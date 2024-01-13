Los mejores clientes de Shadowsocks 2024: una guía completa

¿Qué es Shadowsocks y cómo funciona para eludir la censura de Internet? ¿Cuáles son algunos de los mejores clientes de Shadowsocks disponibles para Windows? ¿Existe algún cliente Shadowsocks recomendado para dispositivos Android? ¿Qué opciones están disponibles para los usuarios de macOS que quieran utilizar Shadowsocks? ¿Existe algún cliente de Shadowsocks que sea particularmente adecuado para usuarios de iOS?

En la era digital, la privacidad en Internet y el acceso sin restricciones se han vuelto primordiales. Aquí es donde Shadowsocks, un proxy de calcetines5 de alto rendimiento, desempeña un papel crucial. Los servidores proxy como Shadowsocks sirven como puente entre el usuario e Internet, permitiendo la navegación privada y evitando las restricciones geográficas. Enrutan su tráfico de Internet a través de un servidor intermediario, ocultando su dirección IP y cifrando datos, mejorando así la seguridad y la privacidad. Con la creciente necesidad de estos servicios, la elección del cliente de Shadowsocks adecuado se ha vuelto esencial para los usuarios en 2024.

Clientes de Shadowsocks para diversas plataformas#

Shadowsocks para Windows#

https://github.com/shadowsocks/shadowsocks-windows

Experiencia de usuario : Diseñado para facilitar su uso con una interfaz sencilla.

: Diseñado para facilitar su uso con una interfaz sencilla. Características : Ofrece escaneo de códigos QR para ingresar rápidamente información del servidor, estadísticas de tráfico en tiempo real y administración del servidor.

: Ofrece escaneo de códigos QR para ingresar rápidamente información del servidor, estadísticas de tráfico en tiempo real y administración del servidor. Ajustes avanzados: Reglas personalizables para el enrutamiento del tráfico y la configuración del proxy.

Shadowsocks para Android#

https://github.com/shadowsocks/shadowsocks-android

Diseño optimizado para dispositivos móviles : Diseñado para dispositivos Android con una interfaz fácil de usar.

: Diseñado para dispositivos Android con una interfaz fácil de usar. Proxy por aplicación : permite que aplicaciones específicas omitan o utilicen el proxy.

: permite que aplicaciones específicas omitan o utilicen el proxy. Lista de omisión personalizable: Los usuarios pueden definir qué dominios o direcciones IP omiten el proxy.

Shadowsocks para macOS – ShadowsocksX-NG#

https://github.com/shadowsocks/ShadowsocksX-NG

Integración de macOS : Integración perfecta con la configuración del sistema macOS.

: Integración perfecta con la configuración del sistema macOS. Gestión de servidores : Fácil cambio de servidor y configuración automática de archivos Proxy Auto-Config (PAC).

: Fácil cambio de servidor y configuración automática de archivos Proxy Auto-Config (PAC). Seguridad reforzada: Ofrece cifrado AES-256 para conexiones seguras.

Shadowsocks para iOS: Shadowrocket y Potatso#

https://apps.apple.com/ca/app/shadowrocket/id932747118

https://apps.apple.com/app/potatso/id1239860606

Funciones avanzadas : Utilidad de proxy basada en reglas que admite múltiples protocolos.

: Utilidad de proxy basada en reglas que admite múltiples protocolos. Interfaz de usuario : Intuitivo y fácil de navegar, apto tanto para principiantes como para usuarios avanzados.

: Intuitivo y fácil de navegar, apto tanto para principiantes como para usuarios avanzados. Seguridad y rendimiento: Altos estándares de cifrado y rendimiento eficiente incluso en redes celulares.

Calcetines de sombra para Linux#

https://snapcraft.io/shadowsocks

Flexibilidad técnica : Ofrece configuraciones avanzadas para usuarios expertos en tecnología.

: Ofrece configuraciones avanzadas para usuarios expertos en tecnología. Múltiples opciones de cliente : Incluyendo Shadowsocks-qt5 y Shadowsocks-libev.

: Incluyendo Shadowsocks-qt5 y Shadowsocks-libev. Secuencias de comandos y automatización: Admite scripts personalizados para una funcionalidad mejorada.

Extensiones del navegador#

Facilidad de acceso : Integración directa con navegadores para un cambio rápido de proxy.

: Integración directa con navegadores para un cambio rápido de proxy. Extensiones populares : ShadowsocksR, Shadowsocks Polipo y Proxy SwitchyOmega.

: ShadowsocksR, Shadowsocks Polipo y Proxy SwitchyOmega. Reglas y configuraciones personalizadas: Configuración avanzada para reglas de proxy por sitio web o dominio.

Análisis comparativo de los clientes de Shadowsocks#

Característica Windows Android macOS iOS Linux Extensiones del navegador Interfaz de usuario Simple Fácil de usar Integrado Intuitivo Técnico Directo Estándar de cifrado AES-256 AES-256 AES-256 Alta AES-256 Variable Características especiales Escaneo de códigos QR, estadísticas en tiempo real Proxy por aplicación, omisión personalizada Conmutación de servidor, configuración de PAC Utilidad basada en reglas Secuencias de comandos, Automatización Reglas personalizadas, fácil acceso Usuario ideal General Usuarios móviles Usuarios de macOS Usuarios de iOS Experto en tecnología Centrado en el navegador

La importancia de los servidores proxy#

Los servidores proxy como Shadowsocks son más que simples herramientas para desbloquear contenido. Son fundamentales para salvaguardar la privacidad y la seguridad en línea. Al cifrar el tráfico de Internet, protegen los datos confidenciales de miradas indiscretas. Además, son vitales para eludir la censura, lo que los hace indispensables para los usuarios de regiones con acceso restringido a Internet.

Elegir el cliente de Shadowsocks adecuado en 2024 depende de su plataforma, experiencia técnica y necesidades específicas. Ya sea por la facilidad de uso en Windows, el diseño compatible con dispositivos móviles para Android, la integración de ShadowsocksX-NG en macOS, las funciones avanzadas en iOS, la flexibilidad técnica para Linux o la conveniencia de las extensiones del navegador, existe un cliente Shadowsocks personalizado. para cada usuario. Aprovecha el poder de los servidores proxy con Shadowsocks y disfruta de una experiencia de Internet más segura y sin restricciones.