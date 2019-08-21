Một trong những cách dễ dàng nhất để ẩn địa chỉ IP thực của thiết bị khi lướt Internet là thông qua máy chủ proxy. Nó có nghĩa là một thiết bị trung gian nhất định mà qua đó tất cả các yêu cầu của người dùng đều được chuyển qua. Máy chủ proxy được cài đặt đúng cách cho phép bạn không chỉ ẩn địa chỉ IP thực của thiết bị mà còn có thể truy cập các tài nguyên bị chặn trước đó, tăng tốc độ tải các trang web tĩnh và duy trì tính ẩn danh trên Web. Nhưng điều này chỉ có thể thực hiện được sau khi máy tính được cấu hình đúng cách và có proxy.

Làm thế nào để hiểu nếu máy chủ proxy được cài đặt#

Có một số phương pháp để kiểm tra xem bạn có đang sử dụng máy chủ proxy hay không:

Kiểm tra cài đặt trình duyệt của bạn.

Lý tưởng cho người dùng thiếu kinh nghiệm. Trong Mozilla, bạn có thể tìm thấy các tham số cần thiết theo đường dẫn sau: “Cài đặt” – “Nâng cao” – “Mạng”. Đây là nơi đặt mô tả proxy. Trong trình duyệt Windows tiêu chuẩn, dữ liệu có thể được tìm thấy trong tab “Thuộc tính trình duyệt”, nằm trong mục menu “Công cụ”.

Sử dụng “Bảng điều khiển”.

Tùy chọn này phù hợp hơn với người dùng có kinh nghiệm. Bạn cần chạy biểu tượng “thuộc tính trình duyệt” trong bảng điều khiển. Sau đó đi tới “Cài đặt mạng”. Nếu trường máy chủ proxy được điền đầy đủ dữ liệu và có dấu tích bên cạnh “Sử dụng proxy…” thì kết nối đã được định cấu hình. Nếu các trường này trống và đánh dấu này chỉ đối diện với “Tự động phát hiện…”, thì không có máy chủ trung gian chuyên dụng.

Trợ giúp từ người quản trị hệ thống.

Nếu không thể xác định độc lập liệu proxy có xứng đáng hay không, bạn luôn có thể tìm kiếm lời khuyên từ quản trị viên hệ thống phục vụ mạng cục bộ. Anh ta có kiến thức và năng lực cần thiết để xem proxy.

Đôi khi có thể cần phải tìm ra không chỉ địa chỉ của máy chủ proxy mà còn cả cổng của nó. Đây là một tham số khác được sử dụng khi làm việc với proxy. Thường trông như thế này: 80, 8080, v.v. Trong một số trường hợp nhất định, các giá trị có thể khác nhau. Bạn có thể thấy cổng trong cùng cửa sổ với máy chủ. Hành động tương tự. Giá trị của nó được nhập vào trường bên phải địa chỉ IP. Nếu bạn nhập địa chỉ nhưng không chỉ định cổng tương ứng, bạn sẽ không thấy Internet.

Bạn cũng có thể tìm hiểu xem máy tính của mình có đang sử dụng máy chủ proxy hay không và liệu nó có được cấu hình đúng thông qua các chương trình đặc biệt hay không, nhưng hầu như tất cả chúng đều phải trả phí. Ngoài ra, bạn cũng có thể mở tài nguyên để định vị máy tính bằng IP. Nếu nó phát hành một thành phố hoặc quốc gia nơi bạn thậm chí không ở gần nó, bạn có thể có proxy. Tùy chọn này hoàn toàn miễn phí và dễ thực hiện.

Cách xóa proxy trong Windows 10#

Bạn có thể vô hiệu hóa cài đặt máy chủ proxy trong “mười” giống như trong “bảy”, chúng sẽ được mô tả dưới đây. Nhưng có một biến thể duy nhất không có trên các phiên bản HĐH trước đó – thông qua các thông số. Để thực hiện việc này, hãy nhấn tổ hợp phím Win + X. Chọn phần chúng tôi quan tâm (trong trường hợp này là “Mạng và Internet”). Thực hiện chỉnh sửa trong tab “Proxy”. Nói chính xác hơn, cần phải tắt các mục “Sử dụng proxy…” và “Sử dụng tập lệnh…” và không thay đổi các mục còn lại. Kiểm tra kỹ lưỡng và đóng nó lại. Kết quả có thể được xem sau khi khởi động lại PC.

Báo giá: Nếu có bất kỳ vấn đề nào với việc truy cập vào World Wide Web sau các hành động, bạn nên tắt “Tự động xác định tham số”.

