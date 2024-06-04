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Seleen Python (4). Kuidas kasutada seleeni Pythoni ja puhverserveritega

Avasta Seleniumi võimsus koos Pythoniga ja kasuta prokseid tõhusaks veebiskrääpimiseks ja automatiseerimiseks. Suurenda oma andmekogumist FineProxy soodsate proksiserveri abil.

Avaldatud4. juuni 2024
Lugemisaeg2 min
Selles artiklis 8 jaotist
  1. Mis on seleen ja miks kasutada puhverservereid?
  2. Seleeni seadistamine puhverserveritega
  3. Samm-sammuline juhend puhverserverite kasutamiseks seleenis
  4. Chrome’i seadistamine puhverserveri abil
  5. Autentimisega proxy
  6. Firefoxi kasutamine puhverserveriga
  7. Tüüpiliste probleemide lahendamine
  8. Kokkuvõte
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Seleniumi ja Pythoni abil veebi kraapimise või automatiseerimisega töötades võib puhverserveri kasutamine olla IP-keeldude vältimiseks ja andmete kogumise tõhususe parandamiseks hädavajalik. See artikkel juhendab teid Pythoniga Seleniumis puhverserverite seadistamise ja kasutamise kohta.

Mis on seleen ja miks kasutada puhverservereid?#

Selenium on võimas tööriist veebibrauserite automatiseerimiseks, mida kasutatakse sageli veebi kraapimiseks ja veebirakenduste testimiseks. Proxyd on vaheserverid, mis eraldavad lõppkasutajaid nende sirvitavatest veebisaitidest, aitavad maskeerida IP-aadresse ja hallata päringute laadimist.

Seleeni seadistamine puhverserveritega#

Enne koodi sukeldumist veenduge, et teil on installitud vajalikud tööriistad:

  • Python
  • Selenium („“”pip install selenium)
  • Veebibrauseri draiver (nt ChromeDriver Chrome’ile või GeckoDriver Firefoxile)

Samm-sammuline juhend puhverserverite kasutamiseks seleenis#

1. Chrome’i seadistamine puhverserveri abil#

Chrome’i puhverserverit kasutama konfigureerimiseks peate Seleniumis seadistama soovitud võimalused.

from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.chrome.service import Service
from webdriver_manager.chrome import ChromeDriverManager

# Specify proxy details
proxy = "your_proxy_ip:port"

# Set up Chrome options
chrome_options = webdriver.ChromeOptions()
chrome_options.add_argument(f'--proxy-server={proxy}')

# Initialize WebDriver
driver = webdriver.Chrome(service=Service(ChromeDriverManager().install()), options=chrome_options)

# Open a website to verify the proxy
driver.get("http://whatismyipaddress.com")

# Close the browser
driver.quit()

Autentimisega proxy#

Kui teie puhverserver nõuab autentimist, saate kasutada Proxy klassist alates selenium.webdriver.common.proxy.

from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.proxy import Proxy, ProxyType
from selenium.webdriver.chrome.service import Service
from webdriver_manager.chrome import ChromeDriverManager

# Proxy settings
proxy = Proxy()
proxy.proxy_type = ProxyType.MANUAL
proxy.http_proxy = "your_proxy_ip:port"
proxy.ssl_proxy = "your_proxy_ip:port"
proxy.add_argument('--proxy-auth=user:password')

capabilities = webdriver.DesiredCapabilities.CHROME
proxy.add_to_capabilities(capabilities)

# Initialize WebDriver
driver = webdriver.Chrome(service=Service(ChromeDriverManager().install()), desired_capabilities=capabilities)

# Open a website to verify the proxy
driver.get("http://whatismyipaddress.com")

# Close the browser
driver.quit()

Firefoxi kasutamine puhverserveriga#

Firefoxi puhverserveri konfigureerimiseks muutke Firefoxi profiili sätteid.

from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.firefox.service import Service
from webdriver_manager.firefox import GeckoDriverManager

# Proxy details
proxy_ip = "your_proxy_ip"
proxy_port = "port"

# Set up Firefox profile
profile = webdriver.FirefoxProfile()
profile.set_preference("network.proxy.type", 1)
profile.set_preference("network.proxy.http", proxy_ip)
profile.set_preference("network.proxy.http_port", int(proxy_port))
profile.set_preference("network.proxy.ssl", proxy_ip)
profile.set_preference("network.proxy.ssl_port", int(proxy_port))

# Initialize WebDriver
driver = webdriver.Firefox(service=Service(GeckoDriverManager().install()), firefox_profile=profile)

# Open a website to verify the proxy
driver.get("http://whatismyipaddress.com")

# Close the browser
driver.quit()

Tüüpiliste probleemide lahendamine#

Puhverserveri autentimine: Kui teie puhverserver nõuab sisselogimist, veenduge, et mandaadid on õigesti seadistatud.

IP blokeerimine: Mõned veebisaidid võivad siiski puhverserverid blokeerida. Selle probleemi leevendamiseks kasutage elamu- või pöörlevaid puhverservereid.

Kokkuvõte#

Puhverserveri kasutamine koos Seleniumi ja Pythoniga aitab teil IP-piirangutest mööda minna ja täiustada oma veebikraapimise projekte. Olenemata sellest, kas kasutate Chrome’i või Firefoxi, hõlmab puhverserveri seadistamine brauseri valikute ja võimaluste konfigureerimist liikluse suunamiseks läbi puhverserveri.

BrauserSeadistusmeetodAutentimineKoodilõik on saadaval
ChromeChrome OptionsJahJah
FirefoxFirefoxi profiilJahJah

Järgides neid samme, saate tagada, et teie kraapimistoimingud jäävad katkematuks ja tõhusaks. Kui teil on tulevaste õpetuste jaoks küsimusi või ideid, jätke julgelt kommentaar!