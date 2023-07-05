De 5 grootste datacenters ter wereld

Het digitale tijdperk heeft geleid tot een exponentiële toename van gegevens, waardoor er behoefte is aan uitgebreide faciliteiten voor opslag, beheer en verwerking, de zogenaamde datacenters. Datacenters zijn de ruggengraat van de wereldwijde digitale economie geworden en bieden onderdak aan miljoenen servers ter ondersteuning van een breed scala aan online diensten, waaronder cloud computing, webhosting en meer. Hier nemen we een diepgaande kijk op de vijf grootste datacenters ter wereld.

Datacenters begrijpen#

Datacenters zijn grote faciliteiten waar computersystemen en bijbehorende componenten zich bevinden, inclusief telecommunicatie- en opslagsystemen. Ze dienen als gecentraliseerde locaties waar organisaties grote hoeveelheden gegevens opslaan, beheren en verspreiden. Ze zijn ontworpen om hoge beschikbaarheid, veiligheid en veerkracht van de opgeslagen gegevens te garanderen.

De vijf grootste datacenters ter wereld

China Telecom-gegevenscentrum, Binnen-Mongolië Gebied: 10,7 miljoen vierkante voet. China Telecom’s Inner Mongolia Information Park is het grootste datacenter ter wereld in termen van fysieke omvang. Het datacenter, gelegen in Hohhot, Inner Mongolia, biedt uitgebreide diensten, waaronder cloud computing, big data-verwerking en disaster recovery. Switch SuperNAP, Nevada, Verenigde Staten Gebied: 3,5 miljoen vierkante meter. De Switch SuperNAP in Las Vegas, Nevada, wordt beschouwd als het belangrijkste colocatie datacenter. Het host de servers van veel grote bedrijven en organisaties en staat bekend om zijn indrukwekkende beveiligingsmaatregelen en energiezuinige ontwerp. Dupont Fabros Technology, Virginia, VS Gebied: 1,6 miljoen vierkante voet. Het Dupont Fabros Technology-centrum in Ashburn, Virginia, is één van de grootste en meest invloedrijke datacenters ter wereld. Het functioneert als een belangrijk internet- en cloud exchange-punt en herbergt talrijke telecommunicatiebedrijven en internetserviceproviders. Utah Data Center, Utah, Verenigde Staten Gebied: 1,5 miljoen vierkante voet. Het Utah Data Center, dat door de National Security Agency (NSA) van de Verenigde Staten wordt beheerd en vaak bekend staat als het Spy Center, richt zich primair op gegevensopslag voor inlichtingen- en nationale veiligheidsdoeleinden. OVH Data Center, Quebec, Canada Gebied: 1,3 miljoen vierkante voet. Dit enorme datacenter eigendom van OVH, een Frans cloud computing-bedrijf, maakt gebruik van uiterst innovatieve koeltechnologieën om energieverbruik te minimaliseren, waardoor het één van de meest milieuvriendelijke datacenters wereldwijd is.

Het belang van grote datacenters begrijpen#

De omvang van deze datacenters geeft aan dat de vraag naar gegevensopslag en verwerkingscapaciteit toeneemt. Grotere datacenters bieden vaak:

Grotere capaciteit voor gegevensopslag

Meer verwerkingskracht voor cloud computing-diensten

Verbeterde capaciteit om grote hoeveelheden dataverkeer te verwerken

Verbeterde gegevensbeveiliging

De toekomst van datacenters#

Hoewel grootte belangrijk is, ligt de toekomst van datacenters ook in innovatieve technologieën en praktijken, zoals automatisering, AI-gestuurd beheer, groene energieoplossingen en edge computing, dat meer gelokaliseerde, efficiënte gegevensverwerking belooft.