Cách xóa proxy trong Windows 7#

Đôi khi các dịch vụ của máy chủ proxy không còn hữu ích cho người dùng nữa. Điều này có thể xảy ra vì nhiều lý do, từ việc thay đổi máy chủ tầm thường cho đến tắt máy do vô dụng. Nhưng trong mọi trường hợp, bạn cũng không nên vội thay đổi bất cứ điều gì, vì không khó để làm được điều đó. vô hiệu hóa việc sử dụng máy chủ proxy, nhưng việc kết nối không hề dễ dàng. Đầu tiên, chúng ta cần cân nhắc những ưu và nhược điểm rồi mới bắt đầu hành động. Nếu quyết định được đưa ra có lợi cho việc ngắt kết nối thiết bị chứ không phải trợ lý, thì bạn phải tuân thủ rõ ràng các hướng dẫn sau, nếu không các vấn đề có thể phát sinh trong tương lai.

Bạn có thể vô hiệu hóa máy chủ proxy trong trình duyệt Chrome qua

Bấm vào ba điểm ở góc trên bên phải. Chọn “Cài đặt” từ menu xuất hiện. Ở phía bên trái, tìm và nhấp vào tiểu mục “Nâng cao”. Đi tới Hệ thống. Đi tới Cài đặt proxy… Nhấn “Thiết lập mạng”. Bỏ chọn “sử dụng máy chủ proxy…” Chọn hộp bên cạnh “Tự động phát hiện…”. “Được” – “Áp dụng” – “Được”. Khởi động lại trình duyệt.

Theo cách tương tự, máy chủ proxy bị vô hiệu hóa trong các trình duyệt khác (điều duy nhất có thể hơi khác một chút về đường dẫn đến “Thiết lập mạng”).

Tắt bảng điều khiển theo cách này:

Mở bản phát hành. Nhập từ “bảng điều khiển” vào trường tìm kiếm. Chạy tập tin tìm thấy. Khi hiển thị các phím tắt dưới dạng biểu tượng, hãy bắt đầu “Thuộc tính trình duyệt”, dưới dạng danh mục – “Mạng và Internet”, sau đó là “Thuộc tính trình duyệt”. Tiếp theo là mục 5-10 từ cài đặt trình duyệt.

Họ đã tắt sổ đăng ký như thế này:

Vào Start (Windows 7 có nút tròn ở góc dưới bên trái). Lái xe “Run” vào hộp tìm kiếm. Nhấp vào huy hiệu bạn tìm thấy. Viết regedit vào trường đầu vào và nhấn Enter. Trình chỉnh sửa sổ đăng ký sẽ mở ra. Đi tới: HKEY_CURRENT_USERoftwareicrosoftindowsurrentVersionnternet Cài đặt Tìm “Bật proxy” ở bên phải cửa sổ và mở nó. Thay đổi giá trị từ 1 thành 0. Nhấn OK và đóng sổ đăng ký. Khởi động lại PC.

Nếu mọi thứ được thực hiện chính xác, trung gian sẽ bị tắt và bạn có thể tiếp tục làm việc từ địa chỉ IP thực của mình. Cũng cần lưu ý rằng một số tiện ích bổ sung của trình duyệt (chẳng hạn như VPN dành cho Chrome) cũng đóng vai trò máy chủ proxy và cần bị tắt hoặc xóa.

Báo giá: Việc kiểm tra xem proxy có đang được sử dụng hay không sẽ không ngăn cản bất kỳ người dùng nào vì cài đặt proxy có thể được thực hiện bởi các loại vi-rút khác nhau mà bạn không biết. Nếu bạn thấy rằng các thuộc tính của trình duyệt chứa các cài đặt mà bạn chưa thực hiện, bạn nên kiểm tra ngay thiết bị bằng phần mềm chống vi-rút.

Các cách tắt proxy trên hệ thống Android#

Proxy được sử dụng tích cực không chỉ trên netbook, máy tính xách tay và máy tính để bàn mà còn trên các thiết bị di động (ví dụ: điện thoại thông minh). Nó có thực tế không vô hiệu hóa máy chủ proxy trên Android? Tôi khá chắc chắn rằng. Có một số tùy chọn để kết nối proxy: sử dụng ứng dụng của bên thứ ba hoặc trực tiếp.

Tùy chọn đầu tiên là kết nối với máy chủ thông qua các sản phẩm phần mềm. Thật dễ dàng để vô hiệu hóa nó - chỉ cần tắt hoặc gỡ cài đặt chương trình và thậm chí bạn không cần phải khởi động lại thiết bị.

Trong trường hợp thứ hai, bạn sẽ phải làm việc một chút với các cài đặt, cụ thể là: sửa một số dữ liệu nhất định trong cài đặt hệ thống của thiết bị trong phần Wi-Fi. Để thực hiện việc này, bạn cần tìm mạng được sử dụng để truy cập World Wide Web và chọn cài đặt bổ sung. Màn hình sẽ hiển thị một số trường sẽ chứa các giá trị nhất định, vì vậy chúng cần được xóa. Bạn cũng cần tìm mục “Proxy” và chuyển nó từ “thủ công” thành “không”.

Bài viết này thảo luận về cách vô hiệu hóa máy chủ proxy. Các hướng dẫn được đưa ra.