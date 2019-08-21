L’un des moyens les plus simples de masquer l’adresse IP réelle de l’appareil lorsque l’on surfe sur l’internet consiste à utiliser un serveur proxy. Il s’agit d’un dispositif intermédiaire par lequel transitent toutes les demandes des utilisateurs. Un serveur proxy correctement installé permet non seulement de masquer la véritable adresse IP de l’appareil, mais aussi de visiter des ressources précédemment bloquées, d’accélérer le chargement des pages web statiques et de préserver l’anonymat sur le web. Mais cela n’est possible que lorsque l’ordinateur est correctement configuré et que les serveurs mandataires sont en place.

Comment savoir si un serveur proxy est installé

Il existe plusieurs méthodes pour vérifier si vous utilisez un serveur proxy :

Vérifiez les paramètres de votre navigateur.

Idéal pour les utilisateurs inexpérimentés. Dans Mozilla, les paramètres nécessaires se trouvent sur le chemin suivant : “Paramètres” - “Avancé” - “Réseau”. C’est là que se trouve la description du proxy. Dans un navigateur Windows standard, les données se trouvent dans l’onglet “Propriétés du navigateur”, qui se trouve dans le menu “Outils”.

Utilisation du “Panneau de configuration”.

Cette option est plus adaptée aux utilisateurs expérimentés. Vous devez lancer l’icône “Propriétés du navigateur” dans le panneau de configuration. Allez ensuite dans “Paramètres du réseau”. Si le champ du serveur proxy est rempli de données et qu’il y a une coche en face de “Utiliser le proxy …”, la connexion est déjà configurée. Si ces champs sont vides et que cette coche se trouve uniquement en face de “Détection automatique …”, c’est qu’il n’y a pas de serveur médiateur dédié.

Aide de l’administrateur du système.

S’il n’est pas possible de déterminer de manière indépendante si un proxy en vaut la peine, vous pouvez toujours demander conseil à l’administrateur du système qui dessert le réseau local. Il possède les connaissances et les compétences nécessaires pour visualiser le proxy.

Il est parfois nécessaire de connaître non seulement l’adresse du serveur proxy, mais aussi son port. Il s’agit d’un autre paramètre utilisé dans le cadre de l’utilisation de proxys. Il se présente généralement comme suit : 80, 8080, etc. Dans certains cas, les valeurs peuvent être différentes. Vous pouvez voir le port dans la même fenêtre que les serveurs. Mêmes actions. Sa valeur est inscrite dans le champ à droite de l’adresse IP. Si vous entrez une adresse, mais que vous ne spécifiez pas le port correspondant, vous ne verrez pas Internet.

Vous pouvez également savoir si votre ordinateur utilise un serveur proxy et s’il est configuré correctement grâce à des programmes spéciaux, mais presque tous sont payants. Vous pouvez également ouvrir la ressource pour localiser l’ordinateur par IP. S’il émet une ville ou un pays dont vous n’êtes même pas proche, il est probable que vous ayez un proxy. Cette option est absolument gratuite et facile à mettre en œuvre.

Comment supprimer un proxy dans Windows 10

Vous pouvez désactiver les paramètres du serveur proxy Dans la version “dix”, la procédure est la même que dans la version “sept” ; elle sera décrite plus loin. Mais il existe une variante unique, qui n’est pas disponible sur les versions antérieures du système d’exploitation - à travers les paramètres. Pour ce faire, appuyez sur la combinaison de touches Win+X. Sélectionnez la section qui vous intéresse (dans le cas présent, il s’agit de “Réseau et Internet”). Effectuez les corrections dans l’onglet “Proxy”. Pour être plus précis, il faut désactiver les éléments “Utiliser le proxy…” et “Utiliser le script…”, et ne pas modifier le reste. Vérifiez minutieusement et fermez le système. Le résultat peut être visualisé après avoir redémarré le PC.

Devis : Si vous rencontrez des problèmes d’accès au World Wide Web après les actions, vous devez désactiver l’option “Définir automatiquement les paramètres”.

