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5 největších datových center na světě

Odkройте pět největších datových center na světě. Poznamenejte si jejich vlastnosti, schopnosti, geografickou polohu a subjekty stojící za jejich provozem.

Publikováno5. července 2023
Doba čtení2 min
V tomto článku 3 sekcí
  1. Porozumění datovým centrům
  2. Pochopení Významnosti Velkých Datových Center
  3. Budoucnost Datových Center
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Digitální věk vedl k exponenciálnímu nárůstu vytváření dat, což si vyžádalo potřebu rozsáhlých zařízení pro skladování, správu a zpracování dat známých jako datová centra. Datová centra se stala páteří globální digitální ekonomiky a hostují miliony serverů na podporu široké škály online služeb, včetně cloud computingu, webového hostingu a dalších. Zde se podrobně podíváme na pět největších datových center na světě.

Porozumění datovým centrům#

Datová centra jsou velká zařízení, která hostují počítačové systémy a související komponenty, včetně telekomunikačních a úložných systémů. Slouží jako centralizovaná místa, kde organizace uchovávají, spravují a distribuují obrovské množství dat. Jsou navržena tak, aby zajistila vysokou dostupnost, bezpečnost a odolnost uložených dat.

Pět Největších Datových Center na Světě

  1. Datové Centrum China Telecom, Vnitřní Mongolsko Oblast: 10,7 milionu čtverečních stop. Informační park China Telecom’s Inner Mongolia je největší datové centrum na světě z hlediska fyzické velikosti. Datové centrum, nacházející se v Hohhotu, ve Vnitřní Mongolsku, nabízí komplexní služby, včetně cloud computingu, zpracování velkých dat a zotavení se z havárií.
  2. Switch SuperNAP, Nevada, USA Oblast: 3,5 milionu čtverečních stop. Switch SuperNAP v Las Vegas, Nevada, je považován za nejvýznamnější colocation datové centrum. Hostuje servery mnoha velkých společností a organizací a je dobře známé svými impozantními bezpečnostními opatřeními a energeticky efektivním návrhem.
  3. Dupont Fabros Technology, Virginia, USA Oblast: 1,6 milionu čtverečních stop. Datové centrum Dupont Fabros Technology v Ashburnu ve Virginii jedním z největších a nejvlivnějších datových center na světě. Slouží jako klíčový internetový a cloudový výměnný bod a hostuje četné telekomunikační společnosti a poskytovatele internetových služeb.
  4. Utah Data Center, Utah, USA Oblast: 1,5 milionu čtverečních stop. Datové centrum v Utahu provozované Národní bezpečnostní agenturou (NSA) Spojených států, často známé jako Špionážní centrum, se zaměřuje především na ukládání dat pro účely zpravodajství a národní bezpečnosti.
  5. OVH Data Center, Quebec, Kanada Oblast: 1,3 milionu čtverečních stop. Toto obrovské datové centrum vlastněné společností OVH, francouzskou cloudovou společností, využívá vysoce inovativní technologie chlazení k minimalizaci spotřeby energie, což jej řadí mezi nejekologičtější datová centra na světě.

Pochopení Významnosti Velkých Datových Center#

Velikost těchto datových center signalizuje rostoucí poptávku po kapacitách pro ukládání a zpracování dat. Větší datová centra často poskytují:

  • Větší kapacitu pro ukládání dat
  • Více výpočetního výkonu pro služby cloud computingu
  • Zlepšenou schopnost zvládat vysoké objemy datových toků
  • Zlepšená bezpečnostní opatření pro ochranu dat

Budoucnost Datových Center#

I když na velikosti záleží, budoucnost datových center spočívá také v inovativních technologiích a postupech, jako je automatizace, správa řízená umělou inteligencí, řešení zelené energie a edge computing, které slibují lokalizovanější a efektivnější zpracování dat.