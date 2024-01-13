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2024 年最佳 Shadowsocks 客户端：综合指南

在我们的综合指南中探索顶级 Shadowsocks 客户端，享受安全无限制的互联网访问。信赖 FineProxy 价格实惠的代理服务器，性能可靠。

发布于2024年1月13日
已更新2024年2月27日
阅读时间1 分钟
本文内容 10 个章节
  1. 适用于不同平台的 Shadowsocks 客户端
  2. 适用于 Windows 的 Shadowsocks
  3. Android 版 Shadowsocks
  4. 适用于 macOS 的 Shadowsocks – ShadowsocksX-NG
  5. iOS 版 Shadowsocks – Shadowrocket 和 Potatso
  6. 适用于 Linux 的 Shadowsocks
  7. 浏览器扩展
  8. Shadowsocks客户端对比分析
  9. 代理服务器的重要性
  10. 总结
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  1. Shadowsocks 是什么？它如何规避互联网审查？
  2. 适用于 Windows 的最佳 Shadowsocks 客户端有哪些？
  3. 有推荐的适用于 Android 设备的 Shadowsocks 客户端吗？
  4. 想要使用 Shadowsocks 的 macOS 用户可以使用哪些选项？
  5. 有没有特别适合iOS用户的Shadowsocks客户端？

在数字时代，互联网隐私和不受限制的访问变得至关重要。这是哪里 Shadowsocks高性能的socks5代理发挥着至关重要的作用。 Shadowsocks 等代理服务器充当用户和互联网之间的桥梁，支持私密浏览并绕过地理限制。它们通过中间服务器路由您的互联网流量，隐藏您的 IP 地址并加密数据，从而增强安全性和隐私性。随着对这些服务的需求不断增加，选择合适的 Shadowsocks 客户端对于 2024 年的用户来说变得至关重要。

笔记本电脑显示 Shadowsocks 标志和挂锁，周围环绕加密网络图标

适用于不同平台的 Shadowsocks 客户端#

适用于 Windows 的 Shadowsocks#

https://github.com/shadowsocks/shadowsocks-windows

  • 用户体验：界面简单，易于使用。
  • 功能特性：提供二维码扫描，快速录入服务器信息、实时流量统计、服务器管理。
  • 高级设置：可定制的流量路由和代理设置规则。

Android 版 Shadowsocks#

https://github.com/shadowsocks/shadowsocks-android

  • 适合移动设备的设计：专为 Android 设备量身定制，具有用户友好的界面。
  • 分应用代理：允许特定应用绕过或使用代理。
  • 可定制的旁路列表：用户可以定义哪些域或IP地址绕过代理。

适用于 macOS 的 Shadowsocks – ShadowsocksX-NG#

https://github.com/shadowsocks/ShadowsocksX-NG

  • macOS 集成：与 macOS 系统设置无缝集成。
  • 服务器管理：轻松的服务器切换和代理自动配置（PAC）文件的自动配置。
  • 增强安全性：提供 AES-256 加密以实现安全连接。

iOS 版 Shadowsocks – Shadowrocket 和 Potatso#

https://apps.apple.com/ca/app/shadowrocket/id932747118

https://apps.apple.com/app/potatso/id1239860606

  • 高级功能：基于规则的代理实用程序，支持多种协议。
  • 用户界面：直观且易于导航，适合初学者和高级用户。
  • 安全性和性能：即使在蜂窝网络上也具有高加密标准和高效性能。

适用于 Linux 的 Shadowsocks#

https://snapcraft.io/shadowsocks

  • 技术灵活性：为精通技术的用户提供高级配置。
  • 多种客户端选项：包括shadowsocks-qt5和shadowsocks-libev。
  • 脚本编写和自动化：支持自定义脚本以增强功能。

浏览器扩展#

  • 四通八达的交通网络：与浏览器直接集成，实现快速代理切换。
  • 流行的扩展：ShadowsocksR、Shadowsocks Polipo 和 Proxy SwitchyOmega。
  • 自定义规则和设置：每个网站或域的代理规则的高级设置。

Shadowsocks客户端对比分析#

功能WindowsAndroidmacOSiOSLinux浏览器扩展
用户界面简单易于使用融合的直观技术直连
加密标准AES-256AES-256AES-256AES-256不尽相同
特殊功能二维码扫描，实时统计每个应用程序代理，自定义绕过服务器切换、PAC 配置基于规则的实用程序脚本编写、自动化自定义规则，轻松访问
理想用户常规移动用户macOS 用户iOS 用户精通技术以浏览器为中心

代理服务器的重要性#

像 Shadowsocks 这样的代理服务器不仅仅是解锁内容的工具。它们有助于保护在线隐私和安全。通过加密互联网流量，它们可以保护敏感数据免遭窥探。此外，它们对于规避审查至关重要，这使得它们对于互联网访问受限地区的用户来说是不可或缺的。

总结#

在 2024 年选择合适的 Shadowsocks 客户端取决于您的平台、技术专长和具体需求。无论是 Windows 上的易用性、Android 的移动友好设计、ShadowsocksX-NG 的 macOS 集成、iOS 上的高级功能、Linux 的技术灵活性，还是浏览器扩展的便利性，都有一款量身定制的 Shadowsocks 客户端对于每个用户。使用 Shadowsocks 拥抱代理服务器的强大功能，享受更安全、不受限制的互联网体验。