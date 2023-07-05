Maailma 5 suurimat andmekeskust

Digiajastu on toonud kaasa andmete loomise eksponentsiaalse kasvu, mis tingib vajaduse ulatusliku salvestus-, haldus- ja töötlemisrajatiste, nn andmekeskuste järele. Andmekeskustest on saanud ülemaailmse digitaalmajanduse selgroog, kus asuvad miljonid serverid, mis toetavad mitmesuguseid võrguteenuseid, sealhulgas pilvandmetöötlust, veebimajutust ja muud. Siinkohal vaatleme põhjalikult maailma viit suurimat andmekeskust.

Andmekeskuste mõistmine#

Andmekeskused on suured rajatised, kus asuvad arvutisüsteemid ja nendega seotud komponendid, sealhulgas telekommunikatsiooni- ja salvestussüsteemid. Nad on kesksed asukohad, kus organisatsioonid hoiavad, haldavad ja levitavad tohutuid andmehulki. Need on kavandatud nii, et tagada majutatud andmete kõrge kättesaadavus, turvalisus ja vastupidavus.

Viis suurimat andmekeskust maailmas

China Telecomi andmekeskus, Sise-Mongoolia Piirkond: 10,7 miljonit ruutmeetrit. China Telecomi Inner Mongolia Information Park on füüsilise suuruse poolest maailma suurim andmekeskus. Sisemongoolias Hohhotis asuv andmekeskus pakub terviklikke teenuseid, sealhulgas pilvandmetöötlust, suurandmete töötlemist ja katastroofide taastamist. Switch SuperNAP, Nevada, USA Piirkond: 3,5 miljonit ruutmeetrit. Switch SuperNAPi Las Vegases, Nevadas, peetakse kõige olulisemaks kolokatsioonandmekeskuseks. See võõrustab paljude suurte ettevõtete ja organisatsioonide servereid ning on hinnatud oma muljetavaldavate turvameetmete ja energiatõhusa disaini poolest. Dupont Fabros Technology, Virginia, USA Piirkond: 1,6 miljonit ruutmeetrit. Dupont Fabros Technology Center Ashburnis, Virginia osariigis, on üks suurimaid ja mõjukamaid andmekeskusi maailmas. See on peamine interneti- ja pilvevahetuspunkt, kus asuvad arvukad telekommunikatsiooniettevõtted ja internetiteenuste pakkujad. Utah Data Center, Utah, USA Piirkond: 1,5 miljonit ruutmeetrit. Ameerika Ühendriikide Riikliku Julgeolekuagentuuri (NSA) hallatav Utah’i andmekeskus, mida sageli nimetatakse ka spioonikeskuseks, keskendub peamiselt andmete säilitamisele luure- ja riikliku julgeoleku eesmärkidel. OVH andmekeskus, Quebec, Kanada Piirkond: 1,3 miljonit ruutmeetrit. Selles massiivses andmekeskuses, mis kuulub Prantsuse pilvandmetöötlusettevõttele OVH, kasutatakse väga uuenduslikke jahutustehnoloogiaid, et vähendada energiatarbimist, mis teeb sellest ühe kõige keskkonnasõbralikuma andmekeskuse maailmas.

Suurte andmekeskuste tähtsuse mõistmine#

Nende andmekeskuste suurus näitab kasvavat nõudlust andmete säilitamise ja töötlemise võimekuse järele. Suuremad andmekeskused pakuvad sageli:

Suurem andmesalvestusmaht

Suurem töötlemisvõimsus pilvandmetöötlusteenuste jaoks

Suurte andmemahtude käsitlemise võime suurendamine

Paremad andmeturbemeetmed

Andmekeskuste tulevik#

Kuigi suurus on oluline, seisneb andmekeskuste tulevik ka uuenduslikes tehnoloogiates ja tavades, nagu automatiseerimine, tehisintellektipõhine juhtimine, keskkonnasäästlikud energialahendused ja servaarvutid, mis lubavad lokaalsemat ja tõhusamat andmetöötlust.