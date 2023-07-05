La era digital ha dado lugar a un aumento exponencial de la creación de datos, lo que ha hecho necesario contar con amplias instalaciones de almacenamiento, gestión y procesamiento conocidas como centros de datos. Los centros de datos se han convertido en la espina dorsal de la economía digital mundial, albergando millones de servidores para dar soporte a una amplia gama de servicios en línea, como la computación en nube, el alojamiento web, etc. A continuación, analizamos en profundidad los cinco mayores centros de datos del mundo.

Comprender los centros de datos#

Los centros de datos son grandes instalaciones que albergan sistemas informáticos y componentes relacionados, incluidos sistemas de telecomunicaciones y almacenamiento. Sirven como ubicaciones centralizadas donde las organizaciones almacenan, gestionan y difunden grandes cantidades de datos. Están diseñados para garantizar una alta disponibilidad, seguridad y resistencia de los datos alojados.

Los cinco mayores centros de datos del mundo

Centro de datos de China Telecom, Mongolia Interior Área: 10,7 millones de pies cuadrados. El Parque de Información de Mongolia Interior de China Telecom es el mayor centro de datos del mundo en términos de tamaño físico. El centro de datos, situado en Hohhot (Mongolia Interior), ofrece servicios integrales, como computación en la nube, procesamiento de big data y recuperación de desastres. Switch SuperNAP, Nevada, EE.UU. Área: 3,5 millones de pies cuadrados. El Switch SuperNAP de Las Vegas (Nevada) está considerado el centro de datos de colocación más importante. Alberga los servidores de muchas grandes empresas y organizaciones y está bien considerado por sus impresionantes medidas de seguridad y su diseño energéticamente eficiente. Dupont Fabros Technology, Virginia, EE.UU. Área: 1,6 millones de pies cuadrados. El centro tecnológico Dupont Fabros de Ashburn (Virginia) es uno de los mayores y más influyentes centros de datos del mundo. Sirve como punto clave de intercambio de Internet y la nube, y alberga a numerosas empresas de telecomunicaciones y proveedores de servicios de Internet. Centro de datos de Utah, Utah, EE.UU. Área: 1,5 millones de pies cuadrados. Gestionado por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA), el Centro de Datos de Utah, a menudo conocido como el Centro de Espionaje, se centra principalmente en el almacenamiento de datos con fines de inteligencia y seguridad nacional. Centro de datos OVH, Quebec, Canadá Área: 1,3 millones de pies cuadrados. Este enorme centro de datos, propiedad de OVH, una empresa francesa de computación en nube, utiliza tecnologías de refrigeración muy innovadoras para minimizar el consumo de energía, lo que lo convierte en uno de los centros de datos más ecológicos del mundo.

Comprender la importancia de los grandes centros de datos#

El tamaño de estos centros de datos significa la creciente demanda de capacidades de almacenamiento y procesamiento de datos. Los centros de datos más grandes suelen ofrecer:

Mayor capacidad de almacenamiento de datos

Más potencia de procesamiento para los servicios de computación en nube

Mayor capacidad para gestionar grandes volúmenes de tráfico de datos

Mejores medidas de seguridad de los datos

El futuro de los centros de datos#

Aunque el tamaño importa, el futuro de los centros de datos también pasa por tecnologías y prácticas innovadoras, como la automatización, la gestión basada en IA, las soluciones de energía verde y la computación de borde, que promete un procesamiento de datos más localizado y eficiente.