Comment supprimer un proxy dans Windows 7

Il arrive que les services des serveurs proxy ne soient plus utiles à l’utilisateur. Cela peut se produire pour diverses raisons, depuis de banals changements de serveur jusqu’à la fermeture pour cause d’inutilité. Mais dans tous les cas, il ne faut pas se précipiter pour changer quoi que ce soit, car il n’est pas difficile de désactiver l’utilisation d’un serveur proxymais il n’est pas si facile de s’y connecter. Il faut d’abord peser le pour et le contre, puis passer à l’action. Si la décision est prise en faveur de la déconnexion de l’appareil plutôt que d’un assistant, les instructions suivantes doivent être suivies clairement, sinon des problèmes risquent de survenir à l’avenir.

Vous pouvez désactiver le serveur proxy dans le navigateur Chrome par

Cliquez sur les trois points dans le coin supérieur droit. Sélectionnez “Paramètres” dans le menu qui s’affiche. Sur le côté gauche, trouvez et cliquez sur la sous-section “Avancé”. Allez à Système. Allez dans Paramètres du proxy… Appuyez sur “Configuration du réseau”. Décocher “utiliser un serveur proxy…” Cochez la case à côté de “Détection automatique …”. “OK” - “Appliquer” - “OK”. Redémarrer le navigateur.

De la même manière, le serveur proxy est désactivé dans les autres navigateurs (la seule chose qui peut différer légèrement est le chemin d’accès à la “Configuration du réseau”).

Éteindre le panneau de commande de cette manière :

Ouvrir le lancement. Saisissez le mot “panneau de contrôle” dans le champ de recherche. Exécuter le fichier trouvé. Pour afficher les raccourcis sous forme d’icônes, lancez “Propriétés du navigateur”, comme catégories - “Réseau et Internet”, puis “Propriétés du navigateur”. Vient ensuite le point 5-10 des paramètres du navigateur.

Ils ne sont pas enregistrés comme ça :

Allez dans Démarrer (Windows 7 a un bouton rond dans le coin inférieur gauche). Saisissez “Exécuter” dans le champ de recherche. Cliquez sur le badge que vous avez trouvé. Inscrivez regedit dans le champ de saisie et appuyez sur Entrée. L’éditeur de registre s’ouvre. Allez dans : HKEY_CURRENT_USERoftwareicrosoftindowsurrentVersionnternet Settings (Paramètres Internet) Trouvez “Proxy Enable” sur le côté droit de la fenêtre et ouvrez-le. Modifier la valeur de 1 à 0. Cliquez sur OK et fermez le registre. Redémarrer le PC.

Si tout est fait correctement, l’intermédiaire sera désactivé et vous pourrez continuer à travailler à partir de votre véritable adresse IP. Il convient également de noter que certains modules complémentaires de navigateur (tels que les VPN pour Chrome) jouent également le rôle de serveurs proxy et doivent être désactivés ou supprimés.

Devis : Vérifier si un proxy est utilisé n’empêchera aucun utilisateur, car les paramètres du proxy peuvent être définis par différents virus à votre insu. Si vous constatez que les propriétés du navigateur contiennent des paramètres que vous n’avez pas définis, vous devez immédiatement vérifier l’appareil à l’aide d’un antivirus.

Comment désactiver le proxy sur les systèmes Android

Le proxy est activement utilisé non seulement sur les netbooks, les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau, mais aussi sur les appareils mobiles (par exemple les smartphones). Est-il réaliste de désactiver le serveur proxy sur Android? J’en suis presque sûr. Il existe plusieurs options pour connecter un proxy : en utilisant des applications tierces ou directement.

La première option consiste à se connecter au serveur par l’intermédiaire de produits logiciels. Il est facile de la désactiver : il suffit de désactiver ou de désinstaller le programme, et il n’est même pas nécessaire de redémarrer l’appareil.

Dans le second cas, vous devrez travailler un peu avec les paramètres, à savoir : corriger certaines données dans les paramètres système de l’appareil dans la section Wi-Fi. Pour ce faire, vous devez trouver le réseau utilisé pour accéder au World Wide Web et sélectionner les paramètres supplémentaires. L’écran affichera plusieurs champs qui seront remplis avec certaines valeurs, il faut donc les supprimer. Vous devez également trouver l’élément “Proxy” et le faire passer de “manuel” à “non”.

Cet article explique comment désactiver le serveur proxy. Les instructions sont données.