan meningkatkan proyek web scraping Anda. Baik menggunakan Chrome atau Firefox, menyiapkan proxy melibatkan konfigurasi opsi browser dan kemampuan untuk merutekan lalu lintas melalui server proxy.

Browser Metode Pengaturan Autentikasi Cuplikan Kode Tersedia Chrome ChromeOptions Ya Ya Firefox FirefoxProfile Ya Ya

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat memastikan aktivitas scraping Anda tetap lancar dan efisien. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ide untuk tutorial di masa mendatang, jangan ragu untuk meninggalkan komentar!