Selenium ve Python kullanarak web scraping veya otomasyon ile çalışırken, proxy’leri kullanmak IP yasaklarını önlemek veri toplama verimliliğinizi artırmak için gerekli olabilir. Bu makale, Selenium’da Python ile proxy’leri ayarlama ve kullanma konusunda sizi rehberlik edecek.

Selenium Nedir ve Neden Proxy Kullanmalısınız?#

Selenium genellikle web kazıma ve web uygulamalarını test etmek için kullanılan, web tarayıcılarını otomatikleştirmek için güçlü bir araçtır. Proxyler Son kullanıcıları göz attıkları web sitelerinden ayıran, IP adreslerinin maskelenmesine ve istek yüklerinin yönetilmesine yardımcı olan aracı sunuculardır.

Proxy’lerle Selenyum Kurulumu#

Koda başlamadan önce gerekli araçların yüklü olduğundan emin olun:

Python

Selenyum ( pip install selenium )

) Web tarayıcı sürücüsü (örneğin Chrome için ChromeDriver veya Firefox için GeckoDriver)

Selenyum’da Proxy Kullanmaya İlişkin Adım Adım Kılavuz#

1. Chrome’u Proxy ile Ayarlama#

Chrome’u bir proxy sunucusu kullanacak şekilde yapılandırmak için Selenium’da istenen özellikleri ayarlamanız gerekir.

from selenium import webdriver from selenium.webdriver.chrome.service import Service from webdriver_manager.chrome import ChromeDriverManager # Specify proxy details proxy = "your_proxy_ip:port" # Set up Chrome options chrome_options = webdriver.ChromeOptions() chrome_options.add_argument( f '--proxy-server= { proxy } ' ) # Initialize WebDriver driver = webdriver.Chrome( service = Service(ChromeDriverManager().install()), options = chrome_options) # Open a website to verify the proxy driver.get( "http://whatismyipaddress.com" ) # Close the browser driver.quit()

Kimlik Doğrulamalı Proxy#

Proxy’niz kimlik doğrulama gerektiriyorsa, Proxy sınıfından selenium.webdriver.common.proxy .

from selenium import webdriver from selenium.webdriver.common.proxy import Proxy, ProxyType from selenium.webdriver.chrome.service import Service from webdriver_manager.chrome import ChromeDriverManager # Proxy settings proxy = Proxy() proxy.proxy_type = ProxyType. MANUAL proxy.http_proxy = "your_proxy_ip:port" proxy.ssl_proxy = "your_proxy_ip:port" proxy.add_argument( '--proxy-auth=user:password' ) capabilities = webdriver.DesiredCapabilities. CHROME proxy.add_to_capabilities(capabilities) # Initialize WebDriver driver = webdriver.Chrome( service = Service(ChromeDriverManager().install()), desired_capabilities = capabilities) # Open a website to verify the proxy driver.get( "http://whatismyipaddress.com" ) # Close the browser driver.quit()

Firefox ile Proxy Kullanımı#

Firefox’u proxy kullanacak şekilde yapılandırmak için Firefox profil ayarlarını değiştirin.

from selenium import webdriver from selenium.webdriver.firefox.service import Service from webdriver_manager.firefox import GeckoDriverManager # Proxy details proxy_ip = "your_proxy_ip" proxy_port = "port" # Set up Firefox profile profile = webdriver.FirefoxProfile() profile.set_preference( "network.proxy.type" , 1 ) profile.set_preference( "network.proxy.http" , proxy_ip) profile.set_preference( "network.proxy.http_port" , int (proxy_port)) profile.set_preference( "network.proxy.ssl" , proxy_ip) profile.set_preference( "network.proxy.ssl_port" , int (proxy_port)) # Initialize WebDriver driver = webdriver.Firefox( service = Service(GeckoDriverManager().install()), firefox_profile = profile) # Open a website to verify the proxy driver.get( "http://whatismyipaddress.com" ) # Close the browser driver.quit()

Sık Karşılaşılan Sorunların Giderilmesi#

Proxy Kimlik Doğrulaması: Proxy’niz giriş gerektiriyorsa, kimlik bilgilerinin doğru şekilde ayarlandığından emin olun.

IP Engelleme: Bazı web siteleri proxy’leri bloke edebilir. Bu sorunu hafifletmek için residential veya rotating proxy’ler kullanın.

Selenium ve Python ile proxy’leri kullanmak, IP kısıtlamalarını aşmanıza ve web scraping projelerinizi geliştirmenize yardımcı olabilir. Chrome veya Firefox kullanıyor olsanız da, proxy’leri ayarlamak tarayıcı seçeneklerini ve özelliklerini yapılandırarak trafiği proxy sunucusu üzerinden yönlendirmeyi içerir.

Tarayıcı Kurulum Yöntemi Kimlik Doğrulama Kod Parçacığı Mevcut Chrome ChromeSeçenekleri Evet Evet Firefox Firefox Profili Evet Evet

Bu adımları takip ederek kazıma faaliyetlerinizin kesintisiz ve verimli kalmasını sağlayabilirsiniz. Gelecekteki dersler için herhangi bir sorunuz veya fikriniz varsa, yorum bırakmaktan çekinmeyin!