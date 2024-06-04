Seleniumi ja Pythoni abil veebi kraapimise või automatiseerimisega töötades võib puhverserveri kasutamine olla IP-keeldude vältimiseks ja andmete kogumise tõhususe parandamiseks hädavajalik. See artikkel juhendab teid Pythoniga Seleniumis puhverserverite seadistamise ja kasutamise kohta.

Mis on seleen ja miks kasutada puhverservereid?#

Selenium on võimas tööriist veebibrauserite automatiseerimiseks, mida kasutatakse sageli veebi kraapimiseks ja veebirakenduste testimiseks. Proxyd on vaheserverid, mis eraldavad lõppkasutajaid nende sirvitavatest veebisaitidest, aitavad maskeerida IP-aadresse ja hallata päringute laadimist.

Seleeni seadistamine puhverserveritega#

Enne koodi sukeldumist veenduge, et teil on installitud vajalikud tööriistad:

Python

Selenium („“” pip install selenium )

) Veebibrauseri draiver (nt ChromeDriver Chrome’ile või GeckoDriver Firefoxile)

Samm-sammuline juhend puhverserverite kasutamiseks seleenis#

1. Chrome’i seadistamine puhverserveri abil#

Chrome’i puhverserverit kasutama konfigureerimiseks peate Seleniumis seadistama soovitud võimalused.

from selenium import webdriver from selenium.webdriver.chrome.service import Service from webdriver_manager.chrome import ChromeDriverManager # Specify proxy details proxy = "your_proxy_ip:port" # Set up Chrome options chrome_options = webdriver.ChromeOptions() chrome_options.add_argument( f '--proxy-server= { proxy } ' ) # Initialize WebDriver driver = webdriver.Chrome( service = Service(ChromeDriverManager().install()), options = chrome_options) # Open a website to verify the proxy driver.get( "http://whatismyipaddress.com" ) # Close the browser driver.quit()

Autentimisega proxy#

Kui teie puhverserver nõuab autentimist, saate kasutada Proxy klassist alates selenium.webdriver.common.proxy .

from selenium import webdriver from selenium.webdriver.common.proxy import Proxy, ProxyType from selenium.webdriver.chrome.service import Service from webdriver_manager.chrome import ChromeDriverManager # Proxy settings proxy = Proxy() proxy.proxy_type = ProxyType. MANUAL proxy.http_proxy = "your_proxy_ip:port" proxy.ssl_proxy = "your_proxy_ip:port" proxy.add_argument( '--proxy-auth=user:password' ) capabilities = webdriver.DesiredCapabilities. CHROME proxy.add_to_capabilities(capabilities) # Initialize WebDriver driver = webdriver.Chrome( service = Service(ChromeDriverManager().install()), desired_capabilities = capabilities) # Open a website to verify the proxy driver.get( "http://whatismyipaddress.com" ) # Close the browser driver.quit()

Firefoxi kasutamine puhverserveriga#

Firefoxi puhverserveri konfigureerimiseks muutke Firefoxi profiili sätteid.

from selenium import webdriver from selenium.webdriver.firefox.service import Service from webdriver_manager.firefox import GeckoDriverManager # Proxy details proxy_ip = "your_proxy_ip" proxy_port = "port" # Set up Firefox profile profile = webdriver.FirefoxProfile() profile.set_preference( "network.proxy.type" , 1 ) profile.set_preference( "network.proxy.http" , proxy_ip) profile.set_preference( "network.proxy.http_port" , int (proxy_port)) profile.set_preference( "network.proxy.ssl" , proxy_ip) profile.set_preference( "network.proxy.ssl_port" , int (proxy_port)) # Initialize WebDriver driver = webdriver.Firefox( service = Service(GeckoDriverManager().install()), firefox_profile = profile) # Open a website to verify the proxy driver.get( "http://whatismyipaddress.com" ) # Close the browser driver.quit()

Tüüpiliste probleemide lahendamine#

Puhverserveri autentimine: Kui teie puhverserver nõuab sisselogimist, veenduge, et mandaadid on õigesti seadistatud.

IP blokeerimine: Mõned veebisaidid võivad siiski puhverserverid blokeerida. Selle probleemi leevendamiseks kasutage elamu- või pöörlevaid puhverservereid.

Puhverserveri kasutamine koos Seleniumi ja Pythoniga aitab teil IP-piirangutest mööda minna ja täiustada oma veebikraapimise projekte. Olenemata sellest, kas kasutate Chrome’i või Firefoxi, hõlmab puhverserveri seadistamine brauseri valikute ja võimaluste konfigureerimist liikluse suunamiseks läbi puhverserveri.

Brauser Seadistusmeetod Autentimine Koodilõik on saadaval Chrome Chrome Options Jah Jah Firefox Firefoxi profiil Jah Jah

Järgides neid samme, saate tagada, et teie kraapimistoimingud jäävad katkematuks ja tõhusaks. Kui teil on tulevaste õpetuste jaoks küsimusi või ideid, jätke julgelt kommentaar!