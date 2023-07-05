5 крупнейших центров обработки данных в мире

Цифровая эпоха привела к экспоненциальному росту объема создаваемых данных, что обусловило необходимость создания обширных объектов хранения, управления и обработки данных, известных как центры обработки данных. Центры обработки данных стали основой глобальной цифровой экономики, в них размещаются миллионы серверов для поддержки широкого спектра онлайн-услуг, включая облачные вычисления, веб-хостинг и многое другое. Здесь мы подробно рассмотрим пять крупнейших центров обработки данных в мире.

Понимание центров обработки данных#

Центры обработки данных - это крупные объекты, в которых размещаются компьютерные системы и связанные с ними компоненты, включая телекоммуникации и системы хранения данных. Они служат централизованными местами, где организации хранят, управляют и распространяют огромные объемы данных. Они предназначены для обеспечения высокой доступности, безопасности и устойчивости размещенных данных.

Пять крупнейших центров обработки данных в мире

Центр обработки данных China Telecom, Внутренняя Монголия Область: 10,7 миллиона квадратных футов. Информационный парк “Внутренняя Монголия” компании China Telecom является крупнейшим в мире центром обработки данных по физическим размерам. Центр обработки данных, расположенный в Хоххоте, Внутренняя Монголия, предлагает комплексные услуги, включая облачные вычисления, обработку больших данных и аварийное восстановление. Switch SuperNAP, Невада, США Область: 3,5 миллиона квадратных футов. Switch SuperNAP в Лас-Вегасе, штат Невада, считается самым значительным центром обработки данных для колокейшн. В нем размещаются серверы многих крупных компаний и организаций, и он пользуется заслуженной популярностью благодаря впечатляющим мерам безопасности и энергоэффективному дизайну. Дюпон Фаброс Технолоджи, Вирджиния, США Область: 1,6 миллиона квадратных футов. Технологический центр Dupont Fabros в Эшберне, штат Вирджиния, является одним из крупнейших и наиболее влиятельных центров обработки данных в мире. Он служит ключевой точкой обмена данными в Интернете и облачных вычислениях, где размещаются многочисленные телекоммуникационные компании и поставщики интернет-услуг. Центр обработки данных штата Юта, штат Юта, США Область: 1,5 миллиона квадратных футов. Центр обработки данных в Юте, часто называемый Шпионским центром, находится в ведении Агентства национальной безопасности США (АНБ) и занимается хранением данных для целей разведки и национальной безопасности. Центр обработки данных OVH, Квебек, Канада Область: 1,3 миллиона квадратных футов. В этом огромном центре обработки данных, принадлежащем французской компании OVH, специализирующейся на облачных вычислениях, используются инновационные технологии охлаждения для минимизации потребления энергии, что делает его одним из самых экологически чистых центров обработки данных в мире.

Понимание значимости крупных центров обработки данных#

Размер этих центров обработки данных свидетельствует о растущем спросе на возможности хранения и обработки данных. Крупные центры обработки данных часто обеспечивают:

Большая емкость для хранения данных

Больше вычислительной мощности для облачных вычислительных сервисов

Улучшенная способность обрабатывать большие объемы трафика данных

Улучшенные меры по обеспечению безопасности данных

Будущее центров обработки данных#

Хотя размер имеет значение, будущее центров обработки данных также за инновационными технологиями и практиками, такими как автоматизация, управление на основе искусственного интеллекта, экологически чистые энергетические решения и пограничные вычисления, которые обещают более локализованную и эффективную обработку данных.