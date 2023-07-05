5 pusat data terbesar di dunia

Era digital telah menyebabkan peningkatan eksponensial dalam penciptaan data, yang memerlukan fasilitas penyimpanan, manajemen, dan pemrosesan yang luas yang dikenal sebagai pusat data. Pusat data telah menjadi tulang punggung ekonomi digital global, menampung jutaan server untuk mendukung berbagai layanan online, termasuk cloud computing, web hosting, dan banyak lagi. Di sini, kami memberikan tinjauan mendalam tentang lima pusat data terbesar di dunia.

Memahami Pusat Data#

Pusat data adalah fasilitas besar yang menampung sistem komputer dan komponen terkait, termasuk sistem telekomunikasi dan penyimpanan. Mereka berfungsi sebagai lokasi terpusat di mana organisasi menyimpan, mengelola, dan menyebarkan sejumlah besar data. Mereka dirancang untuk memastikan ketersediaan tinggi, keamanan, dan ketahanan data yang disimpan.

Lima Pusat Data Terbesar di Dunia

Datacenter China Telecom, Mongolia Dalam Daerah: 10,7 juta kaki persegi. Taman Informasi Mongolia Dalam milik China Telecom adalah datacenter terbesar di dunia dalam hal ukuran fisik. Pusat data yang terletak di Hohhot, Mongolia Dalam, menawarkan layanan komprehensif, termasuk komputasi awan, pemrosesan data besar, dan pemulihan bencana. Switch SuperNAP, Nevada, Amerika Serikat Daerah: 3,5 juta kaki persegi. Switch SuperNAP di Las Vegas, Nevada, dianggap sebagai datacenter colocation paling signifikan. Ia menampung server banyak perusahaan dan organisasi besar serta terkenal karena langkah-langkah keamanan yang mengesankan dan desain hemat energi. Dupont Fabros Technology, Virginia, Amerika Serikat Daerah: 1,6 juta kaki persegi. Pusat Dupont Fabros Technology di Ashburn, Virginia, adalah salah satu pusat data terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Ini berfungsi sebagai titik pertukaran internet dan cloud utama, menampung banyak perusahaan telekomunikasi dan penyedia layanan internet. Datacenter Utah, Utah, AS Daerah: 1,5 juta kaki persegi. Dioperasikan oleh Badan Keamanan Nasional (NSA) Amerika Serikat, Utah Data Center, sering dikenal sebagai Spy Center, berfokus terutama pada penyimpanan data untuk keperluan intelijen dan keamanan nasional. Datacenter OVH, Quebec, Kanada Daerah: 1,3 juta kaki persegi. Pusat data besar ini dimiliki oleh OVH, perusahaan cloud computing Prancis, menggunakan teknologi pendingin yang sangat inovatif untuk meminimalkan konsumsi energi, membuatnya menjadi salah satu datacenter yang paling ramah lingkungan secara global.

Memahami Signifikansi Data Center Besar#

Ukuran data center ini menunjukkan permintaan yang terus meningkat untuk kemampuan penyimpanan dan pemrosesan data. Data center yang lebih besar biasanya menyediakan:

Kapasitas lebih besar untuk penyimpanan data

Daya pemrosesan lebih besar untuk layanan cloud computing

Kemampuan yang ditingkatkan untuk menangani volume lalu lintas data tinggi

Ukuran keamanan data yang ditingkatkan

Masa Depan Pusat Data#

Meskipun ukuran penting, masa depan data center juga terletak pada teknologi dan praktik inovatif, seperti otomasi, manajemen berbasis AI, solusi energi hijau, dan edge computing, yang menjanjikan pemrosesan data yang lebih terlokalisasi dan efisien.