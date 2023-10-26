Selles ajaveebipostituses käsitleme Steami API-t ja paljastame Steami platvormilt andmetele juurdepääsu ja andmete hankimise saladused. Olenemata sellest, kas olete entusiastlik mängija või teadmisi otsiv arendaja, annab see algaja juhend teile teadmisi Steam API tõhusaks kasutamiseks. Hüppame kohe sisse!

Steam Web API võtme hankimine:#

Steam API võimsuse ärakasutamiseks peate hankima ainulaadse API võtme. Lihtsalt avage oma veebibrauser ja otsige “Steam Developer API”. Järgige antud URL-i ja liikuge lehele, kust saate oma API-võtme hankida. Siin palutakse teil oma Steami kontole sisse logida. Mugavaks sisselogimisprotsessiks saate kasutada isegi Steami rakenduse QR-koodi skannerit. Pärast sisselogimist saate oma API võtme ja saate selle oma domeeninimega seostada.

Pythoni keskkonna seadistamine:#

Nüüd, kui teil on API võti olemas, on aeg seadistada Pythoni keskkond Steam API-ga suhtlemiseks. Avage oma veebibrauseris teine vahekaart ja otsige pakett “Python Steam API”. Otsige uusimat versiooni ja kopeerige paketi nimi. Avage eelistatud koodiredaktor, näiteks VS-kood, ja looge Pythoni fail nimega “test.py”. Installige Python Steam API pakett, kasutades kopeeritud paketinime käsurealt.

pip install <copied-package-name>

API võtme konfigureerimine:#

Enne API võtme kasutamist on soovitatav luua virtuaalne keskkond. See aitab hallata sõltuvusi ja tagada, et seadistus jääb järjepidevaks. Virtuaalse keskkonna seadistamiseks ja API võtme konfigureerimiseks tehke järgmist.

python -m venv myenv source myenv/bin/activate # On Windows, use myenv\Scripts\activate

Nüüd looge oma projekti kataloogis .env-fail ja lisage järgmine rida, asendades tegeliku API võtmega:

STEAM_API_KEY=<your-api-key>

Kasutaja üksikasjade ekstraheerimine:#

Kui seadistamine on lõpetatud, süveneme Steam API abil kasutajate andmete väljavõtmisse. Pange tähele, et kasutajaandmetele juurdepääsu täpne viis võib olenevalt kasutatavast teegist erineda. Oletame näiteks, et kasutate hüpoteetilist teeki nimega steam-py. Võite teha midagi sellist:

import steam_py as steam from decouple import config

api_key = config('STEAM_API_KEY') user = steam.User(api_key) user_details = user.get_user_details()

Samamoodi pääsete juurde Steami API kaudu sõbraloenditele. Meie hüpoteetilise steam-py teegi abil saate seda teha järgmiselt.

friend_list = user.get_user_friend_list()

Hiljuti mängitud mängude uurimine:#

Lisaks võimaldab Steam API teil uurida hiljuti mängitud mänge. Siin on näide selle kohta, kuidas neid andmeid hankida.

recent_games = user.get_user_recently_played_games()

Palju õnne! Olete avastanud Steam API potentsiaali ja õppinud, kuidas kasutada selle jõudu kasutajate andmete, sõbraloendite ja hiljuti mängitud mängude hankimiseks. Järgides selles juhendis kirjeldatud samme, saate oma mängukogemust tõeliselt täiustada ja saada väärtuslikku teavet. Alustage Steam API kasutamist juba täna ja avage võimaluste maailm. Ärge jätke kasutamata teid ees ootavaid uskumatuid võimalusi!