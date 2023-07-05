أكبر 5 مراكز بيانات في العالم

أدى العصر الرقمي إلى زيادة أسية في إنشاء البيانات، مما استلزم الحاجة إلى منشآت واسعة للتخزين والإدارة والمعالجة تُعرف بمراكز البيانات. أصبحت مراكز البيانات العمود الفقري للاقتصاد الرقمي العالمي، حيث تضم ملايين الخوادم لدعم مجموعة واسعة من الخدمات عبر الإنترنت، بما في ذلك الحوسبة السحابية واستضافة الويب وغيرها. هنا، نلقي نظرة متعمقة على أكبر خمس مراكز بيانات في العالم.

فهم مراكز البيانات#

مراكز البيانات هي منشآت كبيرة تضم أنظمة الحاسوب والمكونات ذات الصلة، بما في ذلك أنظمة الاتصالات والتخزين. تعمل كمواقع مركزية حيث تقوم المنظمات بتخزين البيانات الضخمة وإدارتها ونشرها. وهي مصممة لضمان التوفر العالي والأمان والقدرة على الصمود للبيانات المخزنة فيها.

أكبر خمس مراكز بيانات في العالم

مركز بيانات China Telecom، منغوليا الداخلية المنطقة: 10.7 مليون قدم مربع. حديقة منغوليا الداخلية للمعلومات التابعة لشركة China Telecom هي أكبر مركز بيانات في العالم من حيث الحجم المادي. يقع مركز البيانات في هوهيهوت بمنغوليا الداخلية، ويقدم خدمات شاملة، بما في ذلك الحوسبة السحابية ومعالجة البيانات الضخمة واستعادة الكوارث. Switch SuperNAP، نيفادا، الولايات المتحدة المنطقة: 3.5 مليون قدم مربع. يُعتبر Switch SuperNAP في لاس فيجاس بولاية نيفادا أهم مركز بيانات colocation في العالم. يستضيف خوادم العديد من الشركات والمنظمات الكبرى، ويتمتع بسمعة طيبة لإجراءات الأمان الرائعة وتصميمه الفعال من حيث استهلاك الطاقة. Dupont Fabros Technology، فيرجينيا، الولايات المتحدة المنطقة: 1.6 مليون قدم مربع. يُعتبر مركز Dupont Fabros Technology في أشبيرن بولاية فيرجينيا أحد أكبر مراكز البيانات وأكثرها تأثيراً في العالم. يعمل كنقطة تبادل إنترنت وسحابة رئيسية، ويستضيف العديد من شركات الاتصالات وموفري خدمات الإنترنت. مركز بيانات يوتا، يوتا، الولايات المتحدة الأمريكية المنطقة: مساحة 1.5 مليون قدم مربع. يُدار من قِبل وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA)، ومركز بيانات يوتا، المعروف غالباً باسم Spy Center، يركز بشكل أساسي على تخزين البيانات لأغراض الاستخبارات والأمن القومي. مركز بيانات OVH، كيبيك، كندا المنطقة: مساحة 1.3 مليون قدم مربع. مركز البيانات الضخم هذا المملوك لشركة OVH، وهي شركة فرنسية متخصصة في الحوسبة السحابية، يستخدم تقنيات تبريد مبتكرة جداً لتقليل استهلاك الطاقة، مما يجعله أحد أكثر مراكز البيانات صديقة للبيئة على مستوى العالم.

فهم أهمية مراكز البيانات الكبيرة#

يعكس حجم هذه المراكز الطلب المتزايد على قدرات تخزين ومعالجة البيانات. غالباً ما توفر مراكز البيانات الأكبر:

سعة أكبر لتخزين البيانات

مزيد من قوة المعالجة لخدمات الحوسبة السحابية

قدرة محسّنة على التعامل مع أحجام كبيرة من حركة البيانات

تدابير أمان بيانات محسّنة

مستقبل مراكز البيانات#

على الرغم من أهمية الحجم، فإن مستقبل مراكز البيانات يكمن أيضاً في التقنيات والممارسات المبتكرة، مثل الأتمتة، والإدارة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي (AI)، وحلول الطاقة النظيفة، والحوسبة الطرفية (Edge Computing)، التي تعد بمعالجة بيانات أكثر محلية وكفاءة.