Seleen Python (4). Kuidas kasutada seleeni Pythoni ja puhverserveritega
Avasta Seleniumi võimsus koos Pythoniga ja kasuta prokseid tõhusaks veebiskrääpimiseks ja automatiseerimiseks. Suurenda oma andmekogumist FineProxy soodsate proksiserveri abil.
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Seleniumi ja Pythoni abil veebi kraapimise või automatiseerimisega töötades võib puhverserveri kasutamine olla IP-keeldude vältimiseks ja andmete kogumise tõhususe parandamiseks hädavajalik. See artikkel juhendab teid Pythoniga Seleniumis puhverserverite seadistamise ja kasutamise kohta.
Mis on seleen ja miks kasutada puhverservereid?#
Selenium on võimas tööriist veebibrauserite automatiseerimiseks, mida kasutatakse sageli veebi kraapimiseks ja veebirakenduste testimiseks. Proxyd on vaheserverid, mis eraldavad lõppkasutajaid nende sirvitavatest veebisaitidest, aitavad maskeerida IP-aadresse ja hallata päringute laadimist.
Seleeni seadistamine puhverserveritega#
Enne koodi sukeldumist veenduge, et teil on installitud vajalikud tööriistad:
- Python
- Selenium („“”
pip install selenium)
- Veebibrauseri draiver (nt ChromeDriver Chrome’ile või GeckoDriver Firefoxile)
Samm-sammuline juhend puhverserverite kasutamiseks seleenis#
1. Chrome’i seadistamine puhverserveri abil#
Chrome’i puhverserverit kasutama konfigureerimiseks peate Seleniumis seadistama soovitud võimalused.
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.chrome.service import Service
from webdriver_manager.chrome import ChromeDriverManager
# Specify proxy details
proxy = "your_proxy_ip:port"
# Set up Chrome options
chrome_options = webdriver.ChromeOptions()
chrome_options.add_argument(f'--proxy-server={proxy}')
# Initialize WebDriver
driver = webdriver.Chrome(service=Service(ChromeDriverManager().install()), options=chrome_options)
# Open a website to verify the proxy
driver.get("http://whatismyipaddress.com")
# Close the browser
driver.quit()
Autentimisega proxy#
Kui teie puhverserver nõuab autentimist, saate kasutada
Proxy klassist alates
selenium.webdriver.common.proxy.
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.proxy import Proxy, ProxyType
from selenium.webdriver.chrome.service import Service
from webdriver_manager.chrome import ChromeDriverManager
# Proxy settings
proxy = Proxy()
proxy.proxy_type = ProxyType.MANUAL
proxy.http_proxy = "your_proxy_ip:port"
proxy.ssl_proxy = "your_proxy_ip:port"
proxy.add_argument('--proxy-auth=user:password')
capabilities = webdriver.DesiredCapabilities.CHROME
proxy.add_to_capabilities(capabilities)
# Initialize WebDriver
driver = webdriver.Chrome(service=Service(ChromeDriverManager().install()), desired_capabilities=capabilities)
# Open a website to verify the proxy
driver.get("http://whatismyipaddress.com")
# Close the browser
driver.quit()
Firefoxi kasutamine puhverserveriga#
Firefoxi puhverserveri konfigureerimiseks muutke Firefoxi profiili sätteid.
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.firefox.service import Service
from webdriver_manager.firefox import GeckoDriverManager
# Proxy details
proxy_ip = "your_proxy_ip"
proxy_port = "port"
# Set up Firefox profile
profile = webdriver.FirefoxProfile()
profile.set_preference("network.proxy.type", 1)
profile.set_preference("network.proxy.http", proxy_ip)
profile.set_preference("network.proxy.http_port", int(proxy_port))
profile.set_preference("network.proxy.ssl", proxy_ip)
profile.set_preference("network.proxy.ssl_port", int(proxy_port))
# Initialize WebDriver
driver = webdriver.Firefox(service=Service(GeckoDriverManager().install()), firefox_profile=profile)
# Open a website to verify the proxy
driver.get("http://whatismyipaddress.com")
# Close the browser
driver.quit()
Tüüpiliste probleemide lahendamine#
Puhverserveri autentimine: Kui teie puhverserver nõuab sisselogimist, veenduge, et mandaadid on õigesti seadistatud.
IP blokeerimine: Mõned veebisaidid võivad siiski puhverserverid blokeerida. Selle probleemi leevendamiseks kasutage elamu- või pöörlevaid puhverservereid.
Kokkuvõte#
Puhverserveri kasutamine koos Seleniumi ja Pythoniga aitab teil IP-piirangutest mööda minna ja täiustada oma veebikraapimise projekte. Olenemata sellest, kas kasutate Chrome’i või Firefoxi, hõlmab puhverserveri seadistamine brauseri valikute ja võimaluste konfigureerimist liikluse suunamiseks läbi puhverserveri.
|Brauser
|Seadistusmeetod
|Autentimine
|Koodilõik on saadaval
|Chrome
|Chrome Options
|Jah
|Jah
|Firefox
|Firefoxi profiil
|Jah
|Jah
Järgides neid samme, saate tagada, et teie kraapimistoimingud jäävad katkematuks ja tõhusaks. Kui teil on tulevaste õpetuste jaoks küsimusi või ideid, jätke julgelt kommentaar!