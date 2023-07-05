Os 5 maiores data centers do mundo
Revele os cinco maiores data centers do mundo. Explore seus recursos, capacidades, localização geográfica e as entidades por trás de suas operações.
A era digital levou a um aumento exponencial na criação de dados, exigindo a necessidade de amplas instalações de armazenamento, gerenciamento e processamento, conhecidas como data centers. Os data centers se tornaram a espinha dorsal da economia digital global, abrigando milhões de servidores para dar suporte a uma ampla gama de serviços on-line, incluindo computação em nuvem, hospedagem na Web e muito mais. Aqui, damos uma olhada detalhada nos cinco maiores data centers do mundo.
Entendendo os data centers#
Os data centers são grandes instalações que abrigam sistemas de computador e componentes relacionados, incluindo sistemas de telecomunicações e armazenamento. Eles servem como locais centralizados onde as organizações armazenam, gerenciam e disseminam grandes quantidades de dados. Eles são projetados para garantir alta disponibilidade, segurança e resiliência dos dados armazenados.
Os cinco maiores data centers do mundo
- Centro de dados da China Telecom, Mongólia Interior Área: 10,7 milhões de pés quadrados. O Inner Mongolia Information Park da China Telecom é o maior data center do mundo em termos de tamanho físico. O data center, situado em Hohhot, na Mongólia Interior, oferece serviços abrangentes, incluindo computação em nuvem, processamento de big data e recuperação de desastres.
- Switch SuperNAP, Nevada, Estados Unidos Área: 3,5 milhões de pés quadrados. O Switch SuperNAP em Las Vegas, Nevada, é considerado o data center de colocation mais importante. Ele hospeda os servidores de muitas empresas e organizações de grande porte e é bem conceituado por suas impressionantes medidas de segurança e pelo design eficiente em termos de energia.
- Dupont Fabros Technology, Virgínia, EUA Área: 1,6 milhão de pés quadrados. O centro de tecnologia da Dupont Fabros em Ashburn, Virgínia, é um dos maiores e mais influentes data centers do mundo. Ele funciona como um importante ponto de intercâmbio de Internet e nuvem, hospedando várias empresas de telecomunicações e provedores de serviços de Internet.
- Centro de Dados de Utah, Utah, EUA Área: 1,5 milhão de pés quadrados. Operado pela Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSA), o Utah Data Center, geralmente conhecido como Spy Center, concentra-se principalmente no armazenamento de dados para fins de inteligência e segurança nacional.
- Data center da OVH, Quebec, Canadá Área: 1,3 milhão de pés quadrados. Esse enorme data center de propriedade da OVH, uma empresa francesa de computação em nuvem, usa tecnologias de resfriamento altamente inovadoras para minimizar o consumo de energia, tornando-o um dos data centers mais ecológicos do mundo.
Entendendo a importância dos grandes data centers#
O tamanho desses data centers significa a crescente demanda por recursos de armazenamento e processamento de dados. Os data centers maiores geralmente oferecem:
- Maior capacidade de armazenamento de dados
- Mais capacidade de processamento para serviços de computação em nuvem
- Capacidade aprimorada de lidar com grandes volumes de tráfego de dados
- Medidas aprimoradas de segurança de dados
O futuro dos data centers#
Embora o tamanho seja importante, o futuro dos data centers também está em tecnologias e práticas inovadoras, como automação, gerenciamento orientado por IA, soluções de energia verde e computação de borda, que promete um processamento de dados mais localizado e eficiente.