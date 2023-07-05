I 5 centri dati più grandi del mondo

L’era digitale ha portato a un aumento esponenziale della creazione di dati, rendendo necessaria la presenza di ampie strutture di archiviazione, gestione ed elaborazione note come data center. I data center sono diventati la spina dorsale dell’economia digitale globale, ospitando milioni di server per supportare un’ampia gamma di servizi online, tra cui il cloud computing, il web hosting e altro ancora. Qui di seguito diamo uno sguardo approfondito ai cinque centri dati più grandi del mondo.

Capire i centri dati#

I data center sono grandi strutture che ospitano sistemi informatici e componenti correlati, tra cui sistemi di telecomunicazione e di archiviazione. Servono come luoghi centralizzati dove le organizzazioni archiviano, gestiscono e diffondono grandi quantità di dati. Sono progettati per garantire un’elevata disponibilità, sicurezza e resilienza dei dati ospitati.

I cinque centri dati più grandi del mondo

Centro dati China Telecom, Mongolia interna Area: 10,7 milioni di metri quadrati. L’Inner Mongolia Information Park di China Telecom è il data center più grande al mondo in termini di dimensioni fisiche. Il datacenter, situato a Hohhot, nella Mongolia interna, offre servizi completi, tra cui cloud computing, elaborazione di big data e disaster recovery. Switch SuperNAP, Nevada, USA Area: 3,5 milioni di metri quadrati. Lo Switch SuperNAP di Las Vegas, Nevada, è considerato il più importante datacenter di colocazione. Ospita i server di molte grandi aziende e organizzazioni ed è molto apprezzato per le sue impressionanti misure di sicurezza e per il suo design ad alta efficienza energetica. Dupont Fabros Technology, Virginia, USA Area: 1,6 milioni di metri quadrati. Il centro tecnologico Dupont Fabros di Ashburn, in Virginia, è uno dei centri dati più grandi e influenti del mondo. Serve come punto di scambio chiave per Internet e il cloud, ospitando numerose società di telecomunicazioni e fornitori di servizi Internet. Centro dati dello Utah, Utah, USA Area: 1,5 milioni di metri quadrati. Gestito dalla National Security Agency (NSA) degli Stati Uniti, lo Utah Data Center, spesso noto come Spy Center, si occupa principalmente di archiviazione di dati per scopi di intelligence e sicurezza nazionale. Centro dati OVH, Quebec, Canada Area: 1,3 milioni di metri quadrati. Questo enorme data center di proprietà di OVH, un’azienda francese di cloud computing, utilizza tecnologie di raffreddamento altamente innovative per ridurre al minimo il consumo energetico, rendendolo uno dei data center più ecologici a livello globale.

Capire l’importanza dei grandi centri dati#

Le dimensioni di questi data center indicano la crescente domanda di capacità di archiviazione ed elaborazione dei dati. I data center più grandi spesso forniscono:

Maggiore capacità di archiviazione dei dati

Maggiore potenza di elaborazione per i servizi di cloud computing

Maggiore capacità di gestire elevati volumi di traffico dati

Migliori misure di sicurezza dei dati

Il futuro dei centri dati#

Se le dimensioni contano, il futuro dei data center risiede anche nelle tecnologie e nelle pratiche innovative, come l’automazione, la gestione guidata dall’intelligenza artificiale, le soluzioni energetiche verdi e l’edge computing, che promette un’elaborazione dei dati più localizzata ed efficiente.