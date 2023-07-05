Os 5 maiores data centers do mundo

A era digital levou a um aumento exponencial na criação de dados, exigindo a necessidade de amplas instalações de armazenamento, gerenciamento e processamento, conhecidas como data centers. Os data centers se tornaram a espinha dorsal da economia digital global, abrigando milhões de servidores para dar suporte a uma ampla gama de serviços on-line, incluindo computação em nuvem, hospedagem na Web e muito mais. Aqui, damos uma olhada detalhada nos cinco maiores data centers do mundo.

Entendendo os data centers#

Os data centers são grandes instalações que abrigam sistemas de computador e componentes relacionados, incluindo sistemas de telecomunicações e armazenamento. Eles servem como locais centralizados onde as organizações armazenam, gerenciam e disseminam grandes quantidades de dados. Eles são projetados para garantir alta disponibilidade, segurança e resiliência dos dados armazenados.

Os cinco maiores data centers do mundo

Centro de dados da China Telecom, Mongólia Interior Área: 10,7 milhões de pés quadrados. O Inner Mongolia Information Park da China Telecom é o maior data center do mundo em termos de tamanho físico. O data center, situado em Hohhot, na Mongólia Interior, oferece serviços abrangentes, incluindo computação em nuvem, processamento de big data e recuperação de desastres. Switch SuperNAP, Nevada, Estados Unidos Área: 3,5 milhões de pés quadrados. O Switch SuperNAP em Las Vegas, Nevada, é considerado o data center de colocation mais importante. Ele hospeda os servidores de muitas empresas e organizações de grande porte e é bem conceituado por suas impressionantes medidas de segurança e pelo design eficiente em termos de energia. Dupont Fabros Technology, Virgínia, EUA Área: 1,6 milhão de pés quadrados. O centro de tecnologia da Dupont Fabros em Ashburn, Virgínia, é um dos maiores e mais influentes data centers do mundo. Ele funciona como um importante ponto de intercâmbio de Internet e nuvem, hospedando várias empresas de telecomunicações e provedores de serviços de Internet. Centro de Dados de Utah, Utah, EUA Área: 1,5 milhão de pés quadrados. Operado pela Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSA), o Utah Data Center, geralmente conhecido como Spy Center, concentra-se principalmente no armazenamento de dados para fins de inteligência e segurança nacional. Data center da OVH, Quebec, Canadá Área: 1,3 milhão de pés quadrados. Esse enorme data center de propriedade da OVH, uma empresa francesa de computação em nuvem, usa tecnologias de resfriamento altamente inovadoras para minimizar o consumo de energia, tornando-o um dos data centers mais ecológicos do mundo.

Entendendo a importância dos grandes data centers#

O tamanho desses data centers significa a crescente demanda por recursos de armazenamento e processamento de dados. Os data centers maiores geralmente oferecem:

Maior capacidade de armazenamento de dados

Mais capacidade de processamento para serviços de computação em nuvem

Capacidade aprimorada de lidar com grandes volumes de tráfego de dados

Medidas aprimoradas de segurança de dados

O futuro dos data centers#

Embora o tamanho seja importante, o futuro dos data centers também está em tecnologias e práticas inovadoras, como automação, gerenciamento orientado por IA, soluções de energia verde e computação de borda, que promete um processamento de dados mais localizado e eficiente.