在互联网上冲浪时，隐藏设备真实IP地址的最简单方法之一是通过代理服务器。它指的是一个特定的中介设备，所有的用户请求都要通过它。正确安装的代理服务器不仅可以隐藏设备的真实IP地址，还可以访问以前被封锁的资源，加快静态网页的加载速度，并保持网络的匿名性。但这只有在计算机配置正确、代理服务器到位后才能实现。

有几种方法可以检查你是否在使用代理服务器：

检查你的浏览器设置。

是没有经验的用户的理想选择。在Mozilla中，必要的参数可以在以下路径中找到：“设置” - “高级” - “网络”。这就是代理描述的位置。在标准的Windows浏览器中，可以在 “工具 “菜单中的 “浏览器属性 “标签中找到这些数据。

使用 “控制面板”。

这个选项更适合于有经验的用户。你需要在控制面板中运行 “浏览器属性 “图标。然后转到 “网络设置”。如果代理服务器的字段被填入数据，并且在 “使用代理… “旁边有一个勾，那么连接已经配置好了。如果这些字段是空的，而且这个勾只在 “自动检测… “的对面，那么就没有专门的中介服务器。

来自系统管理员的帮助。

如 果 不 能 独 立 判 断 一 个 代 理 是 否 值 得 ， 你 可 以 寻 求 服 务 于 本 地 网 络 的 系 统 管 理 员 的 意 见 。他有必要的知识和能力来查看代理。

有时，不仅需要找出代理服务器的地址，还需要找出其端口。这是使用代理服务器时的另一个参数。通常情况下，看起来像这样：80，8080，等等。在某些情况下，数值可能不同。你可以在同一窗口看到服务器的端口。同样的行动。它的值是在ip-address右边的区域输入的。如果你输入一个地址，但没有指定相应的端口，你将看不到互联网。

你也可以通过专门的程序找出你的电脑是否在使用代理服务器，以及它是否配置正确，但几乎所有的程序都是付费的。另外，你也可以打开资源，通过IP定位计算机。如果它发出一个城市或国家，你甚至不接近它，你很可能有一个代理。这个选项是完全免费的，而且很容易实现。

如何在Windows 10中删除一个代理#

您可以 禁用代理服务器设置 在 “十 “中，与 “七 “中的方式相同，它们将在下面描述。但有一个独特的变体，这在早期版本的操作系统上是不可用的—通过参数。要做到这一点，按Win+X组合键。选择我们感兴趣的部分（在这种情况下是 “网络和互联网”）。在 “代理 “选项卡中进行修改。更准确地说，有必要禁用 “使用代理… “和 “使用脚本… “项目，而不要改变其他项目。彻底检查并关闭它。重启电脑后可以查看结果。

报价：如果在行动后访问万维网时有任何问题，你应该禁用 “自动定义参数”。

如何在Windows 7中删除一个代理#

有时代理服务器的服务对用户不再有用了。这可能发生在各种原因，从平庸的服务器变化到因无用而关闭。但在任何情况下，你不应该急于改变任何东西，因为这并不难 禁用代理服务器的使用，但要连接起来却不那么容易。首先，我们需要权衡利弊，然后转入行动。如果决定赞成断开设备而不是助手，应明确遵循以下指示，否则将来可能出现问题。

您可以 禁用Chrome浏览器中的代理服务器 由

点击右上角的三个点。 在出现的菜单中选择 “设置”。 在左侧，找到并点击 “高级 “小节。 转到系统。 转到代理设置… 按 “网络设置”。 取消勾选 “使用代理服务器…”。 勾选 “自动检测… “旁边的方框。 “确定” - “应用” - “确定”。 重新启动浏览器。

以类似的方式，在其他浏览器中禁用代理服务器（唯一可能略有不同的是，“网络设置 “的路径）。

以这种方式关闭控制面板：

打开发射。 在搜索栏中输入 “控制面板 “一词。 运行找到的文件。 当显示快捷方式为图标时，启动 “浏览器属性”，作为类别—“网络和互联网”，然后是 “浏览器属性”。 接下来是浏览器设置中的第5-10项。

他们像这样离开了登记簿：

进入 “开始”（Windows 7在左下角有一个圆形按钮）。 在搜索框中驱动 “运行”。 点击你找到的徽章。 在输入栏中写下regedit，然后按回车键。 注册表编辑器打开。转到HKEY_CURRENT_USERoftwareicrosoftindowsurrentVersionnternet Settings 在窗口的右侧找到 “启用代理 “并打开。 将数值从1改为0。 单击 “确定 “并关闭注册表。 重新启动电脑。

如果一切操作正确，中介将被关闭，你可以继续从你的真实ip地址工作。还值得注意的是，一些浏览器插件（如Chrome的VPN）也扮演着代理服务器的角色，应该禁用或删除。

报价：检查是否正在使用代理服务器并不能阻止任何用户，因为代理服务器的设置可以由不同的病毒在你不知情的情况下进行。如果你发现浏览器属性中含有你没有做的设置，你应该立即用杀毒软件检查设备。

代理人不仅在上网本、笔记本电脑和台式机上积极使用，而且还在移动设备（如智能手机）上使用。现实的做法是 禁用安卓上的代理服务器?我很确定。连接代理有几种选择：使用第三方应用程序或直接。

第一个选择是通过软件产品连接到服务器。停用它很容易—只需关闭或卸载程序，你甚至不需要重新启动设备。

在第二种情况下，你将不得不对设置进行一些操作，即：在设备的系统设置中纠正Wi-Fi部分的某些数据。要做到这一点，你需要找到用于访问万维网的网络，并选择其他设置。屏幕上将显示几个字段，这些字段将被填入某些数值，因此需要将它们删除。你还需要找到 “代理 “项目，并将其从 “手动 “转换为 “否”。

这篇文章讨论了如何禁用代理服务器。给出了指示。