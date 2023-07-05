デジタル時代の到来により、データ量は飛躍的に増加し、データセンターと呼ばれる大規模な保管・管理・処理施設が必要とされている。データセンターは、クラウド・コンピューティングやウェブ・ホスティングなど、幅広いオンライン・サービスをサポートする数百万台のサーバーを収容し、グローバル・デジタル経済のバックボーンとなっている。ここでは、世界最大の5つのデータセンターについて詳しく見ていこう。

データ・センターは、コンピューター・システムと、電気通信やストレージ・システムなどの関連コンポーネントを収容する大規模な施設である。データセンターは、組織が膨大な量のデータを保管、管理、発信するための集中的な場所として機能する。データセンターは、収容されたデータの高可用性、安全性、回復力を確保するように設計されている。

世界5大データセンター

中国電信データセンター、内モンゴル エリア 1070万平方フィートチャイナテレコムの内モンゴル・インフォメーション・パークは、物理的な広さでは世界最大のデータセンターである。内モンゴル自治区フフホトに位置するこのデータセンターは、クラウド・コンピューティング、ビッグデータ処理、災害復旧を含む包括的なサービスを提供している。 米国ネバダ州Switch SuperNAP エリア 350万平方フィートネバダ州ラスベガスのSwitch SuperNAPは、最も重要なコロケーション・データセンターと考えられている。多くの大企業や組織のサーバーをホストしており、印象的なセキュリティ対策とエネルギー効率の高い設計で高い評価を受けている。 米国バージニア州デュポンファブロステクノロジー エリア 160万平方フィートバージニア州アッシュバーンにあるデュポン・ファブロス・テクノロジー・センターは、世界最大級で最も影響力のあるデータセンターである。インターネットとクラウドの重要な交流拠点として、数多くの通信会社やインターネット・サービス・プロバイダーを受け入れている。 米国ユタ州ユタ・データ・センター エリア 150万平方フィート。米国家安全保障局（NSA）が運営するユタ・データ・センターは、しばしばスパイ・センターとして知られ、主に諜報と国家安全保障を目的としたデータ保管に重点を置いている。 OVHデータセンター（カナダ、ケベック エリア 130万平方フィート。フランスのクラウド・コンピューティング企業であるOVHが所有するこの巨大データセンターは、エネルギー消費を最小限に抑えるために非常に革新的な冷却技術を採用しており、世界で最も環境に優しいデータセンターのひとつとなっている。

これらのデータセンターの規模は、データ・ストレージと処理能力に対する需要の増加を意味する。大規模なデータセンターは、多くの場合、次のような機能を提供する：

データストレージの大容量化

クラウド・コンピューティング・サービスの処理能力向上

大量のデータトラフィックを処理する能力の強化

データ・セキュリティ対策の改善

データセンターの将来は、規模も重要だが、自動化、AI主導の管理、グリーンエネルギー・ソリューション、より局所的で効率的なデータ処理を約束するエッジ・コンピューティングなどの革新的な技術や実践にもある。