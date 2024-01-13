2024 年最佳 Shadowsocks 客户端：综合指南

Shadowsocks 是什么？它如何规避互联网审查？ 适用于 Windows 的最佳 Shadowsocks 客户端有哪些？ 有推荐的适用于 Android 设备的 Shadowsocks 客户端吗？ 想要使用 Shadowsocks 的 macOS 用户可以使用哪些选项？ 有没有特别适合iOS用户的Shadowsocks客户端？

在数字时代，互联网隐私和不受限制的访问变得至关重要。这是哪里 Shadowsocks高性能的socks5代理发挥着至关重要的作用。 Shadowsocks 等代理服务器充当用户和互联网之间的桥梁，支持私密浏览并绕过地理限制。它们通过中间服务器路由您的互联网流量，隐藏您的 IP 地址并加密数据，从而增强安全性和隐私性。随着对这些服务的需求不断增加，选择合适的 Shadowsocks 客户端对于 2024 年的用户来说变得至关重要。

适用于不同平台的 Shadowsocks 客户端#

适用于 Windows 的 Shadowsocks#

https://github.com/shadowsocks/shadowsocks-windows

用户体验 ：界面简单，易于使用。

：界面简单，易于使用。 功能特性 ：提供二维码扫描，快速录入服务器信息、实时流量统计、服务器管理。

：提供二维码扫描，快速录入服务器信息、实时流量统计、服务器管理。 高级设置：可定制的流量路由和代理设置规则。

Android 版 Shadowsocks#

https://github.com/shadowsocks/shadowsocks-android

适合移动设备的设计 ：专为 Android 设备量身定制，具有用户友好的界面。

：专为 Android 设备量身定制，具有用户友好的界面。 分应用代理 ：允许特定应用绕过或使用代理。

：允许特定应用绕过或使用代理。 可定制的旁路列表：用户可以定义哪些域或IP地址绕过代理。

适用于 macOS 的 Shadowsocks – ShadowsocksX-NG#

https://github.com/shadowsocks/ShadowsocksX-NG

macOS 集成 ：与 macOS 系统设置无缝集成。

：与 macOS 系统设置无缝集成。 服务器管理 ：轻松的服务器切换和代理自动配置（PAC）文件的自动配置。

：轻松的服务器切换和代理自动配置（PAC）文件的自动配置。 增强安全性：提供 AES-256 加密以实现安全连接。

iOS 版 Shadowsocks – Shadowrocket 和 Potatso#

https://apps.apple.com/ca/app/shadowrocket/id932747118

https://apps.apple.com/app/potatso/id1239860606

高级功能 ：基于规则的代理实用程序，支持多种协议。

：基于规则的代理实用程序，支持多种协议。 用户界面 ：直观且易于导航，适合初学者和高级用户。

：直观且易于导航，适合初学者和高级用户。 安全性和性能：即使在蜂窝网络上也具有高加密标准和高效性能。

适用于 Linux 的 Shadowsocks#

https://snapcraft.io/shadowsocks

技术灵活性 ：为精通技术的用户提供高级配置。

：为精通技术的用户提供高级配置。 多种客户端选项 ：包括shadowsocks-qt5和shadowsocks-libev。

：包括shadowsocks-qt5和shadowsocks-libev。 脚本编写和自动化：支持自定义脚本以增强功能。

四通八达的交通网络 ：与浏览器直接集成，实现快速代理切换。

：与浏览器直接集成，实现快速代理切换。 流行的扩展 ：ShadowsocksR、Shadowsocks Polipo 和 Proxy SwitchyOmega。

：ShadowsocksR、Shadowsocks Polipo 和 Proxy SwitchyOmega。 自定义规则和设置：每个网站或域的代理规则的高级设置。

功能 Windows Android macOS iOS Linux 浏览器扩展 用户界面 简单 易于使用 融合的 直观 技术 直连 加密标准 AES-256 AES-256 AES-256 高 AES-256 不尽相同 特殊功能 二维码扫描，实时统计 每个应用程序代理，自定义绕过 服务器切换、PAC 配置 基于规则的实用程序 脚本编写、自动化 自定义规则，轻松访问 理想用户 常规 移动用户 macOS 用户 iOS 用户 精通技术 以浏览器为中心

像 Shadowsocks 这样的代理服务器不仅仅是解锁内容的工具。它们有助于保护在线隐私和安全。通过加密互联网流量，它们可以保护敏感数据免遭窥探。此外，它们对于规避审查至关重要，这使得它们对于互联网访问受限地区的用户来说是不可或缺的。

在 2024 年选择合适的 Shadowsocks 客户端取决于您的平台、技术专长和具体需求。无论是 Windows 上的易用性、Android 的移动友好设计、ShadowsocksX-NG 的 macOS 集成、iOS 上的高级功能、Linux 的技术灵活性，还是浏览器扩展的便利性，都有一款量身定制的 Shadowsocks 客户端对于每个用户。使用 Shadowsocks 拥抱代理服务器的强大功能，享受更安全、不受限制的互联网体验。