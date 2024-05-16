Viga „Facebook Error: Session Expired

„Seanss aegunud

Mitteaktiivsus: Pikaajaline inaktiivsus võib põhjustada seansi aegumise. Mitmed sisselogimised: Facebooki sisselogimine mitme seadme või brauseri kaudu võib praeguse seansi tühiseks muuta. Brauseri probleemid: Brauseri vahemälu või küpsiste probleemid võivad põhjustada seansiga seotud vigu. Rakenduse või brauseri uuendused: Facebooki rakenduse või veebibrauseri uuendused võivad vahel põhjustada seanside aegumise. Turvalisusega seotud probleemid: Facebook võib lõpetada seansi, kui see tuvastab kahtlast tegevust.

Üldised põhjused ja lahendused#

Põhjus: Facebook kustutab automaatselt seansid, mis on olnud teatud aja jooksul inaktiivsed, et kaitsta kasutaja kontosid.

Lahendus:

Lihtsalt logige oma kontole tagasi sisse.

Suhtlege Facebookiga regulaarselt, et seans jääks aktiivseks.

2. Mitmed sisselogimised#

Põhjus: Facebooki sisselogimine mitme seadme või brauseri kaudu võib põhjustada praeguse seansi aegumise.

Lahendus:

Logige välja teistest seadmetest.

Kasutage Facebooki turvasätteid, et vaadata üle ja hallata aktiivseid seanseid.

Tööriistad:

Facebooki turvasätted

Seadmete haldus

Tabel: Aktiivsete sessioonide haldamine

Samm Kirjeldus 1. Avage Seaded Pääsege oma Facebooki seadetele menüüst. 2. Turvalisus ja sisselogimine Navigeerige jaotisse „Turvalisus ja sisselogimine‟. 3. Kohad, kus te sisse logitud olete Vaadake üle aktiivsed seansid ja logige välja soovimatutest.

3. Brauseri probleemid#

Põhjus: Brauseri puhvri ja küpsiste probleemid võivad põhjustada seansivigasid.

Lahendus:

Puhastage oma brauseri puhver ja küpsised.

Uuendage oma brauserit viimase versiooniga.

Vahemälu ja küpsiste kustutamise sammud:

Avage oma brauseri seaded. Leidke lehitsemisandmete puhastamise valik. Valige küpsised ja vahemälus olevad failid, seejärel puhastage need.

Tööriistad:

Brauseri seaded

Vahemälu puhastamise laiendused

4. Rakenduse või brauseri uuendused#

Põhjus: Facebooki rakenduse või veebibrauseri värskendamine võib mõnikord põhjustada seansi aegumise.

Lahendus:

Veenduge, et nii Facebooki rakendus kui ka teie veebibrauser on värskendatud uusimale versioonile.

Vajadusel installige Facebooki rakendus uuesti.

Tööriistad:

App Store/Google Play Store

Brauseri värskendamise seaded

5. Turvalisusega seotud probleemid#

Põhjus: Facebook võib seansi lõpetada, kui see tuvastab kahtlast tegevust, näiteks sisselogimist tundmatust asukohast.

Lahendus:

Lubage konto turvalisuse suurendamiseks kaheastmeline autentimine (2FA).

Vaadake oma Facebooki konto seadetes üle hiljutised tegevused.

Tööriistad:

Kaheastmeline autentimine (2FA)

Facebooki konto turvaseaded

Iga lahenduse üksikasjalikud sammud#

Kuidas oma kontole tagasi sisse logida#

Avage Facebooki rakendus või veebisait. Sisestage oma e-posti aadress või telefoninumber ja parool. Klõpsake „Logi sisse‟.

Kuidas vaadata ja hallata aktiivseid seanseid#

Minge oma Facebooki seadetesse. Navigeerige jaotisesse „Turvalisus ja sisselogimine Kuvage loetelu aktiivsest seansside loetelust. Klõpsake „Logi välja

Brauseri vahemälu ja küpsiste kustutamine#

Avage oma brauseri seaded. Valige „Privaatsus ja turvalisus Otsige „Kustuta lehitsemise andmed Valige võimalused küpsiste ja vahemälutatud piltide ning failide kustutamiseks. Klõpsake „Kustuta andmed

Facebooki rakendus: Avage App Store (iOS) või Google Play Store (Android).

Otsige „Facebook

Klõpsake „Värskenda Brauser: Avage oma brauseri seaded.

Navigeerige „Teave

Kontrollige värskendusi ja installige need, kui need on saadaval.

Kahe-faktoriline autentimine lubamine#

Minge Facebooki seadetesse. Navigeerige jaotisesse „Turvalisus ja sisselogimine Jaotises „Kaheosaline autentimine Järgi juhiseid kahefaktorilise autentimise seadistamiseks.

Muude probleemide tõrkeotsing#

Põhjus: nõrk või ebastabiilne internetiühendus võib põhjustada ka seansi aegumise vigu.

Lahendus:

Kontrolli oma internetiühendust.

Vajadusel lülitu üle stabiilsemale võrgule.

Brauseri ühilduvus#

Põhjus: vananenud või ühildumatut brauserit kasutades võivad tekkida Facebooki seansiga seotud probleemid.

Lahendus:

Veendu, et kasutad ühilduvat ja värskendatud brauserit.

Kui probleem jätkub, kaaluda teisele brauserile vahetamist.

Põhjus: turvavaraseade või brauseri laiendused võivad mõnikord häirida Facebooki seanse.

Lahendus:

Keela ajutiselt kõik turvavaraseadmed ja brauseri laiendused.

Testi, kas seansi aegumise probleem on lahendatud.

Tööriistad:

Antiviirustarkvara

Brauseri Laienduste Haldus

Viga „Facebook Error: Session Expired

Pidage mieles, et aktiivse sessiooni säilitamine ja oma konto turvalisuse tagamine on seesama Facebooki kogemuse võtmeelemendid. Ärge laske sessioonide aegumistel häirida oma sotsiaalmeedia tegevust—olge teadlikud ja proaktiivsed oma Facebooki konto haldamisel.